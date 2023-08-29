Стало известно о скором подорожании шаурмы на 10–15%

Производители шаурмы предупредили о ее подорожании с сентября на 10–15%

Tекст: Александра Юдина

Как рассказала основательница сети «Шоу'рма» Анастасия Филиппова, стоимость курицы за последние пять месяцев подскочила на 50%. Так, в марте курица стоила 220 рублей за 1 кг, в мае – 280, с августа – 330, а в ряде регионов ценник вырос до 390 рублей, передают «Известия».

«Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание. Если классическая шаурма стоила у нас 190 рублей, то теперь будет стоить 210 рублей», – сказала она.

Также в «Мосшаурме» тоже допустили рост стоимости на 10–15%, цена также будет зависеть и от других ингредиентов, используемых в конечном товаре, ведь «можно купить шаурму за 170 рублей, а можно за 300».

При этом представитель оптового сервиса по производству шаурмы «Рославаш» Камиль Вазиев отметил, что с начала года шаурма подорожала уже на 25%.

«Новое повышение не исключаем... Пока прогнозируем рост цен на 5%», – сказал он.

Как заверили в Минсельхозе, рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, а динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что повышает спрос на эту продукцию.

Кроме того, в пресс-службе министерства отметили, что в сентябре на рынке ожидается снижение цен. Так, по данным Росстата, к июлю средние потребительские цены охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5%, а только за июль – на 6,99% (до 197,85 рубля за 1 кг). Окорочка с начала года подорожали на 4,7%, за июль – на 2,4% (227,8 рубля).

Ранее в Национальном союзе хлебопечения рассказали, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне резкого роста себестоимости производства: повышение отпускных цен до конца года может составить 7–10%.