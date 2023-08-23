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Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну
Индия первая в мире провела успешную посадку космического аппарата на Южном полюсе Луны
Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе естественного спутника Земли, трансляцию прилунения вела Индийская организация космических исследований.
Аппарат вышел на орбиту Луны 5 августа, спускаемый модуль «Викрам» отделился от него 17 августа и провел две операции по снижению своей орбиты, передает РИА «Новости».
Сама станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не сократится до 100 км.
Полезная нагрузка лунохода этой миссии позволит получить информацию об элементном составе поверхности спутника. У него есть рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.
У «Викрама» имеются модули для измерения тепловых свойств поверхности Луны в полярной области. Другое оборудование позволит измерить плазму вокруг места посадки в течение одного лунного дня и сейсмическую активность небесного тела.