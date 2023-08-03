Песков назвал Путина своим учителем

  • Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    12:18В Подмосковье задержали участников драки со стрельбой

    В Московской области задержаны двое участников драки со стрельбой, во время потасовки пострадал человек, сообщила руководитель региональной пресс-службы ГУ МВД Татьяна Петрова.

    12:15В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «лишним подтверждением» признание секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о причастности Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост.

    12:13Times: Британская BAE Systems получила военные заказы на 84 млрд долларов

    Крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордную сумму в 84 млрд долларов, сообщает газета The Times.

    12:10Анонсированы испытательные пуски «Калибров» с АПЛ «Красноярск»

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М («Ясень-М») во время госиспытаний в августе–сентябре выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс», сообщил близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) источник.

    12:04Секретарь СНБО Украины: СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост

    Служба безопасности Украины принимала участие и в первой, и во второй атаке на Крымский мост, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

    11:55Командование ВСУ признало обстановку на юге Украины сложной

    Оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины считает обстановку в южной части страны сложной.

    11:45Молдавского наемника ВСУ обвинили в контрабанде наркотиков

    Бывший молдавский полицейский Арслан Сафарматов, который воевал наемником на стороне Украины, помещен под домашний арест на 30 суток по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщила прокуратура Молдавии по особым делам и борьбе с оргпреступностью.

    11:38Песков назвал Путина своим учителем

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бесценным опытом работу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем.

    11:33В России появилась возможность открыть виртуальную карту турецкой платежной системы

    В сервисах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение Letim, с помощью которого россияне могут открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy.

    11:30В Британии назвали кустарники причиной медленного наступления ВСУ

    Одним из сдерживающих факторов продвижения украинских военных являются кустарники и мелкие деревья на полях сражений, говорится в сводке военной разведки Великобритании о ситуации на Украине.

    11:19Седьмой за сутки беспилотник сбит в Калужской области

    Очередной беспилотник обнаружен и уничтожен системой ПВО на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    11:15Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    11:06Разработчики БПЛА предложили создать единую систему обнаружения дронов

    Разработчики беспилотных летательных аппаратов предложили создать единую систему обнаружения дронов, которая сможет объединить работу частных и госсистем защиты от атак беспилотников на территории страны, заявили эксперты и специалисты в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

    10:59Екатеринбуржец бросил пятилетнюю дочь на улице

    Полиция Екатеринбурга разыскивает родителей пятилетней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

    10:43Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

    Патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    3 августа 2023, 11:38

    Песков назвал Путина своим учителем

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бесценным опытом работу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем.

    Песков назвал везением то, что 20 лет непосредственно находится вблизи Путина, который является для него учителем. «Это бесценный опыт для меня», – заявил Песков, слова которого приводит Telegram проекта «Мастерской Новых Медиа».

    Он также привел в пример то, как глава государства ведет переговоры, не всегда публичные, как отстаивает свою точку зрения. «Я действительно почерпнул очень много знаний», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество.

    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

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    31 июля 2023, 14:25
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    Документ вносит изменения в УПК России, согласно им, в условиях военного положения задержание подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении возможно до судебного решения об избрании меры пресечения до 30 суток, передает ТАСС.

    Также предполагается, что если для подозреваемого в течение этого времени не избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

    Ранее срок задержания до избрания меры пресечения составлял не более 48 часов.

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    31 июля 2023, 20:28
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос о планах Путина отправиться в США на Генассамблею ООН Песков заявил, что таких планов у президента пока нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США.

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    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Коментарии (57)
    31 июля 2023, 17:10
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится, что решение принято в свете «всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подготовку к празднованию будет корректировать оргкомитет «Победа», передает ТАСС.

    Путин поручил правительству за три месяца разработать план празднований. Должны быть предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и «мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

    Кроме того, глава государства поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время СВО.

    Коментарии (21)
    2 августа 2023, 13:05
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Песков: Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке после выполнения обязательств в отношении России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться не только к переговорам, но и к самой сделке, и президент Владимир Путин уже повторял это «сто раз», для этого сделка должна быть реализована в той части, которая касается России. Песков констатировал, что до сих пор этого сделано не было, передает ТАСС.

    В прошлый четверг президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка констатировал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено. Он подчеркнул, что помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Отвечая на вопрос о возможности возобновления участия России в сделке, Путин сказал: «утром деньги, вечером стулья». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия обыграла Запад выходом из зерновой сделки.

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    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

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    31 июля 2023, 15:52
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    С 1 октября 2023 года неявка в военкомат повлечет наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, ранее размер штрафа составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Кроме того, штраф за неподачу списков на учет в военкомат увеличен до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Для должностных лиц он составит 60–80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400–500 тыс. рублей.

    Такие же штрафы вводятся для тех, кто не обеспечил поставку техники согласно своим обязанностям, в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

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    31 июля 2023, 16:23
    Иностранцам запретили владеть контрольным пакетом в российских новостных агрегаторах

    Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть долей более 50 % в российских новостных агрегаторах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

    Ограничения вводят для «предотвращения угрозы общественному порядку в России», передает РИА «Новости».    

    Теперь владельцы новостных агрегаторов должны привести свои учредительные документы в соответствии с законом, но не позднее шести месяцев. Если требование не будет выполнено, тогда доступ на территории РФ к этим сервисам будет ограничен.

    Владельцем новостного агрегатора может быть гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо.

    Коментарии (2)
    31 июля 2023, 14:45
    Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

    Путин установил единую ставку НДФЛ в 13-15% для работающих из-за границы россиян

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.

    Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно вне зависимости от наличия статуса налогового резидента, пишет «Российская газета».

    В отношении штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года. Для доходов свыше 5 млн рублей в год ставка составит 15%, для всех остальных будет действовать обычная ставка.

    Поправки упростят механизм администрирования налога для налоговых агентов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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    31 июля 2023, 21:11
    Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
    Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить навигацию на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал.

    Поручение продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями было дано для увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий, следует из поручения на сайте Кремля.

    Ранее Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов.

    До этого Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

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    2 августа 2023, 13:45
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

    Коментарии (6)
    1 августа 2023, 15:29
    Эксперты прокомментировали подписанные Путиным новые законы

    Tекст: Алина Власенко

    Эксперты прокомментировали подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о запрете регистрации на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты и регулировании рекомендательных алгоритмов.

    Управляющий партнер СМЕНА (Группа AIC), генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер назвал разумным закон запрещающий регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. «Если мы говорим об аутентификации с использованием электронной почты, абсолютно разумно выбирать e-mail, созданный на отечественном сервисе. Ведь сложно представить, что тот же Яндекс внезапно прекратит работу в России, чего нельзя сказать об иностранных сервисах. А терять доступ к важному аккаунту из-за такого очень не хочется», – заявил Геллер.

    В то же время он отметил, что на большинстве российских ресурсов электронная почта давно не приоритетный способ авторизации, а где-то и вовсе является лишь дополнительной добровольной опцией. «Пользователям привычнее и комфортнее использовать номер телефона. С его помощью осуществляется упрощенный доступ и в соцсети, и в банковские приложения, и в сервисы такси. Входить через «Госуслуги» тоже очень удобно: так можно иметь централизованный, но надежный механизм аутентификации. Биометрия пока непривычна для многих, однако очевидно, что за ней будущее», – считает эксперт.

    «Успокою тех, кто переживает, что придется менять данные для входа на всех сайтах и во всех приложениях: закон не имеет обратной силы. Если вы уже зарегистрированы с помощью иностранного e-mail и не хотите ничего менять, можете расслабиться и оставить старую почту», – добавил Геллер.

    Тем временем декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов, комментируя закон о регулировании рекомендательных алгоритмов, назвал регуляторику рекомендательных сервисов важным шагом, который тщательно прорабатывался долгое время как с экспертным сообществом, так и с юристами. «Более того, контроль за распространение фейков и деструктивного контента с помощью таких технологий, на мой взгляд просто необходим», – добавил Виноградов.

    Он отметил, что закон о рекомендательных алгоритмах позволит также сделать процедуру выбора контента более прозрачной и понятной для самого пользователя. Это очень важно, так как дает реальную свободу выбора и пресекает различного рода манипуляции.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя закон, повышающий ответственность владельцев соцсетей за нарушение установленных законом обязанностей, указал, что инициатива в первую очередь направлена на владельцев соцсетей, которые уже неоднократно игнорировали законодательство России. «Иностранные ИТ-компании вообще регулярно не выполняют предписаниями Роскомнадзора, предпочитая только получать деньги с российской аудитории, а не тратить средства на модерацию и обеспечение комфортной онлайн-среды», – отметил Кирьянов.

    Комментируя закон об ограничении доли в капитале новостных агрегаторов, которой могут владеть иностранные лица, первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что обстановка в информационном поле довольно непростая. «Это связано с общей нестабильностью во взаимоотношениях между государствами. В таких условиях самый надежный способ защитить медиасреду от наплыва фейков с одной стороны и повальной цензуры с другой стороны — сократить участие в создании новостного контента сил, преследующих свои политические интересы. Новости должны быть свободными от агрессивной пропаганды, но наши «друзья» из некоторых стран этого не понимают. А должны понимать», – указал Малькевич.

    По его словам, россиянам не нужны навязанные смыслы, спрятанные в оболочку объективности. «Еще не хватало давать зарубежным агентам площадки, где они смогут диктовать нам повестку», – добавил он.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 14:38
    Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

    Путин в Кремле вручил госнаграды народному артисту РСФСР Винокуру, космонавту Шкаплерову и другим выдающимся россиянам

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина» Антон Шкаплеров.

    Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед отечеством» I степени. Этой же наградой II степени был удостоен руководитель фракции социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов. Орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина» Антона Шкаплерова, передает ТАСС.

    Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

    Кроме того, Путин вручил ордена Пирогова, ордена Дружбы, ордена Почета, ордена за заслуги в культуре и искусстве, а также почетные звания заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки России и заслуженного строителя России.

    Напомним, 6 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

    Коментарии (3)
    31 июля 2023, 15:59
    Путин подписал закон о праве ухаживающих за детьми отцов требовать алименты

    Tекст: Алина Власенко

    Отцы, осуществляющие уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, смогут требовать через суд алименты от жен или бывших жен, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным.

    Ранее правом требовать алименты были наделены женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. У мужчин такое право появлялось только с учетом ряда условий: если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

    Теперь право требовать алименты в судебном порядке имеет супруг или бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, передает ТАСС.

    Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов привел данные опроса, согласно которому среднестатистический отец в России посвящает детям 35 минут в день.

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    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

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    Чем Россия может привлечь британских агентов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов? Подробности

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    Почему на митингах в Африке появились российские флаги

    Череда антифранцузских переворотов в странах Африки поставила вопрос о том, как устроены эти государства и как Россия могла бы воспользоваться происходящим. Видеоролики показывают российские флаги в руках бунтующих и лозунги «Abas la France! Vive Poutine!» Но есть ли настоящие причины впадать в эйфорию от призывов новых руководителей этих африканских стран «русские, придите!»? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

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