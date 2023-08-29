Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.18 комментариев
Состоялся первый полет созданного по программе импортозамещения SJ-100
Минпромторг сообщил о первом полете опытного образца отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100
Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 успешно выполнил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил Минпромторг России.
Подтверждены «стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе». Самолет создан «по программе импортозамещения систем и компонентов», отметил глава ведомства Денис Мантуров. Полет продолжался 54 минуты. Самолет поднялся на высоту 3 км и развил скорость до 343 км/час, передает ТАСС.
Экипаж «произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг». Мантуров отметил, что российские специалисты смогли обеспечить «самолет собственными конструкторскими решениями и технологиями, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие».
Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце стоят франко-российские двигатели SaM146. Второй образец, испытания которого начнутся в скором времени, будет уже с отечественными двигателями ПД-8. Всего на Superjet импортозамещено около 40 систем и агрегатов.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что «это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны». По его словам, «следующими амбициозными задачами» станут сертификация «в полностью российском облике» и «серийные поставки в авиакомпании».
Напомним, SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. SJ-100 изготовлен в производственном центре ПАО «Яковлев» (в составе ОАК входит в Ростех).