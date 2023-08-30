Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.2 комментария
В Кремле указали на нежизнеспособность соглашений о гарантиях Запада Украине
Песков: Обсуждаемые Западом соглашения о гарантиях Украине будут нежизнеспособны без учета безопасности России
Любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что подписан целый ряд соглашений о возможных гарантиях безопасности Украине. При этом Песков обратил внимание, что в этом контексте в Кремле ни разу не слышали каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые высказывались в Москве о безопасности России. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине не могут быть жизнеспособными без учета безопасности России, передает ТАСС.
Накануне СМИ в США сообщили, что Запад якобы сможет согласовать гарантии безопасности для Украины, но это может произойти не раньше 2024 года. Днем ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что США представят Украине гарантии по «израильской модели».
Американский президент Джо Байден заявлял, что США были бы готовы предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают неограниченное снабжение вооружением в период военного конфликта, а также предлагают политическое прикрытие в любой ситуации.