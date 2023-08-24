  • Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Антироссийские санкции добивают железные дороги Прибалтики
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    Лавров рассказал, за что воюет Россия
    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    БРИКС объявил о приеме в союз шести стран
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    Бербок отказалась верить в российские данные о гибели Пригожина
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    24 августа 2023, 18:28

    В Норвегии подтвердили планы передачи Украине истребителей F-16

    Правительство Норвегии подтвердило планы передачи Украине истребителей F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере подтвердил, что Норвегия планирует передать Украине истребители F-16, сообщается на сайте норвежского правительства.

    В сообщении также говорится, что Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы ПВО. Страна приняла решение обучать украинских пилотов-истребителей, передает ТАСС.

    Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    24 августа 2023, 13:19
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели групповой удар по центру принятия решений украинских вооруженных сил в ночь на четверг, сообщило Министерство обороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Цель удара была достигнута, объект поражен, заключили там.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (51)
    23 августа 2023, 19:10
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество

    Политолог Шеслер: Отсутствием реакции на слова Бербок о минных полях западное общество демонстрирует свою деградацию

    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Больше всего поражают не столько ошибки Анналены Бербок в заявлении о минных полях размером с Западную Германию, сколько отсутствие реакции на эти ошибки в западном обществе. Европейцы слепо верят всему, даже если это откровенный бред. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее глава МИД ФРГ заявила, что Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию.

    «Говоря о площади заминированных Россией полей в зоне спецоперации, Бербок поражает своей дремучестью в вопросах географии. Вся территория, которую сегодня контролирует Россия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в несколько раз меньше площади Западной Германии», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «В частности, площадь подконтрольных России районов Запорожской и Херсонской областей составляет менее 25 тыс. кв. км – это в 10 раз меньше Западной Германии. Пусть министр иностранных дел ФРГ прикинет, какую часть этой территории занимают минные поля», – добавила собеседница.

    «Помимо участков фронта, туда входят города и районы, находящиеся в относительном тылу – Мариуполь, Бердянск, Луганск, Краснодон. Они тоже все заминированы? Нет! Странно, что глава внешнеполитического ведомства не знает и не понимает таких элементарных вещей, но без толики сомнения делает публичные заявления», – рассуждает политолог.

    «По-видимому, западным политикам важно крупными мазками нарисовать картину апокалипсиса европейского масштаба, чтобы поразить впечатлительных европейских обывателей. И правдоподобность таких высказываний никто проверять не будет», – считает политолог.

    «На самом деле, совершенно очевидно, когда человек говорит про «разворот политики на 360 градусов», применение танков «во времена Наполеона» и города «за сотни тыс. км от Берлина», он не просто оговаривается. Это свидетельство низкого уровня знаний и невежества», – отметила она.

    «Но лично меня поражает реакция западного общества, точнее, ее отсутствие. Там никого не удивляют такие слова. На мой взгляд, это во многом характеризует и само общество. Люди очень сильно подвержены влиянию СМИ и политиков. Они совершенно не думают самостоятельно, а лишь слепо верят в то, что им говорят. Невежество становится нормой на Западе», – заключила Шеслер.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию. Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, основной вопрос сейчас заключается в том, как можно преодолеть эти преграды.

    Напомним, это не первый конфуз немецкого министра иностранных дел. Так, в феврале она предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

    Тогда телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

    Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

    Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тыс. км», – написала она в Telegram.

    Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

    Коментарии (30)
    24 августа 2023, 00:07
    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр

    Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России

    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинским вооруженным силам из-за значительных потерь в живой силе и боевой техники придется установить линию обороны по Днепру, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону сказал, что ВСУ придется снять войска с Запорожья, отправив их на другие направления для закрытия там брешей. В этой ситуации, считает эксперт, российские силы задействуют главные ударные силы и обвалят фронт, передает РИА «Новости».

    После этого, считает Риттер, украинская сторона перейдет к тактике мобильной обороны, однако из-за нехватки ресурсов она не сработает.

    В конечном итоге атака с российской стороны заставит украинских военных отступить за Днепр, чтобы сохранить оставшуюся часть подразделений, заключил эксперт.

    Ранее Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (19)
    24 августа 2023, 01:21
    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Последний резерв ВСУ несет тяжелые потери на Запорожском направлении

    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в блоге на YouTube рассказал, что подразделение несет серьезные потери. По его словам, до 82-й в боях на этом направлении участвовала другая бригада, она тоже «многое потеряла», передает РИА «Новости».

    Украинский эксперт отметил, что последние резервы ВСУ «нарвались» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель». Выдержать столкновения высокой интенсивности украинские военные не смогли, констатировал он.

    Киевский режим, как отметил бывший советник Кучмы, намеренно засекретил данные о потерях, чтобы скрыть катастрофу летнего контрнаступления ВСУ.

    Западные СМИ писали ранее, что решение ввести в бой 82-ую бригаду означает, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

    Коментарии (8)
    23 августа 2023, 20:45
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пять лодок и катеров с десантом ВСУ

    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке переброски украинских военных через Днепр были уничтожены пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.

    Коментарии (5)
    24 августа 2023, 03:27
    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»

    Спикер ГУР Украины Юсов назвал психологическое воздействие целью атак дронов на «Москва-Сити»

    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия, сообщил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов.

    Юсов в эфире телеканала «Рада» заявил, что эти атаки влияют на общественные настроения, дают «информационный эффект», передает ТАСС.

    Представитель ГУР не стал открыто признавать ответственность киевского режима за атаку, произошедшую в ночь на среду, 23 августа, и назвал беспилотники, направлявшиеся к российской столице, «неопознанными летающими объектами».

    При этом он заявил, что летят БПЛА в те места, где «расположены спецслужбы, офисы, министерства, другие учреждения», которые, по утверждению Юсова, якобы задействованы в планировании и реализации российской спецоперации на Украине.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на несколько районов Москвы с применением трех беспилотников. Один из БПЛА врезался в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити». При этом башни «Москва-Сити» подвергались атакам украинских дронов и ранее.

    Как заявляла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевский режим использует при атаках на комплекс «Москва-Сити» террористические методы, которые сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

    Коментарии (16)
    24 августа 2023, 12:45
    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию над российскими военными

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актрису с Украины Адрианну Курилец объявили в розыск, следует из базы розыска МВД, ранее она призывала к насилию над российскими военными.

    В розыск по статье Уголовного кодекса России объявлена украинка Адрианна Степановна Курилец-Кметюк, передает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

    В мае СКР завел дело на Курилец, она в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме.

    Коментарии (21)
    24 августа 2023, 01:57
    Военкор сообщил об уничтожении под Николаевом двух пусковых установок С-300

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в среду днем уничтожили две пусковые установки С-300, а также РЛС и пункт боевого управления ВСУ к северо-востоку от Николаева, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

    Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что российские истребители нанесли удары четырьмя ракетами Х-35 в районе 16.00 среды.

    Военкор отметил, что за минувший месяц это уже второй уничтоженный дивизион ВСУ.

    Ранее Минобороны опубликовало видео ликвидации батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил.

    Коментарии (2)
    24 августа 2023, 09:05
    Экс-разведчик ВС США предрек Украине участь Японии

    Экс-разведчик ВС США Риттер предрек Украине участь Японии

    Tекст: Алина Власенко

    Украине придется подписать капитуляцию, как это сделала Япония по итогам Второй мировой войны, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Риттер опубликовал фотографию подписания Японией капитуляции 2 сентября 1945 года. «Ваше будущее. Наслаждайтесь», – добавил Риттер, передает RT.

    Ранее Риттер обвинил Владимира Зеленского в том, что президент Украины решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (3)
    24 августа 2023, 14:56
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не имеет отношения к крушению бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина под Тверью.

    «Мы не имеем к этому отношения», – сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (31)
    23 августа 2023, 20:07
    Зеленский отверг идею переброски украинских войск с востока на юг

    Президент Украины Зеленский отверг переброску сил на юг из-за угрозы потери территорий

    Tекст: Вера Басилая

    В случае переброски сил с востока для наступления на южное направление Украина может потерять Харьков, Днепропетровск (украинское название Днепр) и другие территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Украинский президент считает, что перебрасывать украинские силы на юг с востока, где находится примерно 200-тысячная российская группировка, нельзя. Зеленский заявил, что после этого ВС России за пару дней возьмут и Славянск, и Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков в случае ослабления там ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс», – заявил президент Украины.

    Ранее газета New York Times писала, что американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке, и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 23:47
    В Киеве прогремел мощный взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел мощный взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    На западной окраине Киева поздним вечером среды, 23 августа, прозвучал мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Взрыв, по сообщению местных СМИ, произошел в исторической местности Борщаговка на западе Киева, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

    Днем несколько взрывов прозвучало в украинском городе Сумы.

    Коментарии (4)
    24 августа 2023, 12:32
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ, по мнению военного руководства Евросоюза, вряд ли смогут вернуть потерянные территории, на это указывают слова Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера в интервью германской газете Welt.

    По его словам, «возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом», передает ТАСС.

    Бригер указал, что украинские войска не смогли продвинуться вперед в ходе так называемого контрнаступления. Он также призвал с осторожностью ожидать возможности прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи.

    Кроме того, Бригер считает, что санкции Запада не оказали «существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил». Эксперт полагает, что Россия еще долго сможет продолжать СВО, при этом прогнозировать завершение конфликта победой Украины он не может.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала серию материалов в западной прессе с критикой украинского контрнаступления.

    Коментарии (3)
    24 августа 2023, 13:23
    Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях на Купянском направлении

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили успешное наступление в назначенных зонах ответственности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате мужественных действий подразделений отражены пять атак противника около Новоселовского, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки на Купянском направлении ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две машины пехоты, три пикапа, а также три американские артсистемы М777.

    На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки при поддержке артиллерии за сутки отражены пять атак противника возле Работино и Успеновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 110 военнослужащих, четыре танка, три бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, а также четыре американские артиллерийские системы М777.

    На Донецком направлении подразделениями Южной группировки при поддержке штурмовой и армейской авиации отражены шесть атак ВСУ рядом с Северным, Берестовым и Невельским Донецкой народной республики (ДНР).

    В течение минувших суток на Донецком направлении уничтожены до 125 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, гаубица «Мста-Б».

    В районе Верхнекаменского ДНР уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Коментарии (0)
    24 августа 2023, 11:13
    Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал мира

    Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и заявил о готовности сделать все для прекращения конфронтации

    Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал мира
    @ БелТА/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им скорейшего прекращения конфликта, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

    Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы столетиями жили в согласии и уважении. «По сегодняшний день нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, уважительное отношение к старшим и традициям, самобытной культуре», – заявил он, пишет БелТА.

    Он также призвал использовать ценность соседства обеих стран ради прекращения конфронтации. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. «Верю, что нам это по силам», – подчеркнул белорусский лидер.

    Лукашенко пожелал украинцам «бесценного и такого нужного всем людям» мира.

    Коментарии (28)
    Главное
    Депутат Госдумы Гурулев попал в ДТП в центре Москвы
    Лавров отверг возможность включения Германии и Японии в Совбез ООН
    Пресечена попытка десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
    Мигрант попытался на машине задавить росгвардейца в Хабаровске
    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию
    Премьер Эстонии заявила, что не знала о бизнесе супруга в России
    Врач указал на два вида обострений проблем мужского здоровья осенью

    США никак не могут избавить от российского ядерного топлива

    США признали свою зависимость от российского ядерного топлива. И они вынашивают планы, как это остановить. Однако это тот случай, когда избавиться от российского топлива не по силам даже американцам. Почему США привели свою атомную отрасль в сильнейший упадок и какую роль в этом сыграла Россия 90-х? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

    Перейти в раздел

    США вмешиваются в украинское наступление

    В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности

    Перейти в раздел

    Семья БРИКС усиливает суверенитет России

    Западная пресса подводит итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. На нем были затронуты две главные темы: расширение объединения и экономические вопросы, в частности отказ от доллара. Оба эти аспекта нервируют западных аналитиков, которые находят в происходящем неприятные для Запада свидетельства укрепления суверенитета России и ее ближайших партнеров. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............