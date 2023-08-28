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Названа причина подорожания производства хлеба
Подорожание производства хлеба объяснили ростом затрат на доставку и зарплаты
Хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне резкого роста себестоимости производства: повышение отпускных цен до конца года может составить 7-10%, рассказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
В последний раз промышленные хлебозаводы повышали отпускные цены на продукцию весной 2022 года из-за «непрогнозируемого скачкообразного роста всех составляющих затрат». После того как ситуация выровнялась, многие производители частично снизили цены. Однако, говорит Айдиев РБК, сейчас соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже не получается.
«Их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», – пояснил он.
На росте себестоимости производства у хлебозаводов сказывается в первую очередь подорожание муки, логистики и оплаты труда рабочих. Сейчас промышленные хлебозаводы обеспечены основными сырьевыми и материальными ресурсами, в том числе мукой, персоналом, запасными частями, утверждает Айдиев. Но Национальный союз хлебопечения и индустриальные производители внимательно наблюдают за ситуацией с ростом издержек.
Однако производители прогнозируют, что повышение отпускных цен до конца года может составить 7-10%. При этом Айдиев заверяет, что это не отклоняется от ежегодных показателей ни по срокам, ни по размеру.
«Даже когда не происходит ничего экстраординарного, периодическое повышение цены на хлеб – вполне закономерный процесс, как минимум ввиду инфляции, из-за которой растут составляющие себестоимости производства», – добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что компания Nestle из-за падения курса рубля в начале сентября повысит на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока.
Между тем, в Минсельхозе заверяют, что внутренний рынок обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку, и роста цен в рознице не ожидают.