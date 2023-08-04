Экс-президент Нигера выступил против военной интервенции в республику

Экс-президент Нигера Махаман Усман выступил против любой военной интервенции в республику

Tекст: Ольга Никитина

Усман, слова которого приводит Нигерское агентство печати (НАП), считает, что все «люди доброй воли» в стране и за нее пределами должны придерживаться курса на возвращение страны к нормальной жизни «посредством переходного периода разумной продолжительности», передает ТАСС.

Бывший лидер Нигера заявил, что занимает принципиальную позицию «неприятия захвата государственной власти неконституционным способом», и отметил при этом, что ответственность за произошедшее «полностью лежит на представителях свергнутого режима», которые и сами пришли к власти в результаты череды «выборных маскарадов».

Бывший президент добавил, что свергнутый режим плохо управлял страной. Политик возложил на него ответственность за бедствия, от которых страдает государство, в том числе «коррупцию, кумовство, несправедливость и бесхозяйственность».

«Я выступаю против любого намека на военное вмешательство извне, а также против любых санкций, пагубное воздействие которых на уже пострадавшее население только усугубит и без того катастрофическую ситуацию, созданную 12 годами ужасного управления павшим режимом», – подчеркнул бывший нигерийский лидер.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом.