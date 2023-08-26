Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.5 комментариев
В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задания про СВО и новые регионы России
В ЕГЭ по истории в 2024 году включены задания про СВО на Украине и присоединение новых регионов к России
В единый государственный экзамен по истории в 2024 году включены задания, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине и присоединением новых регионов РФ, следует из проекта демонстрационного варианта экзамена, опубликованного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).
В демонстрационном варианте ЕГЭ по истории на 2024 год в одном из заданий выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится СВО, а в числе участников – командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артобстрелом на трассе Горловка – Ясиноватая, передает ТАСС.
В другом задании выпускнику предлагается расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что задания по СВО и новым территориям России будут включены в ЕГЭ после того, как новые учебники появятся во всех российских школах.
Напомним, в начале августа помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о включении специальной военной операцией (СВО) на Украине в учебник истории.