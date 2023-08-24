WSJ: Советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина

Политолог: БРИКС способна стать полноценным противовесом G7

Политолог Ткаченко: Укрепление БРИКС – ощутимый шаг в сторону многополярного мира

Tекст: Евгений Поздняков

«Изначально БРИКС рассматривалась Россией как способ борьбы с однополярным миром во главе с США. И теперь эти идеи стал открыто разделять Китай», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Пекин за последние годы стал основным конкурентом Вашингтона, что и заставило политиков Поднебесной пересмотреть свое отношение к БРИКС. Тем не менее, не все участники организации готовы принять видение России и Китая. Индия и Бразилия, скорее всего, не смогут с той же уверенностью вступить в конкуренцию с США», – подчеркивает собеседник.

«Обе страны регулярно приглашаются в качестве гостей на встречи G7. Кроме того, Нью-Дели до сих пор рассчитывает на сохранение доверительных отношений с западными странами. С Бразилией все несколько сложнее. В настоящий момент страна активно поддерживает взаимодействие с КНР, однако сохранится ли заданный внешнеполитический курс после следующих выборов – большой вопрос», – отмечает эксперт.

«Тем не менее, Пекину выгодно постепенно превращать БРИКС в противовес G7. В связи с этим, организацию в перспективе ждет расширение. И новыми ее участниками, скорее всего, станут страны, лояльные Китаю. Кроме того, для полноценного противостояния с западными государствами, блоку необходимо пережить ряд серьезных трансформаций», – акцентирует Ткаченко.

«В настоящий момент БРИКС в большей степени представляет собой форум, на котором лидеры стран-участниц обмениваются мнениями по ряду важных вопросов. Организации не хватает хорошо проработанных институтов экономического сотрудничества и на их создание потребуется немало времени», – считает собеседник.

«Однако нынешняя роль БРИКС на международной арене – ощутимый шаг в сторону создания многополярного мира. Это объединение равноправных государств, каждое из которых имеет свои собственные региональные интеграционные инициативы. Участники организации по-настоящему субъектны, что укладывается в логику борьбы с гегемонией США», – заключил Ткаченко.

Ранее стало известно о намерении Китая призвать коллег по БРИКС превратить блок в полноценного геополитического соперника G7. Об этом сообщает Financial Times. По данным источника газеты, расширение организации позволит объединению отвечать за долю мирового ВВП, как у «Большой семерки». Отмечается, что это сделает «общий голос» блока более сильным.

При этом издание утверждает, что между КНР и Индией усиливаются противоречия в вопросе того, как именно должен осуществляться прием новых членов в БРИКС. В частности, наиболее спорным вопросом между Пекином и Нью-Дели стало будущее организации: стоит ли ей оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или начать трансформацию в политическую силу для противостояния с США.

Как сообщает газета, неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых участников были определены критерии». При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что республика поддерживает расширение организации, однако, по его мнению, сперва необходимо укрепить связи между странами, которые планируют войти в БРИКС.

В своем обращении к нации, приуроченному к проведению в Йоханнесбурге саммита организации с 22 по 24 августа, он сообщил, что свыше 20 государств уже подали формальные заявки на вступление в блок. По его словам, подобное внимание к БРИКС вызвано запросом на более справедливую систему международных отношений.

Он отметил, что объединение «является противником однополярного мира» и прямо сейчас «меняет глобальную экономику и политику». Кроме того, Рамафоса подчеркнул, что ЮАР продолжает консультации в целях возобновления зерновой сделки, а также ведет работу в рамках миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка. По его мнению, у организации немало единомышленников, которые видят в ней позитивную силу.