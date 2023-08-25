Участники Технопрома обсудили импортозамещение критической химической продукции

Tекст: Антон Никитин

В рамках панельной дискуссии замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин отметил, что химический комплекс по праву считается ведущей отраслью экономики России, он обеспечивает современными материалами все отрасли промышленности. По словам Юрина, химия всегда являлась звеном, способным запустить процессы модернизации и инноваций в промышленности.

Решение о формировании крупных проектов технологического суверенитета или «мега-проектов», которые направлены на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции с использованием критических технологий на всех стадиях инновационного цикла, было принято в марте по итогам стратегической сессии у председателя правительства Михаила Мишустина.

По инициативе Минпромторга в перечень планируемых мега-проектов включено направление «Импортозамещение критической химической продукции». Запуск реализации механизма планируется осуществить до 2024 года. Предполагается, что это будут проекты стоимостью не менее 10 млрд рублей со сроком реализации до десяти лет. Сейчас разрабатывается методология и нормативно-правовое регулирование нового инструмента.

«Развитие отрасли химии – комплексная работа от создания цепочки по поддержке науки и образования, организации новых производств до успешной реализации продукта на рынке. И наша общая задача создать эту экосистему технологического развития в том числе для достижения поставленных Президентом Российской Федерации задач по увеличения объемов выпуска продукции мало- и среднетоннажной химии к 2025 году на 30%, а к 2030 году на 70%» – отметил Юрин.

В свою очередь депутат Госдумы, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова в своем выступлении отметила, что создание и реализация ФЦХ является первым – пилотным проектом в рамках «химического» мега-проекта. «Мы предлагаем использовать комплексный подход при его реализации, а именно системное развитие по четырем ключевым направлением: экология и безопасность, наука и технологии, промышленность и кооперация, развитие территории и кадровое обеспечение» – отметила Василькова.

В дискуссии приняли участие представители АНО «Агентство по технологическому развитию»,ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского, АТ «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», АО «БСК», ПАО «Сибур Холдинг», ООО «Национальная Газовая Компания», ООО «Дубльгис».

На форуме Технопром-2023 в рамках стратегической сессии представители государства, научных, образовательных организаций высшего образования и бизнес-сообщества обсудили план мероприятий по системному подходу в наращивании в России производства критически необходимой химической продукции, востребованной в малых объемах.

В соответствие с пунктом четыре перечня поручений президента России по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования 1 декабря 2022 года Минпромторг России совместно с Минобрнауки РФ, АНО «Агентство по технологическому развитию», Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Иркутским институтом химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Российским Союзом химиков и другими заинтересованными организациями ведет активную работу по доработке государственных мер поддержки под особенности реализации производства микротоннажной химии.

Василькова отметила, что в рамках рабочей группы Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Госдумы «Развитие и производство микротоннажной химии» была проведена большая совместная работа с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Агентством по технологическому развитию Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по разработке и реализации комплекса дополнительных мер государственной поддержки образовательных организаций высшего образования и научных организаций, обеспечивающих производство химической продукции, востребованной в малых объемах, по итогу работы был подготовлен и утвержден план мероприятий (дорожная карта). Парламентарий отметила важность реализации этой дорожной карты до конца 2023 года.

В свою очередь директор Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов подчеркнул, что к критериям отнесения химической продукции к химической продукции, востребованной в малых объемах, решено было рассматривать только годовой объем потребления химической продукции в РФ, который не должен превышать 100 тонн.

Замдиректора Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования России Ирина Чугуева отметила работу ведомства в реализации поддержки в развития производства продукции микротоннажной химии на базе научных организаций и образовательных организаций высшего образования в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и развитии молодежных лабораторий в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Научным организациям и образовательным организациям высшего образования, имеющим компетенции к производству для целей промышленности микротоннажной химии, предлагается обратить внимание на постановление правительства РФ от 18 февраля 2022 г. № 208, в рамках которого будут предоставляться гранты разработчикам технологических регламентов на производство химической продукции, востребованной в малых объемах. Управляющий директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Денис Болушевский рассказал, что уже запущен процесс формирования отраслевого регламента, учитывающего особенности реализации производства микротоннажной химии.

Заместитель директора Департамента химической промышленности Минпромторга России Дарья Шевякина подчеркнула, что одной из важных задач развития производства микротоннажной химии состоит в налаживании коммуникации между потребителем и потенциальным исполнителем технологического регламента химической продукции.