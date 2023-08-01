На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Белоруссия опровергла нарушение воздушного пространства Польши
Минобороны Белоруссии отвергло обвинения в нарушении вертолетами Ми-24 и Ми-8 воздушного пространства Польши
Утверждения Польши о якобы нарушении ее воздушного пространства белорусскими вертолетами сделаны в стиле «одна бабка сказала», заявило Минобороны Белоруссии.
Ведомство подчеркнуло, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было, а заявления Польши не подтверждены данными объективного контроля, передает ТАСС.
Как подчеркнула Белоруссия, утром военное командование Польши заверяло жителей страны, что польские радары не зафиксировали нарушений, но «к вечеру, видимо посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами», заявило о нарушении. При этом утверждается, что «пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами».
Напомним, МИД Польши заявил о нарушении воздушного пространства республики двумя белорусскими военными вертолетами. Варшава заявила Минску «решительный протест» и потребовала «незамедлительно и подробно объясниться».