Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина скоро потеряет элитную 82-ю бригаду

Tекст: Ольга Никитина

Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works напомнил, что про 82-ую бригаду ВСУ говорили, что она «обладает невероятной силой», а также что она «преподаст русским урок», передает РИА «Новости».

Однако украинские военные не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли танки и БМП, поставленные Западом, отметил эксперт.

Украинское контрнаступление зашло в тупик, это доказывают огромные потери ВСУ, заключил Джонсон.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что 82-я бригада ВСУ «нарвалась» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель», что привело к большим потерям украинской стороны.