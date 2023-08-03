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Мантуров доложил Путину об импортозамещении на российских автозаводах
Мантуров доложил Путину о замещении иностранных партнеров на российских автозаводах
Почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров, доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту Владимиру Путину.
Почти каждому предприятию найдены российские бенефициары, которые подобрали индустриальных партнеров, сказал Мантуров Путину на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности, передает РИА «Новости».
Министр привел примеры завода «Москвич», новой площадки АвтоВАЗа в Петербурге, восстановление работы «Автотора» в Калининграде, завода «Соллерс» в Татарстане.
Российские торговые представительства сейчас есть в 78 странах, сказал Мантуров, сообщает ТАСС.
За последний год открыто пять таких представительств. Они начали работать в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке и на Ближнем Востоке.