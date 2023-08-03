ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию

  • Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
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    Потеря Нигера заставила нервничать власти США
    Путин: Все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
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    Немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении
    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
    В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    15:22На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

    Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

    15:14В Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов

    Площадь возгорания в цеху по производству аккумуляторов в городе Воскресенске в Московской области удвоилась, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    15:07ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию

    Страны Евросоюза ввели запрет на поставки в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

    14:49Определено место похорон Ирины Мирошниченко

    Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, которая умерла в возрасте 81 года в четверг, состоится в Московском художественном театре им. Чехова 7 августа, актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    14:45В компании «Русавиапром» в Новосибирске начались обыски

    В офисе компании «Русавиапром» в Новосибирске, занимающейся производством самолета ТВС-2МС, проводят обыск силовые структуры, возбуждено дело, сообщили в правоохранительных органах.

    14:41Индия назвала безосновательными сообщения о «противодействии» расширению БРИКС

    Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал безосновательными спекуляциями и неправдой сообщения в ряде СМИ о том, что страна якобы выступает против расширения БРИКС.

    14:39Белорусские компоненты в программах локализации решено приравнять к российским

    Произведенные в Белоруссии компоненты будут засчитываться в балльных программах локализации как российские, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности.

    14:37В Qiwi опровергли массовую блокировку онлайн-кошельков

    Группа Qiwi заявила, что информация о том, что началась беспричинная блокировка «Киви-кошельков», не соответствует действительности и является вбросом.

    14:35Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    14:31Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    14:29МИД: Россия учтет в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии

    Возможное размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии будет представлять серьезную угрозу для Москвы, и Россия учтет это в военном планировании, заявил директор третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев.

    14:28Суд оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации об СВО

    Мировой суд Москвы впервые оштрафовал корпорацию Apple за неудаление запрещенной в России информации.

    14:26Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:19Путин призвал ориентироваться на отечественное производство

    Базовые вещи в России должны быть отечественного производства, при этом отказываться полностью от импорта страна не будет, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    14:15Ученые объяснили происхождение напугавшего жителей Татарстана «ядерного гриба»

    Схожее по виду с «ядерным грибом» облако на небе, которое напугало жителей Татарстана, на деле оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков, объяснили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

    3 августа 2023, 15:07

    ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию

    Tекст: Алина Власенко

    Страны Евросоюза ввели запрет на поставки в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Меры распространяют запрет на экспорт в Белоруссию ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию республики. Кроме того, запрет введен на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий для использования в авиации и космической отрасли, передает ТАСС.

    Одновременно Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что постоянные представители государств – членов ЕС не смогли включить запрет на импорт калийных удобрений из Белоруссии в новый пакет санкций против республики.

    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

    Коментарии (20)
    3 августа 2023, 07:55
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

    Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

    Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (27)
    2 августа 2023, 21:29
    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО

    В Госдепе заявили, что НАТО не изучает вариант применения коллективной обороны из-за инцидента на границе Белоруссии и Польши

    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО
    @ Gregor Fischer/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    НАТО не рассматривает варианта задействования принципа коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», – передает ТАСС слова Миллера, который прокомментировал заявления Варшавы о вертолетах Белоруссии в воздушном пространстве Польши.

    Напомним, пятая статья подписана в Вашингтоне в 1949 году, она предполагает принцип коллективной обороны стран НАТО.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. В Минске эту информацию опровергли.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 21:34
    Польша заявила о вторжении двух белорусских вертолетов в свое воздушного пространство

    Варшава заявила, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши

    Польша заявила о вторжении двух белорусских вертолетов в свое воздушного пространство
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство иностранных дел Польши заявило о нарушении 1 августа воздушного пространства республики двумя белорусскими военными вертолетами.

    В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что поверенный в делах посольства Белоруссии незамедлительно был вызван в МИД Польши, передает РИА «Новости».

    Варшава заявила Минску «решительный протест» и потребовала «незамедлительно и подробно объясниться» по поводу произошедшего. МИД Польши рассматривает якобы имевший место инцидент как «элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе».

    Ранее радиостанция Zet сообщила, что якобы появившиеся на польско-белорусской границе вертолеты Белоруссии обеспокоили проживающих на востоке Польши людей. При этом выяснилось, что белорусская сторона заблаговременно предупредила польскую погранстражу о патрулировании границы с воздуха. Белоруссия использовала штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8

    Между тем Генеральное командование ВС Польши разместило снайперов на границе с Белоруссией.

    Коментарии (6)
    1 августа 2023, 14:23
    ЕС призвал Россию не использовать атаки на Москву для эскалации на Украине

    Представитель внешнеполитической службы ЕС: Россия не должна использовать атаки дронов в Москве для эскалации на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

    Представитель внешнеполитической службы ЕС выразила мнение, что Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине. По ее словам, Евросоюз якобы не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников, передает ТАСС.

    При этом Массрали добавила, что поставляемое по линии Европейского фонда мира оружие может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины.

    Во вторник ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО на подлете к столице, еще один повредил фасад башни в «Москва-Сити». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила атаку на комплекс «Москва-Сити» с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

    Коментарии (20)
    1 августа 2023, 23:40
    Белоруссия опровергла нарушение воздушного пространства Польши

    Минобороны Белоруссии отвергло обвинения в нарушении вертолетами Ми-24 и Ми-8 воздушного пространства Польши

    Белоруссия опровергла нарушение воздушного пространства Польши
    @ Олег Некало/Министерство обороны Республики Беларусь/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения Польши о якобы нарушении ее воздушного пространства белорусскими вертолетами сделаны в стиле «одна бабка сказала», заявило Минобороны Белоруссии.

    Ведомство подчеркнуло, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было, а заявления Польши не подтверждены данными объективного контроля, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Белоруссия, утром военное командование Польши заверяло жителей страны, что польские радары не зафиксировали нарушений, но «к вечеру, видимо посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами», заявило о нарушении. При этом утверждается, что «пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами».

    Напомним, МИД Польши заявил о нарушении воздушного пространства республики двумя белорусскими военными вертолетами. Варшава заявила Минску «решительный протест» и потребовала «незамедлительно и подробно объясниться».

    Коментарии (0)
    1 августа 2023, 18:50
    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай

    Востоковед Маслов: Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации в Нигере и действовать аккуратно

    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай
    @ IMAGO/Joerg Boethling/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    «Очевидно, что военный переворот в Нигере был плохо подготовлен. Лидеры мятежа не очень понимают, что им делать, поскольку каждое новое действие лишь ухудшает ситуацию», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Алексей Маслов. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер.

    «Не удивлюсь, если в конечном счете ситуация обернется гражданской войной», – добавил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

    «Многие страны имеют свои интересы в Нигере. Государство было одним из последних бастионов бывшей французской колониальной империи. Активно со старым правительством Ниамея работали США и Италия, также заинтересованные в сохранении официального руководства», – акцентировал собеседник.

    «В то же время Китай, который активно инвестировал в горнодобывающую и нефтяную промышленность Нигера, пока молчит и не выказывает своих предпочтений относительно правительства страны. Но надо понимать, что недавние перевороты в Западной Африке совершались в государствах с сильным влиянием КНР. Кроме того, если западные компании покинут Ниамей, то Пекин получит самые выгодные контракты», – пояснил он.

    «Африканские страны разделились относительно ситуации на два лагеря. Прозападные правительства поддержали старые власти Нигера. Те, кто тесно сотрудничает с Китаем, оказались на стороне мятежников. Но несмотря на громкие заявления, все будут ждать реакции покровителей, прежде чем предпринимать какие-то реальные действия», – считает эксперт.

    «Что касается России, то Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации и действовать аккуратно. РФ может сотрудничать с любым правительством Нигера. Новые власти страны находятся в достаточно шатком положении. Если мы однозначно поддержим их, то в случае проигрыша мятежников рискуем потерять возможность взаимодействия с Ниамеем», – резюмировал Маслов.

    Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны этим двум странам. Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае вмешательства в дела соседа.

    В поддержку новых властей Ниамея выступил и Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи. Канцелярия президента республики выразила уверенность, что руководство Нигера предпримет все необходимые шаги для достижения «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

    Вместе с тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым. Также он призвал освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума. Кроме того, Боррель поддержал все меры, принятые ЭКОВАС против новых властей Ниамея.

    Франция также выступила против мятежников. «Данный переворот абсолютно незаконен и чрезвычайно опасен для нигерийцев, для Нигера и для всего региона. Мы призываем освободить президента Базума и прекратить нарушать конституционный порядок», – сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В свою очередь военные Нигера обвинили французские власти в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    При этом российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

    Коментарии (0)
    1 августа 2023, 03:27
    Цены на газ в Европе в понедельник выросли на 8%

    По итогам торгов понедельника биржевые цены на газ в Европе выросли на 8%

    Цены на газ в Европе в понедельник выросли на 8%
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Августовские фьючерсы на газ по индексу TTF по итогам торгов понедельника выросли до 331 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Торги стартовали с цены в 306,1 доллара (плюс 0,1%). В ходе торгов минимальная цена составила 300 долларов (минус 1,9%), максимальная – 331 доллар (плюс 8,3%). Последние фьючерсы также торговались на уровне максимума. За месяц цены снизились на 24%, с начала года – на 63%, передает РИА «Новости».

    Напомним, Европа столкнулась с сильной жарой (вплоть до 45 градусов), которая может заставить ЕС пересмотреть в том числе свою политику в отношении закупок российского газа.

    Коментарии (2)
    3 августа 2023, 13:34
    В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России

    Сенатор Климов: Европе следует взглянуть на свое колонизаторское прошлое, прежде чем обвинять Россию в попытке якобы эксплуатировать другие страны

    В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Когда у человека не хватает денег на еду, ему надо помочь, а не продавать пищу втридорога. Россия, в отличие от Запада, не пытается нажиться на зерне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми».

    «Европейцы повторяют за американцами. Раньше США пугали их, теперь ЕС запугивает всех, кого может. Более того, в Европе большинство чиновников – американские назначенцы. Поэтому для сохранения своих должностей они придерживаются существующей идеологии – давить на Россию», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Американцы обещали устроить нам «дипломатическую бурю» после выхода России из зерновой сделки. Можно говорить, что они приступили к реализации угрозы, используя европейских марионеток», – акцентирует собеседник.

    «Западные политики – это наследники колонизаторов. Они судят по себе и думают, что если их государства эксплуатировали другие народы, то и Россия будет делать так. Однако у нашей страны совершенно другие взгляды на геополитику», – подчеркивает парламентарий.

    «Когда у человека или страны не хватает денег на еду – пытаться продавать ему продукты втридорога крайне цинично. Поэтому Россия помогает государствам, столкнувшимся с нехваткой ресурсов, в том числе по вине европейских колонизаторов. Тогда как последние хотят только поживиться на них», – резюмировал Климов.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми». В письме политика, текст которого приводит Reuters, также констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на злаки.

    Боррель подчеркнул, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления политика.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Кроме того, президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    1 августа 2023, 10:49
    ЕС осудил переворот в Нигере

    Боррель осудил переворот и задержание чиновников в Нигере

    ЕС осудил переворот в Нигере
    @ Christine Olsson/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым и призывает немедленно освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель  также заявил, что ЕС поддерживает все меры, принятые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на ситуацию в Нигере. Брюссель призвал уважать волю народа Нигера, избравшего Базума, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Кроме того, ЕС возложил на участников переворота ответственность за любые нападения на гражданское население, дипперсонал или объекты.

    ЭКОВАС 30 июля заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, предупредив, что может применить «все меры», в том числе и военные.

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того, как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    Хотя с 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, последняя сохраняла свое влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 12:26
    В Кремле ответили на обвинения Борреля в поставках дешевого зерна

    Tекст: Алина Власенко

    Россия остается надежным поставщиком зерна и выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Москва якобы намерена создать у развивающихся стран зависимость своими поставками дешевого зерна.

    «Россия всегда была и остается надежным поставщиком», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Москва могла бы лучше удовлетворять растущий спрос на зерно, если бы не санкции со стороны Запада.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (5)
    1 августа 2023, 13:04
    Лукашенко выразил надежду на отсутствие необходимости применять ядерное оружие

    Лукашенко выразил надежду на отсутствие необходимости применять размещенное в Белоруссии ядерное оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что применять размещенное в республике российское ядерное оружие не придется, так как оно служит фактором сдерживания.

    Он пояснил, что «ядерное оружие – это безопасность.

    «Не дай бог придется использовать оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет», – сказал президент, передает ТАСС.

    Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы белорусы воевали, поэтому Минск делает выводы и не «бряцает оружием». При этом страна готова в любой момент защитить себя.

    Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия – вынужденная мера, гипотетический вывод оружия из страны республики возможен только, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 12:52
    В Польше заявили о нарушении границы вертолетами охраны Лукашенко

    Бывший глава правительства Польши Чимошевич: Границы республики нарушили вертолеты охраны Лукашенко

    Tекст: Алина Власенко

    Два вертолета, которые, по утверждению Варшавы, нарушили воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

    Чимошевич заявил, что якобы нарушившие польскую границу вертолеты принадлежат охране Лукашенко. По его словам, президент Белоруссии в это время приехал в резиденцию в Беловежской пуще в семи километрах от польско-белорусской границы, передает ТАСС.

    Депутат Европарламента также не исключил, что это было «сознательным действием» со стороны Минска.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. В Минске эту информацию опровергли.

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    3 августа 2023, 13:55
    Минск опроверг нарушение границы Польши вертолетами охраны Лукашенко

    Представитель МИД Белоруссии Глаз опроверг нарушение границы Польши вертолетами охраны Лукашенко

    Tекст: Алина Власенко

    Белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши, на чем настаивает Варшава, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

    В белорусском МИД подчеркнули, что польскому временному поверенному в среду было «максимально подробно разъяснено», что никакого захода на польскую территорию не было.

    «Поэтому предположения Чимошевича … не соответствуют действительности», – добавил Глаз, передает ТАСС.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. При этом бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

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    3 августа 2023, 14:39
    Белорусские компоненты в программах локализации решено приравнять к российским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Произведенные в Белоруссии компоненты будут засчитываться в балльных программах локализации как российские, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности.

    «Это будет справедливо», – пояснил он, передает ТАСС.

    В ходе заседания генеральный директор «Кировского завода» Сергей Серебряков отметил, что белорусские предприятия с точки зрения балльной системы локализации сопоставимы с китайскими.

    Ранее президент назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ.

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