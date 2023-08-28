  • Путин провел телефонные переговоры с Нарендрой Моди
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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    4 комментария
    28 августа 2023, 16:53

    Путин провел телефонные переговоры с Нарендрой Моди

    Путин и Моди договорились о развитии сотрудничества в космосе

    Путин провел телефонные переговоры с Нарендрой Моди
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере и энергетике, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин во время телефонного разговора еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Кроме того, подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Также во время телефонного разговора лидеры рассмотрели актуальные вопросы российско-индийских отношений, отметили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и международной транспортно-логистической инфраструктуры.

    Кроме того, Путин и Моди обсудили итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС и договорились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года под председательством России нового саммита организации, также стороны обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели.

    Ранее Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну.

    28 августа 2023, 00:57
    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны

    Индийский аппарат передал первые данные с Луны, почва которой оказалась неожиданно горячей

    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

    ISRO на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привела график измерений температурного режима на поверхности Луны, проведенных ChaSTE, поверхностным термофизическим экспериментом «Чандра». Аппарат способен производить замеры на глубине до 10 см, передает ТАСС.

    Как сообщил Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов. По его словам, все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, однако она составляет 70 градусов. «Это на удивление выше, чем мы ожидали», – сказал ученый.

    Напомним, в среду спускаемый модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в районе Южного полюса спутника Земли.

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    28 августа 2023, 15:07
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на санкции во время телефонных переговоров в марте 2022 года, пишет газета Bild.

    Как пишет Bild, в разговоре с Макроном весной прошлого года Шольц выразил беспокойство, что Путин «совсем не жалуется на санкции» и даже не упомянул их в беседе с немецким канцлером. Шольц добавил, что Путина интересовало исключительно достижение компромисса по кризису на Украине, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь Макрон отметил, что также не получал жалоб от российского лидера по поводу санкций.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам.

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    26 августа 2023, 11:14
    Путин поздравил главу Южной Осетии с годовщиной признания республики

    Президент РФ Путин поздравил главу Южной Осетии Гаглоева с годовщиной международного признания независимости республики

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву поздравительную телеграмму по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики.

    В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что полтора десятилетия назад Россия приняла решение о признании государственного суверенитета Республики Южная Осетия, уважая свободное волеизъявление ее граждан, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами.

    Лидер России подчеркнул, что югоосетинский народ, отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, успешно развивает институты демократической государственности. Кроме того, Путин отметил, что отношения России и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Президент добавил, что Россия уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты ее жителей.

    Путин выразил уверенность, что Россия и Южная Осетия совместными усилиями будут и далее всемерно наращивать конструктивные связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене.

    В завершении поздравления президент России от души пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам Южной Осетии – мира, счастья и благополучия.

    Ранее в субботу Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы.

    Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Россия встала на защиту республики, а 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

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    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

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    28 августа 2023, 14:12
    Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем

    Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, отмечающий 550-летие 28 августа, оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры.

    Приветствие главы государства зачитал на праздновании юбилея обители губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    «Приветствую вас по случаю большого знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», – говорится в президентском поздравлении, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что обитель хранила цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия, а монастырь был свидетелем судьбоносных событий истории России.

    В день празднования 550-летия монастыря при обители открылся филиал Русского музея – картинная галерея возглавлявшего монастырь архимандрита Алипия (Воронова), где будут выставлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников.

    Псково-Печерский монастырь – старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. В нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, а начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество.

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    25 августа 2023, 20:25
    Путин дал поручение о создании космических аппаратов для предельно низких орбит

    Президент Путин поручил Роскосмосу и АСИ рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания и изготовления опытных образцов космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км).

    «[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

    Ответственными за выполнение поручения президента указаны глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Срок исполнения поручения – до 1 декабря.

    Напомним, в октябре 2022 года на орбиту был выведен космический аппарат «Скиф-Д», ставший первым в рамках программы «Сфера» – российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). По плану, к 2030 году группировка, созданная в рамках программы «Сфера», должна насчитывать 638 космических аппаратов.

    В декабре того же года в Роскосмосе сообщали, что на октябрь 2025 года в рамках проекта «Сфера» запланирован запуск первого космического аппарата «Экспресс-РВ».

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    25 августа 2023, 21:57
    Индийский луноход проехал восемь метров по поверхности Луны

    Tекст: Валентина Григоренко

    Индийский луноход «Прагьян» преодолел около восьми метров по лунной поверхности, все его научное оборудование работает штатно, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

    ISRO написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что луноход успешно преодолел расстояние около восьми метров. Отмечается, что полезные нагрузки лунохода LIBS и APXS включены, а вся полезная нагрузка двигательного модуля, посадочного модуля и лунохода работает в штатном режиме, передает ТАСС.

    Также обнародовано первое видео с лунной поверхности.

    Напомним, в среду спускаемый модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в районе Южного полюса спутника Земли. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил индийского коллегу Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с этим знаменательным событием.

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    25 августа 2023, 20:43
    Лунная миссия Индии оказалась в два раза дешевле съемок «Интерстеллара»

    Independent: Лунная миссия Индии оказалась более чем в два раза дешевле съемок фантастического фильма «Интерстеллар»

    Tекст: Антон Никитин

    Успешная лунная миссия Индийской организации космических исследований (ISRO) оказалась более чем в два раза дешевле съемок фантастической драмы Кристофера Нолана «Интерстеллар» (Interstellar, 2014), сообщила британская The Independent.

    Британское издание обратило внимание, что отправка Индией модуля лунной станции «Чандраян-3», который 23 августа успешно осуществил мягкую посадку на поверхность Луны, обошлась ISRO 6,15 млрд рупий, или 75 млн долларов, тогда как бюджет почти трехчасовой фантастической драмы Кристофера Нолана «Интерстеллар» с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях составил 165 млн долларов, передает ТАСС.

    Отправка «Чандраяна-3» на Луну также оказалась более экономичным делом, чем съемка других голливудских фильмов последнего времени на космическую тематику. Так, производство драмы «Гравитация» (Gravity, 2013) Альфонсо Куарона обошлось в 100 млн долларов, а «Марсианина» (Martian, 2015) Ридли Скотта – в 108 млн долларов.

    Напомним, в среду спускаемый модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в районе Южного полюса спутника Земли. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил индийского коллегу Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с этим знаменательным событием.

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    26 августа 2023, 10:42
    Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США

    Ракета с кораблем Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту стартовала к МКС с космодрома в США

    Tекст: Алина Власенко

    Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX в 10.27 мск (03.27 по времени восточного побережья США) стартовала к Международной космической станции с космодрома в космическом центре Кеннеди штата Флорида.

    На борту корабля находится экипаж миссии Crew-7 – космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

    Стыковка корабля с МКС запланирована на 15.50 мск 27 августа, передает ТАСС.

    Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. До этого на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в составе экипажа миссии Crew-6 – космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

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    26 августа 2023, 12:22
    Путин поздравил главу Абхазии с годовщиной международного признания республики

    Президент РФ Путин поздравил главу Абхазии Бжанию с годовщиной международного признания независимости республики

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Аслану Бжании поздравительную телеграмму по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики.

    В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что в августе 2008 года Россия, учитывая свободное волеизъявление абхазского народа, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами, признала государственный суверенитет республики.

    Путин отметил, что за прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Президент России также заявил, что отношения России и Республики Абхазия вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства.

    Глава государства заверил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, в решении актуальных экономических и социальных задач.

    В завершении поздравления президент России пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира, благополучия и процветания.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, в этой связи Россия была вынуждена провести операцию по принуждению агрессора к миру – уже к концу августа Москва признала Абхазию и Южную Осетию суверенными независимыми государствами. В том же году независимость республик признала Никарагуа, через год – Венесуэла, затем Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.

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    27 августа 2023, 16:32
    Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

    Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого входит российский космонавт Константин Борисов, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    Стыковка прошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск). На борту корабля находится экипаж миссии Crew-7 – космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Примерно через полтора часа члены экипажа смогут перейти на борт станции, на которой они, как ожидается, пробудут около шести месяцев, передает ТАСС.

    Накануне ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США.

    Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. До этого на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в составе экипажа миссии Crew-6 – космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

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    28 августа 2023, 13:26
    Песков анонсировал международные поездки Путина осенью

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин планирует осенью совершить международные визиты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос о планах поездок за рубеж Путина в связи с выданным МУС ордером на «арест» главы российского государства, передает ТАСС.

    По словам Пескова, осенью планируются международные поездки Путина, об их сроках своевременно проинформируют.

    Ранее Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана.

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    28 августа 2023, 13:12
    Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, о времени и месте сообщат позднее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Встреча скоро состоится. Своевременно об этом сообщим», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что пока не может уточнить детали, есть договоренности по датам объявления, и Кремль будет придерживаться договоренностей.

    На прошлой неделе Песков отмечал, что встреча двух президентов «плотно готовится», ее проведут в скором времени.

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    28 августа 2023, 13:49
    Песков: Путин общается не только с командирами спецоперации, но и с солдатами

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин интересуется всем, что происходит в зоне спецоперации, и получает информацию не только от руководства вооруженных сил, но и от простых солдат, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя встречу Путина с экипажем танка «Алеша», Песков уточнил, что глава государства продолжает практику общения не только с армейским командованием, но и непосредственно с солдатами и младшими командирами, передает ТАСС.

    По словам Пескова, разговор с экипажем танка был долгий и «очень детальный». «Путину интересно все», – отметил пресс-секретарь.

    На прошлой неделе Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша» и лично вручил звезды Героев России экипажу боевой машины.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

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    28 августа 2023, 14:06
    Путин похвалил работу Хоценко на посту врио губернатора Омской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил развитие Омской области и похвалил работу врио губернатора Виталия Хоценко.

    «Вы не так давно работаете в Омске, но, на мой взгляд, старт очень хороший», – сказал глава государства в Кремле на встрече с Хоценко.

    Он отметил, что Хоценко находится в курсе основных вопросов и занимается ими, передает ТАСС.

    Путин призвал врио главы региона стараться «напрямую работать с людьми», поскольку это существенным образом шансы на то, чтобы люди доверяли руководству. Осенью Хоценко будет участвовать в выборах на пост губернатора.

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