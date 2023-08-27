Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.16 комментариев
Самолет Москва – Минводы подал сигнал тревоги и готовится сесть в Волгограде
Пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги и начал снижение, сообщили в авиационных службах.
Как сообщил источник ТАСС, рейс Москва – Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда.
Как сообщил представитель аэропорта Волгограда, у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие, передает РИА «Новости».
Ранее летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах.