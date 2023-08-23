Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.11 комментариев
Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну
Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой космического модуля «Чандраян-3» на Луну
Президент Владимир Путин поздравил индийского коллегу Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с успешной посадкой космического модуля станции «Чандраян-3» на Южном полюсе Луны.
Глава Российского государства направил Мурму и Моди поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.
В ней президент России поздравил их с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луне и подчеркнул, что это – большой шаг в освоении космического пространства и свидетельство прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере.
Напомним, индийская «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе Луны.