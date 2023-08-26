На юго-востоке Польши умер восьмой человек с диагнозом легионеллез

В Норвегии забили вернувшихся из России оленей

В Норвегии запретили домашним оленям пересекать границу с Россией

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в директорате, пересечение границы с Россией для оленей строго запрещено. Там уточнили, что сейчас директорат сельского хозяйства решил обновить пограничное ограждение, чтобы не допустить незаконное пересечение границы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что людям и оленям необходимы соответствующие документы для пересечения норвежско-российской границы.

В директорате напомнили, что в 2023 году 42 оленя Норвегии пересекли границу и паслись в национальном парке на российской стороне. По возвращении в Норвегию все они были забиты по требованию норвежского управления по безопасности пищевых продуктов, которое пояснило, что возвращение оленей в Норвегию не разрешено действующим законодательством.

По данным директората, пограничный забор необходим, поскольку обработка оленей, пересекающих границу и пасущихся на российской стороне, требует больших затрат и времени. Кроме того, когда норвежские олени оказываются на российской стороне, это создает как финансовые, так и бюрократические проблемы.