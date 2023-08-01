На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Польша заявила о нарушении воздушного пространства белорусскими вертолетами
Варшава заявила, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши
Министерство иностранных дел Польши заявило о нарушении 1 августа воздушного пространства республики двумя белорусскими вертолетами.
В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что поверенный в делах посольства Белоруссии незамедлительно был вызван в МИД Польши, передает РИА «Новости».
Варшава заявила Минску «решительный протест» и потребовала «незамедлительно и подробно объясниться» по поводу произошедшего. МИД Польши рассматривает якобы имевший место инцидент как «элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе».
Ранее радиостанция Zet сообщила, что якобы появившиеся на польско-белорусской границе вертолеты Белоруссии обеспокоили проживающих на востоке Польши людей. При этом выяснилось, что белорусская сторона заблаговременно предупредила польскую погранстражу о патрулировании границы с воздуха. Белоруссия использовала штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8
Между тем Генеральное командование ВС Польши разместило снайперов на границе с Белоруссией.