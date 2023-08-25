Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы0 комментариев
ОАЭ решили выдать России обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника ВТБ
ОАЭ решили выдать России обвиняемого в мошенничестве на 150 млн рублей экс-сотрудника ВТБ
Объединенные Арабские Эмираты намерены выдать российским властям бывшего сотрудника банка Игоря Кременевского, его обвиняют в мошенничестве на 150 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре России.
Кременевского по требованию ведомства экстрадируют из ОАЭ для привлечения к ответственности по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
По версии следствия, с декабря 2009 по февраль 2011 года ведущий специалист коммерческого банка Кременевский в составе группы использовал служебное положение. Он создал схему выдачи потребительских кредитов и кредитов на автомобили на подставных лиц по фиктивным документам.
Заемщики отдавали ему деньги после подписания договоров, он вместе с соучастниками использовал их по назначению. Всего зафиксировано 92 эпизода хищения. Общая сумма ущерба – 150 млн рублей.
В 2011 году «Коммерсант» указывал, что по делу о мошенничестве на сумму более 150 млн рублей был задержан бывший сотрудник екатеринбургского филиала ВТБ Анатолий Асташкин. Асташкин и бывший ведущий специалист отдела поддержки и ипотеки банка Игорь Кременевский создали схему по выдаче кредитов на подставных лиц.