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    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    4 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    36 комментариев
    28 августа 2023, 12:34

    WP: Украина перебросила часть войск с восточного на южное направление

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство решило перенаправить часть подразделений с восточного на южное направление, утверждает колумнист издания Washington Post Дэвид Игнатиус.

    Изначально киевский режим пытался распределить войска по трем направлениям равнозначно, вместо того, чтобы сконцентрировать силы на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря, указывает Игнатиус в статье для Washington Post, передает РИА «Новости».

    Теперь же ВСУ перебрасывают подразделения на юг из Артемовска и других направлений на востоке, утверждает он.

    До этого Financial Times отмечал, что киевский режим, по мнению западных инструкторов, не смог добиться планируемого прогресса в контрнаступлении.

    27 августа 2023, 15:29
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    @ REUTERS/Anna Kudriavtseva

    Tекст: Ольга Иванова

    В ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу, бывалые солдаты сходят с ума на поле боя, а погибших бойцов некому заменить, передает норвежское издание Aftenposten.

    Как рассказал изданию фронтовой врач, он не видит в ближайшем будущем никакой победы. Собеседник издания задался вопросом, кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев, передает Lenta.ru.

    Кроме того, командир роты ВСУ с позывным Шрам также заявил, что бывалые солдаты сходят с ума на поле боя.

    Напомним, украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Коментарии (24)
    27 августа 2023, 21:33
    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России из-за риска остаться без поддержки

    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России.

    Он считает, что этого не должно случиться, поскольку тогда Украина «точно останется одна», передает РИА «Новости». Также Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.

    Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    Коментарии (23)
    27 августа 2023, 20:18
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов

    The Economist: Лишь 35-40% дронов ВСУ долетают до зоны расположения целей в России

    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные, которые им предоставляют западные партнеры, сообщает издание. При этом России удалось лишить Украину количественного преимущества в беспилотниках.

    The Economist со ссылкой на источник пишет, что только «около 35-40%» дронов долетают до зоны расположения цели, передает РИА «Новости». На этом фоне «удары по Москве, попавшие в заголовки газет, призваны оказать психологическое воздействие на россиян» и являются «пиар-проектом».

    Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», сообщил, что на передовой «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному», теперь, по его словам, у сторон «паритет».

    «Обширные возможности России в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы означают, что любое украинское нападение требует тщательного планирования», – добавляют авторы. Однако коррупция, бюрократия, корыстные интересы в ВПК, а также дефицит специалистов и денег тормозят создание украинцами достаточного количества дронов.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Коментарии (8)
    27 августа 2023, 14:38
    Зеленский анонсировал «мощный» сентябрь для Украины
    Зеленский анонсировал «мощный» сентябрь для Украины
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что в сентябре ожидает выделения новых пакетов военной помощи для Украины.

    Он отметил, что каждый из западных партнеров информирован о потребностях Украины, республика ожидает решения о новом оборонительном пакете, передает РИА «Новости».

    «Уже начали готовиться к мощному сентябрю для Украины… Новые пакеты военной помощи для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений», – написал Зеленский.

    По словам Зеленского, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Украины.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (37)
    27 августа 2023, 20:00
    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона

    Политолог Шеслер усомнилась в способности генералов ВСУ нарушить рекомендации Пентагона

    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    План контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей. Штаты обладают серьезным контролем над офисом Зеленского и ВСУ, поэтому в слова о непослушании Украины верится с трудом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета The New York Times сообщила об обострении противоречий между украинскими генералами и Пентагоном из-за тактики контрнаступления.

    «Нельзя сказать, что Украина вдруг сорвалась с цепи. В конце концов, США регулируют колоссальные потоки военной техники и боеприпасов, без которых ВСУ попросту не смогут продолжать участие в конфликте. Это невероятный рычаг контроля», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Фактически, Вашингтон может шантажировать офис Зеленского простыми угрозами о прекращении поставок. Поэтому публикации западной прессы на тему того, что между ВСУ и Пентагоном есть разногласия, выглядят странно. Однако рассматривать подобные сообщения стоит в контексте политической борьбы внутри США», – отмечает собеседница.

    «Штаты уже вошли в президентскую гонку. Поэтому администрации Джо Байдена необходимо доказать обществу, что поддержка ВСУ не была ошибкой. В связи с этим американские СМИ пытаются возложить провал контрнаступления на украинцев», – подчеркивает эксперт.

    «В реальности же мы имеем, судя по всему, коллективную ошибку и недооценку мощи российских войск. Но разве правительство США может признать этот провал? Нет. Поэтому им приходится изворачиваться и прививать обществу тезис, мол, «мы все необходимое сделали, но украинцы своевольные и непослушные», – считает Шеслер.

    «При этом из публикаций западных СМИ можно понять, что американцы совершенно не понимают географической структуры подконтрольной ВСУ территории. Кажется, местные журналисты вовсе не осознают ценности Купянска и возможных последствий его взятия, зато уперлись в сухопутный коридор в Крым. Поэтому претензии, высказывающиеся в данных материалах, выглядят сомнительно», – уточняет собеседница.

    «Тем не менее, подобная волна критики в западной прессе ничего хорошего офису Зеленского и военному командованию не сулит. Я не исключаю, что некоторых персонажей и вовсе могут слить. Не из-за того, что они непослушные, а лишь для того, чтобы они взяли на себя груз поражений. Затем на их место придут новые люди, которых назовут «более компетентными и менее коррумпированными», – резюмирует Шеслер.

    Ранее стало известно о разногласиях командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского с западными союзниками. Об этом пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что пока Украина наступала на юге и востоке, России удалось продвинуться близ Купянска, из-за чего командование противника решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части фронта.

    Как заявил Сырский, в сложившейся ситуации необходимо оперативно принять необходимые меры для укрепления украинских оборонительных позиций на рубежах. По его мнению, продвижение стоит продолжить в тех местах, где это возможно на данный момент.

    Издание отмечает, что ВСУ следовало бы сосредоточиться на одном участке фронта, собрав на нем максимально количество сил для потенциального прорыва. Однако вместо этого украинское командование «попыталось разделить войска» поровну между югом и востоком. Подчеркивается, что подобные действия напрямую противоречат действиям, рекомендованным офису Зеленского со стороны Пентагона.

    Примечательно, что критика в адрес украинского командования звучит все чаще. Так, в четверг все та же The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, не взирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки, контрнаступление не стоило и начинать». В материале приводятся слова солдата ВСУ, который считает, что для подобной инициативы Украина не обладает необходимыми силами и техническими средствами.

    На серию разгромных публикаций отреагировал Владимир Зеленский. По его мнению, перебрасывать войска с востока на юг нельзя. Он отметил, что в случае реализации подобных планов, Россия за пару дней сумеет взять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепропетровск и Харьков. «Мы не отдадим Донбасс», – подчеркнул президент Украины.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные эксперты усомнились в том, что ВСУ в рамках «контрнаступа» могли действовать своевольно.

    Коментарии (4)
    28 августа 2023, 03:37
    В Польше объяснили последствия ненависти к России

    Mysl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию

    Tекст: Ольга Никитина

    Упорная приверженность украинскому флагу и «ненависть к России» в Польше приняли «отчаянный» характер, пишут местные СМИ.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что «ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша». Даже вопреки и наперекор позиции киевского режима власти Польши готовы будут пожертвовать ресурсами и национальными интересами, уверен автор публикации Станислав Белень.

    Он считает, что Польша предает «дух добрососедства», основывающийся на взаимном уважении ценностей и интересов. По мнению польского журналиста, киевская сторона нарушает эту взаимность, но Варшава игнорирует это, передает РИА «Новости».

    Ранее польские СМИ писали, что руководство Польши будет готово отправить польских военнослужащих на украинский фронт для «защиты» от мнимой российской угрозы.

    Коментарии (12)
    27 августа 2023, 19:10
    Военный эксперт: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки

    Военный эксперт Илья Крамник: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки

    Военный эксперт: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон, призывая ВСУ меньше полагаться на беспилотники во время разведки, предлагает украинским силам вернуться к советским практикам и методам, считает военный эксперт Илья Крамник.

    В своем Telegram-канале он отметил, что призыв меньше полагаться на БПЛА при разведке, а больше использовать для этого наземные силы «прямо хорошо должен сработать после того, как несколько лет Штаты натаскивали ВСУ в духе «дроны наше все», практически игнорируя все то, что на Украине уже знали и умели из советского наследства».

    «А сейчас они фактически говорят о том, что надо возвращаться именно к советским практикам и методам – ходи ногами, смотри глазами», – добавил Крамник.

    Кроме того, Пентагон призвал ВСУ экономить боеприпасы. «Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить». Ну, то есть, снарядов нет и будут не скоро», – сыронизировал Крамник.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Чиновники также призывают ВСУ сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». По одной из оценок, с начала конфликта украинцы сделали 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, почти исчерпав западные запасы.

    Коментарии (7)
    27 августа 2023, 16:49
    Washington Post: Пентагон призвал ВСУ меньше полагаться на БПЛА и экономить боеприпасы

    В Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке и экономить боеприпасы

    Washington Post: Пентагон призвал ВСУ меньше полагаться на БПЛА и экономить боеприпасы
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    В Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщают западные СМИ.

    Как пишет The Washington Post, по мнению чиновников из Пентагона, украинская сторона положительно реагирует на просьбу, передает РИА «Новости». По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Чиновники также призывают ВСУ сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». По одной из оценок, с начала конфликта украинцы сделали 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, почти исчерпав западные запасы.

    Авторы также отмечают, что Украина вошла в период недовольства и взаимных обвинений из-за неудачного контрнаступления. Однако конфликт еще далек от завершения.

    Напомним, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 01:48
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами

    Drive: В ВСУ распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ВСУ разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов, сообщили американские СМИ.

    Джозеф Тревитик в статье для The Drive со ссылкой на видео в Сети пишет, что украинские военные пилят снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американского журналиста «беспокойство в вопросе безопасности», передает РИА «Новости».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил он. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Французские СМИ писали ранее, что Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов.

    Коментарии (5)
    27 августа 2023, 20:44
    Зеленский заявил, что не держится за власть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    «Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    До этого он отмечал, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. По его словам, это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, а Запад выделит на это деньги.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (15)
    28 августа 2023, 04:48
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве

    Собянин: Cилы ПВО в районе Люберец уничтожили летевший к Москве БПЛА

    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Силами противовоздушной обороны ранним утром понедельника, 28 августа, в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший в направлении российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале градоначальник сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    На месте произошедшего работают экстренные службы, добавил Собянин.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что украинский беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района около 4.30 мск 28 августа.

    Этой же ночью сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

    В ночь на 26 августа средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района Московской области.

    Коментарии (5)
    28 августа 2023, 12:08
    Российская ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
    Российская ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Дежурными средствами противовоздушной обороны украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма, говорится в сообщении Минобороны.

    Ракета была уничтожена около 11.30. Таким образом, отмечает Минобороны в Telegram, российскими военными пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    На прошлой неделе также была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.

    Коментарии (3)
    27 августа 2023, 15:22
    В Киеве прошел митинг родственников пленных украинских военных

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько сотен человек вышли на митинг в Киеве, они выступили с призывом освободить украинских военных, попавших в плен в прошлом году под Мариуполем, об этом сообщает ряд украинских СМИ.

    Как пишут СМИ, родственники пленных пограничников Мариуполя призвали обратить внимание на бойцов, которые «уже почти как полтысячи дней и ночей» находятся в плену, передает РИА «Новости».

    На фотографиях, которые публикуют издания, участники акции держат плакаты с призывами добиться освобождения пограничников.

    Ранее трое украинских военных рассказали о нахождении в плену уже больше года, поскольку Киеву нужны молодые бойцы, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».

    Коментарии (14)
    28 августа 2023, 06:45
    Ирландский журналист сказал, что западные СМИ скрывают об Украине

    Журналист Боуз: Запад скрывает теплое отношение людей в Донбассе к героям СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные СМИ скрывают реальность жестокой десятилетней войны в Донбассе, но местные жители знают правду и относятся к российским солдатам как к долгожданным защитникам и героям, заявил ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз.

    Боуз написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что эту реальность западные СМИ пытаются скрыть от мира.

    К публикации журналист добавил видео, на котором группа детей восторженно встречает автомобиль с российскими солдатами и угощает их фруктами, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Павел Данилин заявлял, что в США, Германии и на Украине СМИ стали пропагандистским ресурсом властей, с помощью которого Запад плодит антироссийские фейки. По его словам, западные СМИ из четвертой власти превратились в обслугу первой.

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    28 августа 2023, 05:55
    В КНДР предупредили о последствиях поставок F-16 Украине

    В КНДР считают, что поставки F-16 Украине ввергнут всю Европу в пропасть ядерной войны

    В КНДР предупредили о последствиях поставок F-16 Украине
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставки Украине американских истребителей F-16 ввергнут всю Европу в пропасть ядерной войны, заявил представитель Института КНДР по изучению международных вопросов.

    В комментарии северокорейского эксперта, текст которого опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), говорится, что США являются зачинщиком конфликта. Именно они принуждают своих сателлитов поставлять Украине «различные убийственные вооружения», что блокирует мирное решение конфликта и «ввергает всю Европу в пропасть ужасной ядерной войны», передает ТАСС содержание публикации.

    Эксперт особо отмечает способность некоторых модификаций F-16 нести ядерное оружие и указывает, что «антироссийские фанатики», которых «ошеломили непрерывные поражения шайки [президента Украины Владимира] Зеленского», идут «на крайнюю меру».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала руководство стран НАТО перестать накачивать неонацистский режим Владимира Зеленского оружием, прислушаться к голосу своей общественности и заняться делами «у себя дома».

    Коментарии (0)
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