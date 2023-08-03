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Премьер Индии подтвердил личное участие в саммите БРИКС
Премьер Индии Моди подтвердил свое участие в саммите БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР посетит индийский премьер Нарендра Моди, он принял приглашение от президента африканской страны Сирила Рамафосы, сообщили в канцелярии индийского политика.
Моди в телефонном разговоре с Рамафосой принял приглашение посетить ЮАР и передал, что ожидает своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС, передает ТАСС.
Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Напомним, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи.