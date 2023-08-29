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Псково-Печерский монастырь открыл картинную галерею архимандрита Алипия
Псково-Печерский монастырь открыл официальный филиал государственного Русского музея
Сотрудники Псковской епархии в Печорах создали и открыли картинную галерею архимандрита Алипия (Воронова), которая является филиалом государственного Русского музея, сообщают в пресс-службе епархии.
Уточняется, что экспозиция представит произведения искусства XVIII–XX веков, спасенные отцом Алипием от вывоза за границу, а также картины из его личной коллекции, передает ТАСС.
Галерея расположена в бывшей гостинице у стен Псково-Печерского монастыря. Вход для жителей Печор бесплатный при предъявлении паспорта.
«В галерее выставлены шедевры великих русских художников – Репина, Сурикова, Поленова, Крамского, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кустодиева, Васнецова, Маковского, Корина и многих других. Всем любителям и ценителям живописи теперь предоставлена уникальная возможность насладиться русским искусством», – добавили в епархии.
Так, первым проектом нового центра стала экспозиция «Коллекция архимандрита Алипия. К 550-летию Псково-Печорского монастыря», на которой представлены 22 произведения искусства XVIII–ХХ веков из числа переданных в дар Русскому музею настоятелем Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием с 1959 по 1975 год.
Как отметила директор учреждения Алла Манилова, будет затронуто сразу несколько ключевых направлений: проведение художественных выставок выдающихся произведений из собрания Русского музея, просветительские программы для детей, студентов, участников СВО и их семей, инклюзивные проекты.
«Специальные программы будут посвящены иконописи, вопросам реставрации темперной живописи, истории создания предметов церковного декоративно-прикладного искусства. Создание выставочного центра «Русский музей – Печоры» обеспечит широкий доступ посетителей, жителей Печор и Псковской области, паломников и туристов к выдающимся памятникам русской культуры и искусства из собрания Русского музея», – подчеркнула она.
После осмотра выставки митрополит Тихон и Алла Манилова подписали соглашение о реализации проекта по созданию культурно-просветительского выставочного центра «Русский музей. Печоры».
Напомним, картины в 1960–1970-е годы собрал наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов), который сам являлся профессиональным художником и ветераном Великой Отечественной войны, с боями дошедшим до Праги.
Вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым отец Алипий приобретал картины из самых разных источников, зачастую сохраняя их для России – контрабанда шедевров живописи из Советского Союза в то время была нередким явлением.