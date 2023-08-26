В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задания про СВО и новые регионы России

В ЕГЭ по истории в 2024 году включены задания про СВО на Украине и присоединение новых регионов к России

Tекст: Антон Никитин

В демонстрационном варианте ЕГЭ по истории на 2024 год в одном из заданий выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится СВО, а в числе участников – командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артобстрелом на трассе Горловка – Ясиноватая, передает ТАСС.

В другом задании выпускнику предлагается расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что задания по СВО и новым территориям России будут включены в ЕГЭ после того, как новые учебники появятся во всех российских школах.

Напомним, в начале августа помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о включении специальной военной операцией (СВО) на Украине в учебник истории.