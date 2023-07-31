Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
В Польше подтвердили размещение снайперов на границе с Белоруссией
В Польше подтвердили размещение своих снайперов на границе с Белоруссией
На границе Польши и Белоруссии размещены польские снайперы, об этом заявило Генеральное командование ВС Польши в Twitter (заблокирован в России), опубликовав фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на границе двух стран.
«Вечерняя прогулка на свежем воздухе – для здоровья», – сказано в подписи к фотографиям, передает РИА «Новости».
Польские командование добавило, что снайперы – мастера разведки, навигации, работы с оружием.
По словам уполномоченного правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина, на польско-белорусской границе «по-прежнему опасно». Он утверждает, что патрули польских солдат якобы подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев.
Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что принято решение разместить саперный батальон на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре.