В НАТО убедили Украину изменить план наступления

Guardian: Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию наступления

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что на прошлой неделе командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи и британский адмирал Энтони Радакин встретились с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польско-украинской границе. Они обсуждали планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочную стратегию наступления, а также способы ускорить контрнаступление Украины, передает РИА «Новости».

По данным источника, результате встречи ВСУ изменили свою стратегию, сосредоточив усилия лишь на запорожском направлении.

По информации New York Times, США могли убедить Украину не распылять силы между южным и восточным фронтом.

Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя.