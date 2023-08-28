Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.0 комментариев
Путин провел телефонные переговоры с Нарендрой Моди
Путин и Моди договорились о развитии сотрудничества в космосе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере и энергетике, сообщили в Кремле.
Владимир Путин во время телефонного разговора еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Кроме того, подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, следует из сообщения на сайте Кремля.
Также во время телефонного разговора лидеры рассмотрели актуальные вопросы российско-индийских отношений, отметили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и международной транспортно-логистической инфраструктуры.
Кроме того, Путин и Моди обсудили итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС и договорились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года под председательством России нового саммита организации, также стороны обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели.
Ранее Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну.