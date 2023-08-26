Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.11 комментариев
На юго-востоке Польши умер восьмой человек с диагнозом легионеллез
Polsat: В польском Жешуве умер восьмой человек с подтвержденным диагнозом легионеллез
В столице Подкарпатского воеводства Польши Жешуве умер восьмой человек с подтвержденным диагнозом легионеллез, сообщил местный телеканал Polsat.
По словам представителя больницы, у пациента было множество болезней, включая рак, тесты также подтвердили наличие у него бактерий Legionella. Государственная санитарная инспекция в Жешуве утверждает, что инфекция выявлена у 127 пациентов, передает ТАСС.
Напомним, на юге Польши зафиксировали вспышку «болезни легионеров».
Легионеллез – острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы – выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения.
По предварительной информации, источником распространения бактерии Legionella, вызывающей легионеллез, является городская водопроводная система.
Железнодорожный узел Жешува и расположенный там аэропорт имеют стратегическое значение как главная база для переброски западного вооружения для киевского режима.