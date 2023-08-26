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    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    13 комментариев
    26 августа 2023, 06:51

    Российские войска захватили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил о захвате позиций ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении штурмовые подразделения заняли три опорных пункта вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

    Якимкин сообщил, что ВСУ потеряли около 40 человек. Кроме того, российские войска отразили «пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники». Российская авиация нанесла 14 ударов по позициям ВСУ, а артиллерия и ТОС «Солнцепек» уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ М777 американского производства, а также два минометных расчета и один пикап, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении отражено и сорвано семь атак штурмовых отрядов ВСУ. Украинские войска потеряли около 60 человек, а также БМП, бронированную машину и два пикапа. «Ланцетом» поражен ЗРК «Стрела-10» ВСУ. Кроме того, российская ПВО сбила украинский беспилотник «Фурия». В результате контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 20 украинских артиллерийских позиций. ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Донецком направлении подразделениями Южной группировки совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ около Зализнянского, Клещеевки и Старомихайловки. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» ликвидировали около 125 бойцов ВСУ.

    25 августа 2023, 14:35
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Военно-морским флотом России в ночь на пятницу был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства подчеркивается, что цель удара была достигнута, объект поражен.

    Ранее Минобороны также отчиталось о пресечении попытки атаки БПЛА под Калугой.

    Коментарии (31)
    25 августа 2023, 10:35
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Специалисты ФСБ предостерегли россиян от вовлечения в диверсии под воздействием украинских спецслужб

    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские спецслужбы привлекают к «быстрому заработку», которые в итоге оказываются диверсиями, россиянам следует остерегаться влияния украинских спецслужб, следует из разъяснения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно результатам проведенных расследований поджогов объектов Минобороны, МВД и инфраструктуры РЖД, напрямую к ЧП причастны украинские спецслужбы, которые ищут исполнителей, размещая объявления о «быстром заработке» в интернете, Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков, передает ТАСС.

    Отмечается, что количество подобных объявлений резко выросло с начала спецоперации. В основном спецслужбы Украины проводят работу с молодежью, пожилыми людьми, радикалами, а также маргинальными слоями населения и людьми с психологическими заболеваниями, не обладающими базовыми юридическими знаниями.

    Известны самые популярные способы вовлечения россиян в противоправную деятельность. В частности, сотрудники украинских спецслужб звонят россиянам от имени сотрудников банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, используя технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета». После чего под угрозой уголовного преследования могут заставить человека совершить поджог административного объекта якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

    «Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт», – отметили в структуре.

    Отмечается, что установлен ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях 12 регионов – в Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.

    Совершившие преступные действия осуждены по статьям о терроризме, диверсии и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов и осуждены на сроки от восьми до 19 лет, а отдельные из них – с отбыванием части наказания от двух до четырех лет в тюрьме.

    В данный момент в судах рассматриваются еще 22 уголовных дела, и все преступники понесут заслуженное и суровое наказание.

    Эксперты ФСБ напоминают о том, что спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу, россиян призывают быть сознательными и бдительными.

    «Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения», – подчеркнули в ФСБ.

    Также в российской спецслужбе напомнили, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.

    Ранее сообщалось, что в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, связанные с деятельностью украинских спецслужб.

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

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    25 августа 2023, 13:06
    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников

    Военный эксперт Кнутов: Средства РЭБ в Крыму при отражении атаки 42 украинских БПЛА показали высокий профессионализм

    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Противник предпринимает массовые атаки дронами в надежде пробить российскую оборону и посеять панику среди гражданского населения. Однако профессионализм наших военных обрекает их планы на провал. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российскими средствами ПВО и РЭБ была отражена атака 42 украинских беспилотников на Крым.

    «ВСУ произвели массированный налет на Крым. В связи с этим в отражении атаки участвовали преимущественно средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Лишь девять беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные продемонстрировали слаженную и профессиональную работу», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отмечу, что уничтожить 42 аппарата – задача непростая. Уверен, что это не предел наших возможностей. Думаю, нам по плечу давить и большие рои БПЛА. ВС РФ раз за разом срывают планы противника. Украина с помощью массовых атак дронами надеется пробить нашу оборону и нанести максимум ущерба не столько военным объектам на полуострове, сколько гражданским», – подчеркивает собеседник.

    «ВСУ в большей степени надеются посеять панику среди крымчан. Задача проста – внушить людям мысль о том, что правительство России не способно их защитить. Об этом открыто заявляет министр обороны Украины Алексей Резников. Расчет идет на то, чтобы нервозность внутри общества со временем перекинулась и на армию», – отмечает эксперт.

    «Мы видим, что наши военные активно противостоят столь значимой угрозе. Атаки противника отбиваются своевременно и профессионально. Необходимо продолжать работу на столь же высоком уровне», – резюмирует Кнутов.

    Ранее была пресечена попытка ВСУ осуществить террористические атаки с помощью БПЛА в Крыму. Всего в небе над полуостровом было обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Средствами ПВО уничтожено девять из них, а остальные подавлены силами РЭБ.

    Напомним, об уничтожении дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он отметил, что «повреждений гражданской инфраструктуры», по имеющейся информации, нет. Кроме того, глава города подчеркнул, что «все силы и службы» остаются в «боевой готовности».

    Во вторник Минобороны заявило о пресечении попытки Украины провести атаку с использованием двух беспилотников. ПВО засекла два аппарата противника около 23.00 мск. БПЛА были подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее от полуострова».

    Ранее два истребителя из состава дежурных сил ПВО России поднимались в воздух из-за пролета беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

    Кроме того, во вторник была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием двух беспилотников, БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. На минувшей неделе произошла еще одна аналогичная атака, беспилотник был уничтожен силами ПВО.

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    25 августа 2023, 13:17
    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    МВД Украины сообщило о задержании в Киеве двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца, погибшего в Харьковской области в боях за город Изюм, сообщило МВД Украины.

    Как заявили девушки, они танцевали возле могилы, потому что «знали отношение отца к культуре захоронения». Отмечается, что видео с танцами они выложили в социальных сетях, и это вызвало волну недовольства со стороны украинских пользователей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над могилами, передает RT.

    Напомним, в середине августа российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

    Коментарии (25)
    25 августа 2023, 16:25
    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины

    Генерал-лейтенант Бижев: Срок годности ракет, которые просит Зеленский, давно подошел к концу

    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины
    @ Сергея Жукова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Советские ракеты, которые так просит Зеленский, морально устарели и у них истек срок годности. Если ВСУ их и получат, то не смогут добиться перелома ситуации на поле боя. Вместе с тем на Украине действительно могут попытаться наладить собственное производство боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Зеленский потребовал у западных стран ракеты для советских систем ПВО.

    «Советские ракеты могли остаться во всех странах бывшего Варшавского договора. Однако сомневаюсь, что Зеленский с их помощью решит проблему нехватки боеприпасов для систем ПВО», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Срок годности советских ракет уже давно подошел к концу, и сами они устарели. Таким образом, эти боеприпасы будут малоэффективны в бою. Вместе с тем Украина может попытаться самостоятельно поправить дела в части противовоздушной обороны», – полагает собеседник.

    «Например, у ВСУ остались образцы ЗРК С-300. Западные государства помогут доработать эти машины и оснастить их современной электроникой. А учитывая сохранившуюся на Украине советскую промышленную базу, там можно наладить сборку и комплексов, и производство боеприпасов», – подчеркнул Бижев.

    Ранее Зеленский заявил о потребности Украины в поставках ракет для систем ПВО советского образца. Такое оружие было охарактеризовано им как «несовременное, но все-таки действенное».

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но имеют дефицит боеприпасов. Он отметил, чтобы получить нужные ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные зенитные комплексы, а также начать производить установки внутри страны.

    Ранее на Украине уже требовали новые системы ПРО и ПВО. Советник офиса президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что стране нужны новые зенитные системы, а не переговоры о мире.

    В середине июля Зеленский также заявлял, что несмотря на наличие у Украины систем SAMP-T и Patriot, их недостаточно для защиты всех объектов инфраструктуры. Он потребовал новые западные зенитные комплексы для обороны портовой инфраструктуры.

    Напомним, в ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии зенитных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Эксперты отмечали, что проблемы ПВО Украины нельзя решить даже за счет наращивания поставок нового вооружения. Кроме того, имеющиеся у противника западные комплексы представляют преимущественно старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты.

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    25 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область

    Шеслер: На Арабатской стрелке есть все условия для строительства новой дороги

    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Создание новой транспортной артерии, соединяющей Крым и Херсонскую область, позволит разгрузить действующие дороги, а также облегчить снабжение регионов и нашей группировки в зоне СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил связать Крым и Херсонщину новой дорогой.

    «Сегодня Крым соединяется с Херсонской областью двумя дорогами. Одна из них идет через Армянск и Красноперекопск, другая через Чонгар. По этим артериям снабжается и сам полуостров, и южная группировка наших войск в зоне СВО», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Ввиду такой высокой интенсивности движения на данном направлении, строительство дороги через Арабатскую стрелку позволит разгрузить существующие дороги. Кроме того, этот маршрут будет находиться поодаль от линии боевого соприкосновения, что сделает его относительно безопасным», – отметила она.

    «Выгодным фактором при строительстве новой дороги станет и то, что на Арабатской стрелке устойчивая ракушечная почва. Раньше там уже была дорога, со временем пришедшая в негодность. По стрелке идет газопровод из Крыма в Геническ. Таким образом, проект, заявленный врио губернатора, вполне реалистичен и может быть выполнен в относительно короткие сроки», – полагает собеседница.

    «Дополнительная связь Крыма с материком значительно улучшит логистику в южных регионах России, облегчит перемещение для жителей этих территорий и путешественников. Нет сомнений в том, что маршрут станет востребованным», – заключила Шеслер.

    Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку. Телеканал «Вести Крым» отмечает, что путь по Арабатской стрелке уже есть, но состояние дороги нужно улучшить.

    Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак. «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал глава региона Путину.

    Кроме того, Сальдо сообщил, что на Арабатской стрелке завершается строительство административных зданий, передает ТАСС. Напомним, в декабре прошлого года было анонсировано строительство в Херсонской области нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки.

    В начале августа в результате удара ВСУ на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены. Тогда Сальдо отмечал, что по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются.

    Коментарии (11)
    25 августа 2023, 09:14
    Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме

    Турецкий политик Сель посоветовал Зеленскому забыть о Крыме и бывших границах Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ страны, считает председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

    Сель в комментарии РИА «Новости» подчеркнул, что решение крымчан о воссоединении с Россией в 2014 году было «однозначным и ясным». По словам политика, Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией, и Зеленскому нужно забыть о полуострове и восстановлении бывших границ Украины.

    Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности страны в пределах ее международно признанной госграницы, включая «деоккупацию» Крыма, является ключевым условием завершения конфликта.

    Тем временем СМИ сообщали, что киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом.

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    25 августа 2023, 20:51
    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки

    Глава МИД Турции Фидан: Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и рискованны

    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки
    @ Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и довольно рискованны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал ТРТ, выразил сожаление, что зерновые договоренности закончились 17 июля. По его данным, в рамках сделки было доставлено более 33 млн тонн зерна. Дипломат предупредил, что Анкара считает альтернативные маршруты непродуктивными и довольно рискованными. Также Фидан заявил об усилиях Анкары по «возрождению» зерновой сделки, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве экспорт зерна по Черному морю.

    Напомним, 10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без России.

    В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву после блокировки зернового коридора приходится искать обходные пути для экспорта продукции. В конце июля Зеленский призвал не допустить блокирования экспорта украинского продовольствия по суше в ЕС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев якобы договорился с Загребом об использовании портов Хорватии для перевозки зерна.

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    25 августа 2023, 12:25
    При боях за Работино в Запорожской области сбит истребитель ВВС Украины
    При боях за Работино в Запорожской области сбит истребитель ВВС Украины
    @ David Tanecek/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные сбили истребитель ВСУ в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, при боях за Работино сбит истребитель Украины, уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что истребители, которые ВСУ задействовали для ударов на фронте, базируются на аэродромах в Днепропетровской области.

    Во вторник Минобороны России показало видео работы российского истребителя против американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена из пушки истребителя.

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    25 августа 2023, 11:44
    ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов

    ФСБ задержала в Крыму шестерых членов организации международных террористов «Хизб ут-Тахрир»*

    ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму шестерых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (деятельность запрещена в России), сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным службы, при содействии Федеральной службы войск национальной гвардии в Крыму пресечена деятельность части международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), которая состояла из шести человек, передает ТАСС.

    Уточняется, что задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на основе «всемирного халифата», участники ячейки скрытно распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

    По информации ФСБ, по местам жительства членов MТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации и крупная денежная сумма в иностранной валюте.

    Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами» была вскрыта зимой того года, ее работа координировалась с украинской территории.

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    25 августа 2023, 18:11
    В Нидерландах назвали срок подготовки украинских летчиков F-16

    Минобороны Нидерландов: Обучение украинских летчиков управлению F-16 займет не менее шести – возьми месяцев

    Tекст: Антон Никитин

    Украинским летчикам потребуется не менее шести – возьми месяцев на прохождение обучения полетам на американских истребителях F-16, сообщила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

    Как заявила и. о. министра обороны Нидерландов каналу ANP, украинские летчики «приятно удивили», так как якобы имеют высокую мотивацию и хорошо технически подготовлены, передает ТАСС.

    «Поэтому мы настроены оптимистично и считаем, что за шесть – восемь месяцев можем добиться успеха», – сказала Оллонгрен. Из заявления следует, что первая группа украинских летчиков, которая в августе начала обучение в Дании, будет готова не раньше февраля 2024 года. И. о. министра уточнила, что обычно на подготовку уходит гораздо больше времени.

    И. о. министра также выразила надежду, что истребители, которые хотят поставить Нидерланды, смогут быть направлены на Украину «в течение следующего года». Однако, по ее словам, помимо подготовки летчиков, необходимо решить множество других вопросов.

    Оллонгрен отметила, что на Украине должны подготовить необходимую инфраструктуру, иметь возможность обслуживать истребители, располагать запасными частями и соответствующим вооружением. В противном случае поставлять F-16 «не имеет смысла», сказала и. о. министра обороны Нидерландов.

    Оллонгрен не назвала точную цифру планируемых к поставке на Украину самолетов, но сказала, что Нидерланды намерены отправить «как можно больше» из имеющихся в распоряжении 42 истребителей. В настоящее время королевство использует 24 самолета, еще несколько необходимы для обучения. «Этот вопрос нам еще только предстоит решить», – подчеркнула она.

    В прошлую пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 американского производства Украине.

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    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

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    25 августа 2023, 08:30
    Бренд «Простоквашино» на Украине переименовали ко Дню независимости

    Бренд «Простоквашино» на Украине переименовали ко Дню независимости страны

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделение французской компании Danone на Украине объявило о переименовании бренда молочной продукции «Простоквашино», приурочив событие ко Дню независимости Украины 24 августа.

    В соцсети Facebook (запрещен в России) компании указано, что день независимости является праздником, символизирующим самое ценное, поэтому бренд «переворачивает страницу «Простоквашино», чтобы открыть путь для нового украинского бренда «ПростоНаше», передает ТАСС.

    Также пост сопроводили фотографией нового логотипа – он также представлен в сине-белой гамме с узнаваемыми полосками, однако изображение кота Матроскина заменено силуэтом карты Украины с луговыми травами.

    Молдавский президент Майя Санду тем временем также оригинально высказала поздравления в адрес Украины по случаю Дня независимости страны на фоне перевернутых украинских флагов.

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    26 августа 2023, 05:55
    В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена после заявления Шокина

    Конгрессвуман США Грин призвала к импичменту Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Шокина

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо как можно скорее начать расследование по делу об импичменте американского президента Джо Байдена, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, комментируя слова бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. 

    Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что Палата представителей должна одобрить начало расследования, «как только Конгресс соберется в сентябре». Расследование может привести к инициированию процедуры импичмента, передает РИА «Новости».

    Напомним, Шокин заявил, что глава американского государства Джо Байден заплатил 1 млрд долларов за его увольнение с этой должности. В 2016 году Шокина отправили в отставку на фоне расследования деятельности компании Burisma Holdings, в правление которой входил Хантер Байден.

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    25 августа 2023, 09:00
    Боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 сослуживца за попытку дезертирства

    Боевики ВСУ расстреляли 23 сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном

    Tекст: Алина Власенко

    Военнослужащие 123-й бригады теробороны Украины расстреляли 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном, при этом убитых объявили пропавшими без вести, чтобы скрыть преступление, сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ.

    По словам источника РИА «Новости», расстрел произошел 11 августа. Погибли 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции.

    При этом командование ВСУ внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести.

    Ранее сообщалось, что командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял бойца, испугавшегося наступления группы российских сил.

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