«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.30 комментариев
ПВО сработала в нескольких районах Крыма
Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВО в нескольких районах
В нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Он написал в своем Telegram-канале, что все объекты удалось сбить. В результате атаки никто не пострадал, повреждений нет.
Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму. Атаку удалось пресечь, никто не пострадал, разрушений не было.