В офисе Зеленского подтвердили участие Залужного в тайном совещании НАТО

Советник главы офиса Зеленского Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании НАТО

Tекст: Вера Басилая

Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов партнеров Украины почти каждый день для внесения корректив на фронте, заявил Подоляк, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Залужный объясняет, какие вооружения нужны на направлениях, и выясняет можно ли рассчитывать на поставку дополнительных дальнобойных ракет и ПВО.

Подоляк добавил, что главком ВСУ проводит консультации с США и Великобританией, которые «лучше остальных знают, что происходит на фронте».

Ранее The Guardian сообщила, что генералы НАТО могли убедить главкома ВСУ Залужного на тайном совещании изменить стратегию из-за замедлившегося прогресса контрнаступления и сосредоточиться на одном направлении.