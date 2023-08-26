Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.31 комментарий
Самолет SJ-100 успешно выполнил испытательные пробежки по ВПП
Авиалайнер SJ-100 успешно выполнил испытательные пробежки по ВПП
Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100, изготовленный в производственном центре ПАО «Яковлев» (в составе ОАК входит в Ростех), успешно выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от ВПП, следующим этапом испытаний станет первый полет самолета.
Пробежка с отрывом передней стойки – один из ключевых моментов в подготовке к летным испытаниям. Она позволяет экипажу одновременно отработать процедуру взлета и процесс его экстренного и безопасного прерывания, говорится в сообщении на сайте Ростеха.
Ранее SJ-100 успешно завершил испытания по программе шимми – явления, которое возникает под действием поперечных сил со стороны земли на шину катящегося колеса. Нарастание амплитуды таких колебаний может привести к потере управления из-за усиливающегося рыскания или даже к разрушению стойки. Для борьбы с этим опасным явлением шасси самолета оснащаются специальными демпферами, а чтобы убедиться, что стойка справляется с возникающим эффектом шимми, проводятся натурные испытания.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Первый полет SJ-100 в рамках испытаний запланирован на сентябрь 2023 года, на этом этапе полностью российскими комплектующими он еще оснащен не будет.