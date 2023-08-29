Марафон «Ночь выборов» перенесли на крышу здания в центре Москвы

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в этом году марафон состоится не на арт-кластере «Красном октябре», а на Цветном бульваре, передает ТАСС.

«Гости смогут увидеть не только политических звезд и звезд экспертного сообщества, но и просто московские звезды в небе, потому что это прекрасная крыша – верхний этаж ТЦ «Цветной», – сказала Август.

Также политконсультант отметила, что на онлайн-марафоне эксперты подведут итоги выборов, ожидается множество «жарких баттлов».

«Впервые в повестке политической появляется искусственный интеллект, и мы подумаем, как же он влияет на то, что происходит в истории выборов», – подчеркнула она.

Кроме того, Август добавила, что в рамках онлайн-марафона запланировано проведение и круглых столов на актуальные темы, например, «Основы российской государственности: стратегия и воплощение», где обсудят новый учебный курс, введенный с 1 сентября.

Известно, что вести этот круглый стол будет Андрей Полосин – научный руководитель «ДНК России», который представлял концепцию курса «Основы российской государственности».

Кроме того, запланировано проведение круглого стола «Выборы в новых регионах: новый этап политической интеграции», в рамках которого будет обсуждаться ситуация в новых регионах.

«Будем говорить о том, как вообще страна живет. Многие темы будут для политологов весьма неожиданными, но при этом близкими», – сказала Август.

Помимо прочего, в этом году будут и премии для авторов Telegram-каналов по следующим номинациям: политолог, анонимный политический канал, канал-СМИ, Telegram-канал военкора и Telegram-каналы глав регионов.

Напомним, «Ночь выборов» пройдет уже в восьмой раз. Марафон стартует 10 сентября в 18.00 и продлится до полуночи.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 регионах России.