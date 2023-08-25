  • Лукашенко: Семья Пригожина уверена в его гибели в авиакатастрофе
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    Новым территориям России поможет Азовское кольцо
    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки
    В Норвегии убили оленей за посещение России
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    Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении
    Власти Грузии сделали американскому послу выговор
    Дан прогноз роста погодных аномалий в Москве в ближайшие годы
    Роскосмос задумался о повторении миссии на Южный полюс Луны
    Ветеран «Альфы» рассказал о способе пресечь вербовочную работу украинских спецслужб среди россиян
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    10 комментариев
    25 августа 2023, 20:59

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

    24 августа 2023, 21:39
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

    Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    @ Cover Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.

    К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

    Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

    На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

    Коментарии (68)
    25 августа 2023, 09:56
    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    Публицист немецкой газеты Berliner Zeitung Шак назвал расширение БРИКС личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявил публицист германской газеты Berliner Zeitung Рамон Шак.

    В своей статье он подчеркнул, что «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе», передает ТАСС.

    По мнению Шака, на фоне вступления шести новых членов в БРИКС критика участниц саммита в сторону Запада «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля».

    Также журналист отмечает, что главному дипломату ЕС следует «осознать ограниченность власти ЕС», припомнив слова Борреля о том, что «Европа – сад, а весь остальной мир как джунгли».

    Кроме того, публицист добавил, что давно ушло то время, когда «Европа могла отдавать приказы всему миру». Более того, в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический игрок, а как исполнитель интересов Белого дома.

    Шак заметил, что странам сообщества пора эмансипироваться от Штатов в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил.

    В заключение автор статьи подметил, что саммит объединения представляет собой «переломный момент» в мировой политике.

    «Когда многие западные СМИ все еще используют термины типа «встреча развивающихся стран», в ЮАР в эти дни творилась история», – резюмировал Шак.

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника.

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    25 августа 2023, 00:01
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы произошли в Одессе, Кропивницком и Запорожье

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кропивницком (Кировограде) а также в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    На подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сообщалось о трех сериях взрывов в Запорожье. Кроме того, тревога объявлена в Николаевской области. В Кировоградской области воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Напомним, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Днепропетровской области и городе Днепре. Позднее стало известно, что мощным взрывом в Днепре сильно повредило объект транспортной инфраструктуры.

    Коментарии (17)
    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

    Коментарии (46)
    25 августа 2023, 14:35
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Военно-морским флотом России в ночь на пятницу был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства подчеркивается, что цель удара была достигнута, объект поражен.

    Ранее Минобороны также отчиталось о пресечении попытки атаки БПЛА под Калугой.

    Коментарии (31)
    25 августа 2023, 10:35
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Специалисты ФСБ предостерегли россиян от вовлечения в диверсии под воздействием украинских спецслужб

    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские спецслужбы привлекают к «быстрому заработку», которые в итоге оказываются диверсиями, россиянам следует остерегаться влияния украинских спецслужб, следует из разъяснения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно результатам проведенных расследований поджогов объектов Минобороны, МВД и инфраструктуры РЖД, напрямую к ЧП причастны украинские спецслужбы, которые ищут исполнителей, размещая объявления о «быстром заработке» в интернете, Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков, передает ТАСС.

    Отмечается, что количество подобных объявлений резко выросло с начала спецоперации. В основном спецслужбы Украины проводят работу с молодежью, пожилыми людьми, радикалами, а также маргинальными слоями населения и людьми с психологическими заболеваниями, не обладающими базовыми юридическими знаниями.

    Известны самые популярные способы вовлечения россиян в противоправную деятельность. В частности, сотрудники украинских спецслужб звонят россиянам от имени сотрудников банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, используя технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета». После чего под угрозой уголовного преследования могут заставить человека совершить поджог административного объекта якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

    «Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт», – отметили в структуре.

    Отмечается, что установлен ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях 12 регионов – в Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.

    Совершившие преступные действия осуждены по статьям о терроризме, диверсии и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов и осуждены на сроки от восьми до 19 лет, а отдельные из них – с отбыванием части наказания от двух до четырех лет в тюрьме.

    В данный момент в судах рассматриваются еще 22 уголовных дела, и все преступники понесут заслуженное и суровое наказание.

    Эксперты ФСБ напоминают о том, что спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу, россиян призывают быть сознательными и бдительными.

    «Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения», – подчеркнули в ФСБ.

    Также в российской спецслужбе напомнили, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.

    Ранее сообщалось, что в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, связанные с деятельностью украинских спецслужб.

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (24)
    25 августа 2023, 12:39
    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    Замглавы МИД Рябков назвал неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алина Власенко

    Рассуждения президента США Джо Байдена о крушении самолета, на борту которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Рассуждения официальных лиц Вашингтона – отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», – подчеркнул Рябков.

    По словам дипломата, не президенту США рассуждать на тему трагических событий такого свойства, передает ТАСС.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Комментируя авиакатастрофу, Байден заявил, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен».

    Коментарии (17)
    25 августа 2023, 13:06
    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников

    Военный эксперт Кнутов: Средства РЭБ в Крыму при отражении атаки 42 украинских БПЛА показали высокий профессионализм

    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Противник предпринимает массовые атаки дронами в надежде пробить российскую оборону и посеять панику среди гражданского населения. Однако профессионализм наших военных обрекает их планы на провал. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российскими средствами ПВО и РЭБ была отражена атака 42 украинских беспилотников на Крым.

    «ВСУ произвели массированный налет на Крым. В связи с этим в отражении атаки участвовали преимущественно средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Лишь девять беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные продемонстрировали слаженную и профессиональную работу», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отмечу, что уничтожить 42 аппарата – задача непростая. Уверен, что это не предел наших возможностей. Думаю, нам по плечу давить и большие рои БПЛА. ВС РФ раз за разом срывают планы противника. Украина с помощью массовых атак дронами надеется пробить нашу оборону и нанести максимум ущерба не столько военным объектам на полуострове, сколько гражданским», – подчеркивает собеседник.

    «ВСУ в большей степени надеются посеять панику среди крымчан. Задача проста – внушить людям мысль о том, что правительство России не способно их защитить. Об этом открыто заявляет министр обороны Украины Алексей Резников. Расчет идет на то, чтобы нервозность внутри общества со временем перекинулась и на армию», – отмечает эксперт.

    «Мы видим, что наши военные активно противостоят столь значимой угрозе. Атаки противника отбиваются своевременно и профессионально. Необходимо продолжать работу на столь же высоком уровне», – резюмирует Кнутов.

    Ранее была пресечена попытка ВСУ осуществить террористические атаки с помощью БПЛА в Крыму. Всего в небе над полуостровом было обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Средствами ПВО уничтожено девять из них, а остальные подавлены силами РЭБ.

    Напомним, об уничтожении дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он отметил, что «повреждений гражданской инфраструктуры», по имеющейся информации, нет. Кроме того, глава города подчеркнул, что «все силы и службы» остаются в «боевой готовности».

    Во вторник Минобороны заявило о пресечении попытки Украины провести атаку с использованием двух беспилотников. ПВО засекла два аппарата противника около 23.00 мск. БПЛА были подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее от полуострова».

    Ранее два истребителя из состава дежурных сил ПВО России поднимались в воздух из-за пролета беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

    Кроме того, во вторник была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием двух беспилотников, БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. На минувшей неделе произошла еще одна аналогичная атака, беспилотник был уничтожен силами ПВО.

    Коментарии (14)
    25 августа 2023, 13:17
    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    МВД Украины сообщило о задержании в Киеве двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца, погибшего в Харьковской области в боях за город Изюм, сообщило МВД Украины.

    Как заявили девушки, они танцевали возле могилы, потому что «знали отношение отца к культуре захоронения». Отмечается, что видео с танцами они выложили в социальных сетях, и это вызвало волну недовольства со стороны украинских пользователей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над могилами, передает RT.

    Напомним, в середине августа российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

    Коментарии (25)
    25 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область

    Шеслер: На Арабатской стрелке есть все условия для строительства новой дороги

    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Создание новой транспортной артерии, соединяющей Крым и Херсонскую область, позволит разгрузить действующие дороги, а также облегчить снабжение регионов и нашей группировки в зоне СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил связать Крым и Херсонщину новой дорогой.

    «Сегодня Крым соединяется с Херсонской областью двумя дорогами. Одна из них идет через Армянск и Красноперекопск, другая через Чонгар. По этим артериям снабжается и сам полуостров, и южная группировка наших войск в зоне СВО», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Ввиду такой высокой интенсивности движения на данном направлении, строительство дороги через Арабатскую стрелку позволит разгрузить существующие дороги. Кроме того, этот маршрут будет находиться поодаль от линии боевого соприкосновения, что сделает его относительно безопасным», – отметила она.

    «Выгодным фактором при строительстве новой дороги станет и то, что на Арабатской стрелке устойчивая ракушечная почва. Раньше там уже была дорога, со временем пришедшая в негодность. По стрелке идет газопровод из Крыма в Геническ. Таким образом, проект, заявленный врио губернатора, вполне реалистичен и может быть выполнен в относительно короткие сроки», – полагает собеседница.

    «Дополнительная связь Крыма с материком значительно улучшит логистику в южных регионах России, облегчит перемещение для жителей этих территорий и путешественников. Нет сомнений в том, что маршрут станет востребованным», – заключила Шеслер.

    Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку. Телеканал «Вести Крым» отмечает, что путь по Арабатской стрелке уже есть, но состояние дороги нужно улучшить.

    Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак. «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал глава региона Путину.

    Кроме того, Сальдо сообщил, что на Арабатской стрелке завершается строительство административных зданий, передает ТАСС. Напомним, в декабре прошлого года было анонсировано строительство в Херсонской области нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки.

    В начале августа в результате удара ВСУ на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены. Тогда Сальдо отмечал, что по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются.

    Коментарии (11)
    25 августа 2023, 05:17
    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом

    Средствами ПВО и РЭБ уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотника над Крымом

    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотниками, над Крымом уничтожено и подавлено 42 БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что российская ПВО обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата. Средствами ПВО было уничтожено девять беспилотников. Остальные 33 были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что несколько беспилотников уничтожено над Черным морем в районе мыса Херсонес.

    Коментарии (20)
    25 августа 2023, 09:14
    Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме

    Турецкий политик Сель посоветовал Зеленскому забыть о Крыме и бывших границах Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ страны, считает председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

    Сель в комментарии РИА «Новости» подчеркнул, что решение крымчан о воссоединении с Россией в 2014 году было «однозначным и ясным». По словам политика, Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией, и Зеленскому нужно забыть о полуострове и восстановлении бывших границ Украины.

    Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности страны в пределах ее международно признанной госграницы, включая «деоккупацию» Крыма, является ключевым условием завершения конфликта.

    Тем временем СМИ сообщали, что киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом.

    Коментарии (5)
    25 августа 2023, 16:25
    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины

    Генерал-лейтенант Бижев: Срок годности ракет, которые просит Зеленский, давно подошел к концу

    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины
    @ Сергея Жукова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Советские ракеты, которые так просит Зеленский, морально устарели и у них истек срок годности. Если ВСУ их и получат, то не смогут добиться перелома ситуации на поле боя. Вместе с тем на Украине действительно могут попытаться наладить собственное производство боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Зеленский потребовал у западных стран ракеты для советских систем ПВО.

    «Советские ракеты могли остаться во всех странах бывшего Варшавского договора. Однако сомневаюсь, что Зеленский с их помощью решит проблему нехватки боеприпасов для систем ПВО», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Срок годности советских ракет уже давно подошел к концу, и сами они устарели. Таким образом, эти боеприпасы будут малоэффективны в бою. Вместе с тем Украина может попытаться самостоятельно поправить дела в части противовоздушной обороны», – полагает собеседник.

    «Например, у ВСУ остались образцы ЗРК С-300. Западные государства помогут доработать эти машины и оснастить их современной электроникой. А учитывая сохранившуюся на Украине советскую промышленную базу, там можно наладить сборку и комплексов, и производство боеприпасов», – подчеркнул Бижев.

    Ранее Зеленский заявил о потребности Украины в поставках ракет для систем ПВО советского образца. Такое оружие было охарактеризовано им как «несовременное, но все-таки действенное».

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но имеют дефицит боеприпасов. Он отметил, чтобы получить нужные ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные зенитные комплексы, а также начать производить установки внутри страны.

    Ранее на Украине уже требовали новые системы ПРО и ПВО. Советник офиса президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что стране нужны новые зенитные системы, а не переговоры о мире.

    В середине июля Зеленский также заявлял, что несмотря на наличие у Украины систем SAMP-T и Patriot, их недостаточно для защиты всех объектов инфраструктуры. Он потребовал новые западные зенитные комплексы для обороны портовой инфраструктуры.

    Напомним, в ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии зенитных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Эксперты отмечали, что проблемы ПВО Украины нельзя решить даже за счет наращивания поставок нового вооружения. Кроме того, имеющиеся у противника западные комплексы представляют преимущественно старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты.

    Коментарии (11)
    25 августа 2023, 12:25
    При боях за Работино в Запорожской области сбит истребитель ВВС Украины
    При боях за Работино в Запорожской области сбит истребитель ВВС Украины
    @ David Tanecek/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные сбили истребитель ВСУ в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, при боях за Работино сбит истребитель Украины, уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что истребители, которые ВСУ задействовали для ударов на фронте, базируются на аэродромах в Днепропетровской области.

    Во вторник Минобороны России показало видео работы российского истребителя против американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена из пушки истребителя.

    Коментарии (2)
    25 августа 2023, 11:44
    ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов

    ФСБ задержала в Крыму шестерых членов организации международных террористов «Хизб ут-Тахрир»*

    ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму шестерых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (деятельность запрещена в России), сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным службы, при содействии Федеральной службы войск национальной гвардии в Крыму пресечена деятельность части международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), которая состояла из шести человек, передает ТАСС.

    Уточняется, что задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на основе «всемирного халифата», участники ячейки скрытно распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

    По информации ФСБ, по местам жительства членов MТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации и крупная денежная сумма в иностранной валюте.

    Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами» была вскрыта зимой того года, ее работа координировалась с украинской территории.

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