  • Первый поезд с грузом из России в Саудовскую Аравию прошел через Иран
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    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы
    В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России
    Польша и страны Балтии пригрозили закрыть границу с Белоруссией в случае серьезных инцидентов
    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
    ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
    Украина перебросила часть войск с восточного на южное направление
    На Западе признали провал контрнаступления ВСУ
    Макрон исключил прямое участие Франции в конфликте на Украине
    Ходаковский предложил призвать мигрантов в армию в стройбаты
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    4 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    36 комментариев
    28 августа 2023, 14:04

    Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Forbes: Татьяна Бакальчук снова возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рейтинг 20 богатейших женщин России второй год подряд возглавила гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в 7 млрд долларов, следует из данных Forbes.

    Согласно рейтингу, второе место осталось за Татьяной Литвиненко с состоянием в 2,8 млрд долларов (в мае 2022 года женщина получила от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро»), передает ТАСС.

    Известно, что третье место заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча, которая стала в декабре 2020 года владелицей доли в холдинге USM с оценкой капитала в 2,5 млрд долларов.

    На четвертом месте расположилась супруга Алексея Мордашова Марина Мордашова, которая владеет 52% акций Nordgold с состоянием в 1,85 млрд долларов, а на пятом –Лидия Михайлова вместе с сыновьями, которая контролирует более 80% акций группы «Черкизово», с состоянием 1,55 млрд долларов.

    Кроме того, в первую десятку попали президент компании Inteco Management Елена Батурина (капитал 1,3 млрд долларов), дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон (1,2 млрд долларов), супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева (875 млн долларов), дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун (800 млн долларов) и вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган (725 млн долларов).

    В этом году список Forbes самых богатых бизнесменов России впервые возглавил Андрей Мельниченко.

    27 августа 2023, 15:29
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    @ REUTERS/Anna Kudriavtseva

    Tекст: Ольга Иванова

    В ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу, бывалые солдаты сходят с ума на поле боя, а погибших бойцов некому заменить, передает норвежское издание Aftenposten.

    Как рассказал изданию фронтовой врач, он не видит в ближайшем будущем никакой победы. Собеседник издания задался вопросом, кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев, передает Lenta.ru.

    Кроме того, командир роты ВСУ с позывным Шрам также заявил, что бывалые солдаты сходят с ума на поле боя.

    Напомним, украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Коментарии (24)
    28 августа 2023, 00:57
    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны

    Индийский аппарат передал первые данные с Луны, почва которой оказалась неожиданно горячей

    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

    ISRO на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привела график измерений температурного режима на поверхности Луны, проведенных ChaSTE, поверхностным термофизическим экспериментом «Чандра». Аппарат способен производить замеры на глубине до 10 см, передает ТАСС.

    Как сообщил Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов. По его словам, все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, однако она составляет 70 градусов. «Это на удивление выше, чем мы ожидали», – сказал ученый.

    Напомним, в среду спускаемый модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в районе Южного полюса спутника Земли.

    Коментарии (37)
    27 августа 2023, 21:33
    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России из-за риска остаться без поддержки

    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России.

    Он считает, что этого не должно случиться, поскольку тогда Украина «точно останется одна», передает РИА «Новости». Также Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.

    Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    Коментарии (23)
    27 августа 2023, 20:18
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов

    The Economist: Лишь 35-40% дронов ВСУ долетают до зоны расположения целей в России

    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные, которые им предоставляют западные партнеры, сообщает издание. При этом России удалось лишить Украину количественного преимущества в беспилотниках.

    The Economist со ссылкой на источник пишет, что только «около 35-40%» дронов долетают до зоны расположения цели, передает РИА «Новости». На этом фоне «удары по Москве, попавшие в заголовки газет, призваны оказать психологическое воздействие на россиян» и являются «пиар-проектом».

    Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», сообщил, что на передовой «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному», теперь, по его словам, у сторон «паритет».

    «Обширные возможности России в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы означают, что любое украинское нападение требует тщательного планирования», – добавляют авторы. Однако коррупция, бюрократия, корыстные интересы в ВПК, а также дефицит специалистов и денег тормозят создание украинцами достаточного количества дронов.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Коментарии (8)
    27 августа 2023, 19:43
    Стало известно о переносе в Японию мощностей крупнейших производителей вооружения

    СМИ: Крупнейшие производители оружия перемещают мощности в Японию

    Tекст: Ольга Иванова

    Самые крупные производители вооружения начали переносить свои операционные и производственные мощности в Японию, сообщает издание Nikkei Asia.

    Издание связывает это с тем, что Токио готовится резко увеличить расходы на оборону, передает РИА «Новости».

    Среди производителей вооружения издание называет британскую компанию BAE Systems, она к концу этого года передаст функции надзора за своими операциями в Азии из Малайзии в Японию, и американскую компания Lockheed Martin, которая уже перенесла свою азиатскую штаб-квартиру из Сингапура в Японию.

    Также французская компания Thales объединилась с японской Mitsubishi в разработке и производстве миноискателей.

    В начале августа СМИ писали, что министерство обороны Японии может запросить оборонный бюджет в размере рекордных 7 триллионов иен (48,92 млрд долларов).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Япония назвала Россию страной, которая представляет непосредственную угрозу Европе. Об этом говорится в докладе Минобороны «Белая книга». Авторы особо отмечают сближение России и Китая. В Токио считают эти действия «демонстрацией силы против Японии». Однако в экспертной среде указывают, что ускоренная милитаризация Японии представляет серьезную угрозу не только для России.

    В частности, Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Она не только проводит провокационные учения совместно с американцами, но претендует на российские Курилы и враждебно относится к Китаю. Кроме того, Токио лидирует в вопросе ввода санкций и начала поставки техники для украинских войск.


    Коментарии (11)
    27 августа 2023, 20:00
    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона

    Политолог Шеслер усомнилась в способности генералов ВСУ нарушить рекомендации Пентагона

    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    План контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей. Штаты обладают серьезным контролем над офисом Зеленского и ВСУ, поэтому в слова о непослушании Украины верится с трудом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета The New York Times сообщила об обострении противоречий между украинскими генералами и Пентагоном из-за тактики контрнаступления.

    «Нельзя сказать, что Украина вдруг сорвалась с цепи. В конце концов, США регулируют колоссальные потоки военной техники и боеприпасов, без которых ВСУ попросту не смогут продолжать участие в конфликте. Это невероятный рычаг контроля», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Фактически, Вашингтон может шантажировать офис Зеленского простыми угрозами о прекращении поставок. Поэтому публикации западной прессы на тему того, что между ВСУ и Пентагоном есть разногласия, выглядят странно. Однако рассматривать подобные сообщения стоит в контексте политической борьбы внутри США», – отмечает собеседница.

    «Штаты уже вошли в президентскую гонку. Поэтому администрации Джо Байдена необходимо доказать обществу, что поддержка ВСУ не была ошибкой. В связи с этим американские СМИ пытаются возложить провал контрнаступления на украинцев», – подчеркивает эксперт.

    «В реальности же мы имеем, судя по всему, коллективную ошибку и недооценку мощи российских войск. Но разве правительство США может признать этот провал? Нет. Поэтому им приходится изворачиваться и прививать обществу тезис, мол, «мы все необходимое сделали, но украинцы своевольные и непослушные», – считает Шеслер.

    «При этом из публикаций западных СМИ можно понять, что американцы совершенно не понимают географической структуры подконтрольной ВСУ территории. Кажется, местные журналисты вовсе не осознают ценности Купянска и возможных последствий его взятия, зато уперлись в сухопутный коридор в Крым. Поэтому претензии, высказывающиеся в данных материалах, выглядят сомнительно», – уточняет собеседница.

    «Тем не менее, подобная волна критики в западной прессе ничего хорошего офису Зеленского и военному командованию не сулит. Я не исключаю, что некоторых персонажей и вовсе могут слить. Не из-за того, что они непослушные, а лишь для того, чтобы они взяли на себя груз поражений. Затем на их место придут новые люди, которых назовут «более компетентными и менее коррумпированными», – резюмирует Шеслер.

    Ранее стало известно о разногласиях командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского с западными союзниками. Об этом пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что пока Украина наступала на юге и востоке, России удалось продвинуться близ Купянска, из-за чего командование противника решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части фронта.

    Как заявил Сырский, в сложившейся ситуации необходимо оперативно принять необходимые меры для укрепления украинских оборонительных позиций на рубежах. По его мнению, продвижение стоит продолжить в тех местах, где это возможно на данный момент.

    Издание отмечает, что ВСУ следовало бы сосредоточиться на одном участке фронта, собрав на нем максимально количество сил для потенциального прорыва. Однако вместо этого украинское командование «попыталось разделить войска» поровну между югом и востоком. Подчеркивается, что подобные действия напрямую противоречат действиям, рекомендованным офису Зеленского со стороны Пентагона.

    Примечательно, что критика в адрес украинского командования звучит все чаще. Так, в четверг все та же The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, не взирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки, контрнаступление не стоило и начинать». В материале приводятся слова солдата ВСУ, который считает, что для подобной инициативы Украина не обладает необходимыми силами и техническими средствами.

    На серию разгромных публикаций отреагировал Владимир Зеленский. По его мнению, перебрасывать войска с востока на юг нельзя. Он отметил, что в случае реализации подобных планов, Россия за пару дней сумеет взять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепропетровск и Харьков. «Мы не отдадим Донбасс», – подчеркнул президент Украины.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные эксперты усомнились в том, что ВСУ в рамках «контрнаступа» могли действовать своевольно.

    Коментарии (4)
    28 августа 2023, 07:03
    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку

    РИА «Новости»: Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией по зерновой сделке

    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Турция и ООН прорабатывают возможность проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле по вопросу зерновой сделки, сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

    Источник РИА «Новости» сказал, что возможность такой встречи прорабатывается, стороны готовят конкретные предложения для обсуждения.

    «Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», – отметил он.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед нашей страной.

    Глава МИД Сергей Лавров также говорил, что Москва готова быстро возобновить зерновую сделку, когда Запад выполнит свои обещания.

    Коментарии (22)
    28 августа 2023, 03:37
    В Польше объяснили последствия ненависти к России

    Mysl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию

    Tекст: Ольга Никитина

    Упорная приверженность украинскому флагу и «ненависть к России» в Польше приняли «отчаянный» характер, пишут местные СМИ.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что «ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша». Даже вопреки и наперекор позиции киевского режима власти Польши готовы будут пожертвовать ресурсами и национальными интересами, уверен автор публикации Станислав Белень.

    Он считает, что Польша предает «дух добрососедства», основывающийся на взаимном уважении ценностей и интересов. По мнению польского журналиста, киевская сторона нарушает эту взаимность, но Варшава игнорирует это, передает РИА «Новости».

    Ранее польские СМИ писали, что руководство Польши будет готово отправить польских военнослужащих на украинский фронт для «защиты» от мнимой российской угрозы.

    Коментарии (15)
    27 августа 2023, 22:55
    Байден после стрельбы во Флориде призвал покончить с белым превосходством в США

    Байден: Превосходству белых нет места в Америке

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден, комментируя сообщение об убийстве трех афроамериканцев в штате Флорида, заявил, что необходимо решительно бороться для искоренения в стране идеи превосходства белой расы, сообщил Белый дом.

    «Мы должны ясно и решительно заявить, что превосходству белых нет места в Америке», – приводит его слова ТАСС.

    Президент США добавил, что у ненависти «не должно быть прибежища» в США. По его словам, молчание является соучастием.

    Напомним, в субботу в американском Джексонвилле произошла стрельба. Молодой белый мужчина открыл огонь в магазине, в результате были убиты трое афроамериканцев. Стрелявший, который, как утверждается, действовал на почве расовой ненависти, умер в результате «огнестрельного ранения, нанесенного самому себе».

    Коментарии (20)
    27 августа 2023, 19:10
    Военный эксперт: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки

    Военный эксперт Илья Крамник: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки

    Военный эксперт: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон, призывая ВСУ меньше полагаться на беспилотники во время разведки, предлагает украинским силам вернуться к советским практикам и методам, считает военный эксперт Илья Крамник.

    В своем Telegram-канале он отметил, что призыв меньше полагаться на БПЛА при разведке, а больше использовать для этого наземные силы «прямо хорошо должен сработать после того, как несколько лет Штаты натаскивали ВСУ в духе «дроны наше все», практически игнорируя все то, что на Украине уже знали и умели из советского наследства».

    «А сейчас они фактически говорят о том, что надо возвращаться именно к советским практикам и методам – ходи ногами, смотри глазами», – добавил Крамник.

    Кроме того, Пентагон призвал ВСУ экономить боеприпасы. «Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить». Ну, то есть, снарядов нет и будут не скоро», – сыронизировал Крамник.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Чиновники также призывают ВСУ сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». По одной из оценок, с начала конфликта украинцы сделали 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, почти исчерпав западные запасы.

    Коментарии (7)
    27 августа 2023, 23:43
    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»

    Conversation: Россия завоевывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва стала активнее работать на южном направлении, российские дипломаты совершили множество поездок в страны Африки и Латинской Америки за последнее время, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Conversation говорится о двух взаимосвязанных факторах, из-за которых Россия является привлекательным партнером для глобального Юга.

    Так, первым фактором является то, что Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Эта стратегия, как отмечает автор публикации, основывается на «дипломатии памяти», которая позволяет усилить влияние через общие положительные воспоминания, передает RT содержание статьи.

    В качестве примера «дипломатии памяти» издание приводит вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия напоминает о том, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну, не участвовала в работорговле, а, напротив, в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе.

    Вторым фактором российского влияния на Юге американское издание называет «наследие солидарности» России с разными странами. В статье говорится, что в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, по всему миру объединившую таких видных антиколониальных активистов, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди.

    Позиция Глобального Юга по украинскому кризису, как считает автор статьи, продиктована в том числе «ностальгией по временам, когда Москва поддерживала ее борьбу против апартеида».

    «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждет долгая битва», – заключило издание.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (0)
    27 августа 2023, 16:49
    Washington Post: Пентагон призвал ВСУ меньше полагаться на БПЛА и экономить боеприпасы

    В Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке и экономить боеприпасы

    Washington Post: Пентагон призвал ВСУ меньше полагаться на БПЛА и экономить боеприпасы
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    В Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщают западные СМИ.

    Как пишет The Washington Post, по мнению чиновников из Пентагона, украинская сторона положительно реагирует на просьбу, передает РИА «Новости». По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Чиновники также призывают ВСУ сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». По одной из оценок, с начала конфликта украинцы сделали 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, почти исчерпав западные запасы.

    Авторы также отмечают, что Украина вошла в период недовольства и взаимных обвинений из-за неудачного контрнаступления. Однако конфликт еще далек от завершения.

    Напомним, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 01:48
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами

    Drive: В ВСУ распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ВСУ разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов, сообщили американские СМИ.

    Джозеф Тревитик в статье для The Drive со ссылкой на видео в Сети пишет, что украинские военные пилят снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американского журналиста «беспокойство в вопросе безопасности», передает РИА «Новости».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил он. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Французские СМИ писали ранее, что Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов.

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 10:04
    ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

    Пушилин: На Авдеевском направлении силы России улучшили позиции, ВСУ понесли серьезные потери

    ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения улучшили позиции на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

    По его словам, ВС России на Авдеевском направлении расширили серую зону и улучшили собственные позиции в направлении Красногоровки, передает ТАСС. Пушилин также подтвердил серьезные потери противника.

    Он добавил, что на Краснолиманском направлении противник не менее 12 раз за ночь пытался контратаковать в направлении Новоселовского, Надежды, Ягодного, Ямполовки, при этом российские силы старались наносить серьезные удары по противнику с минимизацией потерь со своей стороны.

    Ранее Пушилин рассказал, что российские военные заняли три опорных пункта ВСУ на Авдеевском направлении в ДНР.

    Коментарии (11)
    28 августа 2023, 10:40
    Китайцы после сброса воды с АЭС «Фукусима – 1» начали вывозить соль из Приморья

    Tекст: Алина Власенко

    Граждане Китая стали чаще вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после сброса радиоактивной воды с японской станции «Фукусима – 1», сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

    В пресс-службе таможни уточнили, что соль вывозится в незначительных объемах, ранее такого товара в багаже не было, передает РИА «Новости».

    На других пунктах пропуска, кроме Пограничного, увеличения вывоза соли не наблюдают.

    Напомним, 24 августа японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима – 1». Токио сообщили, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий – радиоактивный изотоп водорода.

    Тем временем посол Китая в Токио У Цзянхао был вызван в японский МИД в связи с реакцией Пекина на решение о сбросе в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима – 1».

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    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Россия подошла к созданию системы «микроПВО»

    В России успешно провели полигонные испытания лазерной пушки. Отмечается, что с помощью установки можно поражать дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа. В чем заключаются особенности подобных разработок, как схожие задачи решаются в других странах и как лазеры могут упростить защиту жилых районов от вероятных атак противника? Подробности

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    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

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