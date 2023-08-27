Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.16 комментариев
Подавший сигнал тревоги самолет благополучно сел в Волгограде
Самолет рейсом Москва – Минеральные Воды совершил благополучную посадку в Волгограде, сообщили в авиационных службах.
Как сообщил источник ТАСС, Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу.
Ранее в воскресенье сообщалось, что пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги и начал снижение.