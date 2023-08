WSJ: Советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина

S&P снизило рейтинги нескольких банков США

S&P снизило рейтинги нескольких банков США вслед за Moody's

Tекст: Александра Юдина

Так, по информации банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp, рейтинги были снижены на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов, при этом прогнозы сохраняются как стабильные, передает «Интерфакс».

В частности, S&P изменило на «негативный» прогнозы рейтингов River City Bank и S&T Bank и сохранило «негативный» прогноз для Zions Bancorp.

В пресс-релизе агентства уточняется, что рейтинги всех названных банков находятся в диапазоне от «BBB–» до «BBB+».

По информации S&P, такой исход произошел вследствие резкого роста процентных ставок и количественного ужесточения, которое применялось с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией.

Таким образом, резкий рост оказал давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков.

«Эти же факторы привели к падению стоимости банковских активов и росту вероятности ухудшения качества активов», – подчеркивают эксперты S&P.

По информации аналитиков агентства, отмечено сокращение объема депозитов клиентов на счетах банков, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) – на 6% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.

«Стоимость ценных бумаг, на которые приходится значительная доля ликвидности банков, снизилась», – заверили специалисты S&P.

Как отмечают эксперты, нереализованные убытки по ценным бумагам на балансе американских банков превысили 550 млрд долларов на конец второго квартала.

Однако, по мнению экспертов S&P, такая ситуация в банковском секторе еще больше ухудшится в случае, если Федрезерв будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, нежели ожидает рынок.

«Банки со значительным присутствием на рынке коммерческой недвижимости, особенно в секторе офисных зданий, могут испытать наибольшие трудности», – заключили в S&P.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Соединенные Штаты находятся на грани экономического и финансового хаоса. Так, по данным международного рейтингового агентства Moody's, почти 8 млн американцев могут потерять работу.