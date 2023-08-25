Эксперт: Сильные стороны Сокола на выборах в Хакасии – компетенции и открытость

Политолог Виктор Потуремский назвал причины популярности депутата Сергея Сокола в Хакасии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Больше 200 тыс. зрителей «прямой линии» для полумиллионной республики – это очень серьезный результат. Откуда такая популярность? Во-первых, это компетенции спикера. Сокол попадает в запрос общества на эффективную власть, работающую в интересах жителей. В этом его главное отличие от действующей исполнительной власти региона. И потому «прямая линия» Сокола стала несравненно популярнее эфира главы республики Валентина Коновалова», – отметил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Второй фактор – открытость Сокола, который является выпускником «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Традиционная сильная сторона всех выпускников программы – прямая коммуникация с населением. Обратите внимание, что на «прямой линии» с Соколом не было премодерации и удаления неудобных вопросов. Это была принципиальная позиция спикера», – подчеркнул аналитик.

«Хакасия – непростой регион. И это действительно вызов для политика, представляющего регион на федеральном уровне, – выйти и дать ответы на все вопросы. У Сокола это получилось. Считаю этот эфир заметным событием предвыборной кампании региона и его внутренней политики в целом», – добавил собеседник.

«Что касается затронутых тем, то они касались самых актуальных вопросов – соцсфера и здравоохранение. В Хакасии есть проблемы с выполнением и прямых поручений президента по поводу помощи добровольцам и мобилизованным, а также их семьям. Также Сокол затрагивал тему экономического развитие региона и то, почему Хакасия не использует свой огромный потенциал», – резюмировал политолог.

В пятницу на вопросы жителей Хакасии в прямом эфире ответил Сергей Сокол, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и кандидат по пост главы республики. Только во «ВКонтакте» «прямая линия», длившаяся 1,5 часа, собрала более 200 тыс. просмотров, сообщает «Новая Хакасия».

Больше всего вопросов было про республиканскую медицину. По словам Сокола, в регионе не хватает «узких» специалистов. «Чтобы попасть на прием, нужно либо долго стоять в очереди, либо ехать в Красноярск. Чтобы выправить ситуацию, нужны системные решения. Взаимодействие с федеральными органами, с одной стороны. И наведение порядка в системе здравоохранения здесь, у себя – с другой», – указал он.

«Средства Фонда обязательного медицинского страхования, куда мы все делаем взносы, чтобы иметь возможность лечиться, в республике расходуются не очень понятно, мягко говоря. По моей просьбе в Хакасию приезжал Илья Баланин, председатель федерального Фонда ОМС. Он работал здесь несколько дней. По итогам предстоит проверка. Кроме того, важно поднимать зарплаты врачам», – отметил депутат.

Помимо этого, парламентарий отчитался перед хакасами в целом о своей работе. «С сенатором [Александром] Жуковым вытащили из банкротства Сорский ГОК. Градообразующее предприятие получило налоговые льготы, работает. На Абазинском руднике удалось решить вопросы по долгам и избавиться от мошенников», – рассказал Сокол.

«Проект реконструкции Парка Победы в Абакане стал победителем федерального конкурса и получит деньги на благоустройство. Работы начнутся в следующем году. Реконструкция очистных сооружений в Черемушках, выделены средства на ликвидацию свалок и вокруг Саяногорска. Вхождение Абакана и Черногорска в программу «Чистый воздух» с выделением средств на реконструкцию сетей», – добавил он.

Отдельно спикер коснулся темы помощи ветеранам СВО и их семьям. «Как вы знаете, мне эта тема близка. Отслужил два контракта по три месяца каждый. Обязательно должно быть подразделение на уровне правительства республики, которое будет системно решать эти задачи. Сейчас люди не знают, к кому обратиться. Многим необходимо лечение, реабилитация, помощь семьям. Для решения любых запросов бойцов и членов их семей должно существовать «одно окно» – от выплат до отпусков, лечения, помощи семьям», – подчеркнул он.