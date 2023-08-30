Беспилотник ВСУ обезврежен под Воронежем

Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое

Tекст: Антон Антонов

Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

«Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.