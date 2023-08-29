У Госдумы возникли вопросы к перечню книг для подготовки к ЕГЭ по литературе

На фоне сообщений об отсутствии Пушкина в программе подготовки к ЕГЭ комитет Госдумы направил запрос министру Кравцову

Tекст: Антон Антонов

В запросе комитет попросил предоставить «разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ». Подчеркивается, что Федеральный институт педагогических измерений исключил из программы подготовки произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. При этом в списке есть зарубежные литературные деятели, передает РИА «Новости».

В демонстрационном варианте кодификатора ЕГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений отсутствуют произведения и авторы вплоть до второй половины XIX века, но есть Умберто Эко, Томас Стернз Элиот и представители литературы народов России XX века, пишет «Коммерсант».

Как указал Роспотребнадзор, произведения Золотого века не исключены из ЕГЭ по литературе в 2024 году. Их могут включить в некоторые задания. Роспотребнадзор пояснил, что кодификатор содержит лишь произведения, которые изучаются в 11-м классе. На экзамене же могут быть и задания, требующие знания произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Дениса Фонвизина, Гавриила Державина.

Рособрнадзор отметил, что знание классической литературы первой половины 19 века полностью проверяется в рамках ОГЭ. Литература этого периода и написанная ранее подробно изучается в 5–9 классах. В 10–11 классах акцент делается на литературе второй половины 19 века и 20 века. Данное разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, изучаемые на соответствующем уровне образования впервые.

Напомним, в демонстрационном варианте ЕГЭ по истории на 2024 год включены задания, связанные со специальной военной операцией на Украине и присоединением новых регионов России.