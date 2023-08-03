В Польше заявили о нарушении границы вертолетами охраны Лукашенко

Бывший глава правительства Польши Чимошевич: Границы республики нарушили вертолеты охраны Лукашенко

Tекст: Алина Власенко

Чимошевич заявил, что якобы нарушившие польскую границу вертолеты принадлежат охране Лукашенко. По его словам, президент Белоруссии в это время приехал в резиденцию в Беловежской пуще в семи километрах от польско-белорусской границы, передает ТАСС.



Депутат Европарламента также не исключил, что это было «сознательным действием» со стороны Минска.

Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. В Минске эту информацию опровергли.