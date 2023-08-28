Путин провел телефонные переговоры с Нарендрой Моди

Путин и Моди договорились о развитии сотрудничества в космосе

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин во время телефонного разговора еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Кроме того, подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, следует из сообщения на сайте Кремля.

Также во время телефонного разговора лидеры рассмотрели актуальные вопросы российско-индийских отношений, отметили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и международной транспортно-логистической инфраструктуры.

Кроме того, Путин и Моди обсудили итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС и договорились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года под председательством России нового саммита организации, также стороны обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели.

Ранее Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну.