При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.2 комментария
В Псковской области анонсировано открытие «Картинной галереи архимандрита Алипия»
В конце августа в культурной жизни России предстоит особое событие – при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в городе Печоры Псковской области открывается «Картинная галерея архимандрита Алипия».
В монастырском музее у стен древней обители будут выставлены шедевры великих русских художников И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.Д.Поленова, И.Н. Крамского, И.И.Левитана, И.К.Айвазовского, И.И.Шишкина, Б.М.Кустодиева, В.М.Васнецова, К.Е.Маковского, А.М. Корина и других.
Уточняется, что картины в 1960-1970-е годы собрал наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов), который сам являлся профессиональным художником и ветераном Великой Отечественной войны, с боями дошедшим до Праги.
Вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым отец Алипий приобретал картины из самых разных источников, зачастую сохраняя их для России – контрабанда шедевров живописи из Советского Союза в то время была нередким явлением.
В праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа в старом здании монастырской гостиницы, капитально отремонтированной и полностью оборудованной для музейного экспонирования, будет открыта выставка картин из собрания архимандрита Алипия и учрежден филиал Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре.
В дальнейшем в Печорах планируется экспонирование многих тематических собраний шедевров русской и мировой живописи.