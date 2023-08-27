Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» прошел в Воронеже

Tекст: Валентина Григоренко

Скляр назвал «Русское лето» по-настоящему классным передвижным фестивалем. «У нас огромная страна, и, учитывая размеры нашей великой державы, где бы не устроили такой масштабный фестиваль, вряд ли до него многие добрались, а такой формат позволяет людям услышать наших музыкантов. Мне очень понравилось, что выступают местные коллективы, я проникся атмосферой – в Воронеже благодарный слушатель, мы очень любим этот город», – добавил он.

На концерте также выступил и Родион Газманов. Он отметил, что главное отличие этого фестиваля: помимо филигранной его организации, у людей, которые приходят сюда, глаза сияют, потому что всех объединяет одно – единство. «А пока мы едины, мы непобедимы, поэтому наши песни – искренние, они идут от всего сердца, и для нас самое важное – история, которую мы хотим рассказать», – подчеркнул артист, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На концерте также выступил Заслуженный артист ЛНР, участник СВО, обладатель премии RU.TV в номинации «За волю и стойкость», участник проекта «Звезда» на одноименном канале Сергей Чуйков. Под открытым небом выступила одна из самых популярных воронежских рок-групп «НеБо» и финалисты Всероссийского конкурса «Битва хоров-2023» «Fermata».

Во Владивостоке в здании Приморской краевой филармонии также прошел концерт в рамках музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» с участием звезд российской рок-сцены, а также местных артистов.

На фестивале присутствовал заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Виктор Аблапов. «Сегодня Приморский край встречает у себя фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Цель этого фестиваля – не только развлечение и отличная культурная программа, но и объединение русского народа, сохранение наших традиций», – отметил он.

В концерте приняли участие знаменитая рок-группа «Пилот» и группа «ПослеZавтра», а также местные артисты.

Кроме того, 26 августа в Подольске на площади у дворца культуры «Октябрь» прошел музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» с участием звезд российской рок-сцены.

Свою программу представило набирающее популярность женское поп-трио «Собор» из ЛНР.

Рэпер РИЧ порадовал всех любителей этого стиля известными и новыми композициями. А популярная группа «Rasa» исполнила свои лучшие песни.

Спортивную часть программы фестиваля представила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию заслуженный мастер спорта России Мария Громова. Она провела для всех желающих «Зарядку с чемпионом», а затем конкурс, в котором разыграли мерч фестиваля «Русское лето».

На фестивале в Подольске выступили самый сильный человек Москвы, мастер спорта по пауэрлифтингу Дмитрий Логунов, самый сильный человек Тульской области 2021-2022 Илья Четвергов, чемпион России по стронгмэну Егор Макаров. Богатыри поднимали и передвигали тяжести, сгибали в ладонях предметы из железа, а затем провели автограф-сессию и показывали желающим, как можно увеличить свою силу и объем мышц с помощью тренировок.