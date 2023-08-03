Американская актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявила Сарандон в интервью газете Il Messaggero, альянс ведет «заказную войну», желая «ослабить Россию», передает ТАСС.

По ее словам, альянс вышел из-под контроля, хотя и должен был бы начать дипломатические переговоры, блок «желает ослабить Россию из-за ее отношений с Китаем», которые пугают американцев.

Актриса, которая в свое время выступала против войны во Вьетнаме, убеждена, что только дипломатия сможет остановить украинский конфликт.

Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».