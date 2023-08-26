Кириенко встретился с финалистами чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Первый заместитель руководителя администрации президента России Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters

Tекст: Антон Никитин

Традиционная торжественная встреча финалистов и организаторов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters состоялась 25 августа в Московском музыкальном театре «Геликон-опера». Она ознаменовала старт финального этапа соревнований. В Москве собрались 200 финалистов, представляющих 20 компетенций основной возрастной категории (18-35 лет), для выполнения финальных заданий и защиты их перед экспертным жюри. Победители и призеры Чемпионата будут объявлены 26 сентября в Большом театре.

В мероприятии приняли участие 70 экспертов, которые ответили на вопросы финалистов в режиме живого диалога, а члены Ассоциации ArtMasters – победители прошлых сезонов Чемпионата, члены Наблюдательного совета и Оргкомитета чемпионата, амбассадоры и приглашенные почетные гости пришли в «Геликон-оперу», чтобы дать напутствия и поддержать ребят перед финальными испытаниями.

«География чемпионата ArtMasters меняется и расширяется с каждым годом. В 2023 году на конкурс поступило более 21 тысячи заявок из 43 стран мира, то есть, это уже далеко не российский, а полноценный международный чемпионат творческих компетенций. И в этом году участники из других государств впервые вышли в финал. Важно, что ArtMasters является не просто соревнованиями, а полноценной экосистемой по интеграции молодых специалистов в индустрию, уникальной образовательной платформой, где каждый из экспертов давно стал настоящим учителем и наставником для участников», – отметил Кириенко.

В рамках мероприятия состоялась первая встреча членов Ассоциации ArtMasters, направленной на поддержку финалистов и победителей чемпионата, сопровождение их профессиональной деятельности и интеграцию в индустрию. Были представлены такие новые проекты, как сервис юридической поддержки, а также цифровая карьерная платформа, на которой можно опубликовать портфолио, найти вакансию от ведущих компаний индустрии. Во время встречи «Сбер» выразил желание выступить партнером платформы, отметив, что найм – важнейшая проблема и подобный удобный инструмент для поиска квалифицированных и талантливых кадров особенно актуален для рынка.

Победители чемпионата предыдущих лет презентовали свои профессиональные успехи, рассказали о предстоящих проектах и поделились тем, как благодаря ArtMasters начинает работать «социальный лифт». О создании театральных постановок при поддержке ArtMasters рассказали режиссер художник по костюмам спектакля «Трудовой хлеб», член Ассоциации ArtMasters Екатерина Груздева и режиссер спектакля «Дневник писателя» Ася Князева. Режиссер фильма «Краткая история русской культуры» (в 2022 г. фильм стал одним из победителей конкурса всероссийского просветительского проекта Знание.Кино от Российского общества «Знание» и получил поддержку Института развития интернета (АНО «ИРИ»)), член Совета Ассоциаций ArtMasters Данил Мотин представил кинопроекты, созданные при поддержке экосистемы ArtMasters. Специальные проекты для ключевых общественно значимых организаций, среди которых арт-кластер «Таврида», Российское общество «Знание», Национальный центр «Абилимпикс» и Всемирный фестиваль молодежи представили руководитель Чемпионата ArtMasters Борислав Володин.

«Я завидую молодежи, завидую, что у них есть такие возможности. Если это будет продолжаться, то можно надеяться, что наши театры не будет испытывать кадрового дефицита – особенно в тех специальностях, которые готовит Чемпионат ArtMasters. Такие мероприятия, как сегодняшняя встреча в «Геликон-опере», потрясают. Я нахожусь здесь, и я горжусь нашей страной», – отметил Евгений Князев, ректор театрального института им. Бориса Щукина.

Кроме того, состоялась презентация абсолютно новых масштабных проектов ArtMasters. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и представитель творческой команды, член Совета Ассоциации ArtMasters Владимир Ерешко рассказали о создании арт-пространства на площадке библиотеки, не имеющего аналогов в столице, а руководитель руководитель Чемпионата ArtMasters Борислав Володин презентовал запуск всероссийской инициативы экосистемы – Чемпионат творческих компетенций в направлении «Кино» АртМастерс-регион.

«Все мы знаем, что Россия – страна талантов и возможностей. Чемпионат ArtMasters популяризирует творческие профессии среди молодежи, находит и поддерживает новые ценные кадры для стремительно развивающейся сферы креативных индустрий – кино, музыки, театра, телевидения, дизайна, компьютерных игр, фотографии и анимации. И все это – наш интеллектуальный капитал. Будьте уверены, за этими ребятами креативное будущее нашей страны!» – отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

В рамках мероприятия ведущий эксперт по исследованию данных Управления развития перспективных технологий AI в Сбере Сергей Нестерук провел презентацию на тему генеративного искусственного интеллекта. «Несмотря на то, что деятельность участников ArtMasters – это живой творческий труд талантливых людей, в современном мире никуда не деться от проникновения искусственного интеллекта во все сферы жизни, в том числе и в область креативных индустрий. Не знаю, можно ли будет когда-нибудь обойтись без живых художников, сценаристов и композиторов, но возможности, которые уже сегодня демонстрируют нейросети, действительно поражают воображение», – отметил руководитель Чемпионата ArtMasters Борислав Володин.

«Такие мероприятия как ArtMasters являются, в том числе, и социальным лифтом для молодых специалистов творческих профессий. Именно здесь сконцентрирована талантливая молодежь. Для развития креативной экономики важно обучение творческим компетенциям и новым профессиям, которые рождаются на стыке индустрий. Мы готовы поддерживать ребят и молодых специалистов, предоставлять им возможности для реализации творческого потенциала. Для победителей чемпионата Сбер организует разные активности. Мы поделимся нашим опытом и проведем групповые воркшопы по четырем направлениям, в которых примут участие победители чемпионата, а наши ведущие специалисты расскажут о трендах в сфере креативного искусственного интеллекта. Финалистов также ждет экскурсия по штаб-квартире Сбера, а лучшие из лучших ребят смогут пройти у нас стажировку», – Евгений Домников, управляющий директор – начальник Управления по развитию креативных технологий Департамента маркетинга и коммуникации Сбер.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России, Министерства культуры России и правительства Москвы. Наблюдательный Совет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Стратегическим партнером чемпионата выступает VK. Торжественная церемония награждения и Гала-концерт чемпионата состоятся 26 сентября 2023 года в Большом театре России.