Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.20 комментариев
Российские войска захватили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил о захвате позиций ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении штурмовые подразделения заняли три опорных пункта вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.
Якимкин сообщил, что ВСУ потеряли около 40 человек. Кроме того, российские войска отразили «пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники». Российская авиация нанесла 14 ударов по позициям ВСУ, а артиллерия и ТОС «Солнцепек» уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ М777 американского производства, а также два минометных расчета и один пикап, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении отражено и сорвано семь атак штурмовых отрядов ВСУ. Украинские войска потеряли около 60 человек, а также БМП, бронированную машину и два пикапа. «Ланцетом» поражен ЗРК «Стрела-10» ВСУ. Кроме того, российская ПВО сбила украинский беспилотник «Фурия». В результате контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 20 украинских артиллерийских позиций. ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет, передает РИА «Новости».
Напомним, на Донецком направлении подразделениями Южной группировки совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ около Зализнянского, Клещеевки и Старомихайловки. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» ликвидировали около 125 бойцов ВСУ.