Премьер Индии подтвердил личное участие в саммите БРИКС

Премьер Индии Моди подтвердил свое участие в саммите БРИКС в ЮАР

Tекст: Алексей Дегтярев

Моди в телефонном разговоре с Рамафосой принял приглашение посетить ЮАР и передал, что ожидает своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС, передает ТАСС.

Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Напомним, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи.