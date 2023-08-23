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Стало известно о повышении цен на детское питание с сентября
«Коммерсант» сообщил о повышении цен на детское питание Nestle с сентября
Компания Nestle из-за падения курса рубля в начале сентября повысит на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока.
Под повышение цен попадут в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимые напитки из какао, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма компании ретейлерам.
Аналитики прогнозируют рост отпускных цен и у других производителей детского питания. Среди причин они называют падение рубля, рост цен на сырье, а также снижение спроса на фоне спада рождаемости.
Тем временем Минсельхоз сообщает, что объемы производства детского питания в России растут, цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Так, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн.
В министерстве отметили, что в то же время на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние и другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие, передает ТАСС.