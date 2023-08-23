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    Как российские мины остановили «контрнаступ» Украины
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну
    МиГ-29 перехватил норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем
    В Грузии раскритиковали слова Медведева об Абхазии и Южной Осетии
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    В Россию из Алма-Аты вернулась половина уехавших в 2022 году россиян
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    8 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    23 августа 2023, 18:05

    Политолог: Единый день голосования поможет интеграции новых регионов в состав России

    Политолог Журавлев рассказал о влиянии ЕДГ на интеграцию новых регионов в состав России

    Политолог: Единый день голосования поможет интеграции новых регионов в состав России
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Предстоящие выборы станут важным этапом на пути интеграции новых регионов в состав России. На основе решения людей, которое будет принято в ходе голосования, начнется ускоренная интеграция экономик и социальных процессов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В ночь на среду президент Владимир Путин встретился в Кремле с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и врио главы Запорожской области Евгением Балицким.

    «Без легитимации местных властей полноценная интеграция невозможна. То есть в ходе голосования жители новых регионов изберут тех руководителей, которые выступают за существование внутри России», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП).

    Таким образом, проведение выборов легитимизирует власть в новых регионах, и на основании этого начнется ускоренная интеграция экономик и социальных процессов, что будет обеспечено федеральным центром.

    «Интеграция будет систематизирована – ведомства будут напрямую подчинены федеральному центру, а региональные бюджеты будут сопряжены с федеральным. Выборы создают для этого юридическое основание», – пояснил политолог.

    В перспективе новые регионы станут кластером экономического развития всего Юга России, но пока этим процессам мешают военные действия. Однако уже сейчас по поручению президента России Владимира Путина тысячи специалистов со всей страны помогают Донбассу и Новороссии восстанавливать промышленность и сельское хозяйство.

    «Чтобы стать кластером опережающего развития, нужны федеральные вливания, а для этого надо быть привлекательным инвестиционным центром. Нужно развивать промышленность на новых территориях и создавать новые рабочие места», – добавляет собеседник.

    Журавлев подчеркивает, что у новых регионов есть собственный экономический потенциал, потому что «они были одними из самых экономически развитых в составе Украины». «У этих регионов была своя промышленность, которая очень пострадала», – указал эксперт.

    По словам эксперта, сейчас Россия возрождает свои исторические земли. Он напомнил о давнишнем споре в начале прошлого столетия о том, является ли Донбасс частью Украины. Советская власть считала распределение исконно российских территорий по республикам формальностью, потому что тогда все территории управлялись из Москвы союзным правительством.

    «Многие были против передачи Украине исконно российских земель, в том числе руководители Донбасса. Знаменитый Артем Сергеев активно выступал за то, чтобы Донецко-Криворожская советская республика вошла в состав РСФСР. В целом Украина – это небольшая страна, всего несколько областей вокруг условной Винницы. Это ей кажется, что она государство, а на самом деле это советская власть в силу конкретных исторических целей привязала к Украине территории, которые не имели к ней никакого отношения», – напомнил Журавлев.

    В ночь на среду президент Владимир Путин встретился в Кремле с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и врио главы Запорожской области Евгением Балицким.

    Глава государства положительно оценил работу Балицкого и его команды. «Я вижу, что вся команда ваша мобилизована – в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется – в экономике, в социальной сфере», – сказал Путин.

    В своем докладе Балицкий отметил готовность региона к новому учебному году, дети обеспечены учебниками, а в школах «в полном объеме работают все образовательные и развивающие мероприятия», учителям выплачены зарплаты. Также врио главы Запорожской области доложил о работе сухопутного маршрута вокруг Азовского моря в полном объеме. «Нацисты продолжают, конечно, бить по инфраструктуре, Крымский мост для них является целью, мы это понимаем, и то, что было сделано, сегодня дает свои плоды», – рассказал он.

    Кроме того, Балицкий сообщил, что, согласно результатам социологических опросов, 87% жителей Запорожской области поддерживают политику российского лидера. Он отметил также, что «Единую Россию» поддерживают 71% избирателей, и выразил уверенность, что партия получит заслуженный результат на выборах.

    Во время встречи с Пасечником глава государства отметил, что у врио главы ЛНР «неплохо получается» решать задачи, которые стоят перед регионом. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», – сказал президент.

    Пасечник сообщил, что обстановка в республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. В ЛНР, по его словам, прорабатываются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов.

    Путин отметил, что врио главы республики и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».

    23 августа 2023, 09:07
    Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы

    Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы для спасения рейтинга

    Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы
    @ Michal Dyjuk/AP/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Руководство Польши, пытаясь спасти собственный рейтинг, разыгрывает карту внешней угрозы перед предстоящими парламентскими выборами, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин напомнил, что в октябре в Польше пройдут парламентские выборы, но проамериканские настроения и политика в отношении Киева президента Анджея Дуды негативно сказалась на рейтингах партии власти «Право и справедливость» – за нее готовы проголосовать всего 33% поляков.

    По словам спикера Госдумы, для спасения своего рейтинга Варшава заявила о наличии якобы внешней угрозы со стороны Белоруссии. «В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии?» – пишет Володин в Telegram.

    Спикер Госдумы также пришел к выводу, что «сумасшедшие у власти – самая большая проблема сегодняшней Польши».

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (8)
    22 августа 2023, 19:10
    Генерал указал на уникальность способа уничтожения катера ВСУ истребителем ВКС РФ

    Генерал авиации Попов: Уничтожить катер ВСУ из пушки могли только летчики первого класса

    Генерал указал на уникальность способа уничтожения катера ВСУ истребителем ВКС РФ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уничтожить американский быстроходный военный катер Willard Sea Force с украинским экипажем могли только летчики первого класса. Уникальность боевой задачи заключалась в том, что цель была поражена из пушки, а не ракетой или бомбой, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Кадры уничтожения украинского катера восточнее острова Змеиный показало Минобороны России.

    «То, что летчики использовали пушку – это уникальная ситуация. Уничтожение цели говорит о том, что наши летчики были подготовлены ко всем условиям и ко всем возможным оперативно-тактическим задачам. Работали летчики первого класса», – отмечает Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    Дополнительная сложность стрельбы из пушки заключалась в том, что цель находилась в море. «Над водой есть особенности эксплуатации высотомеров, прицелов, потому что поверхность неравномерна, могут быть блики. Но нельзя сказать, что такие условия критично влияют на прицеливание и выполнение боевой задачи», – подчеркнул Попов.

    Стрельба всегда ведется с упреждением при помощи лазерного дальномера, чтобы компенсировать движение цели. «Относительно самолета катер и другая наземная цель движется довольно медленно. Это не самолет, который летит на скорости 600-800 км/ч и маневрирует. Надводный скоростной катер может идти со скоростью 80-150 км/ч. Поэтому для летчика, у которого хорошо работает система ПНК (прицельно-наблюдательный комплекс), это не столь сложная задача», – пояснил генерал-майор.

    Собеседник отметил эффективную ударную мощь залпового огня из 30-мм авиационной пушки ГШ-30-1, с которой, вероятно, и велся огонь. Ее скорострельность составляет 1200 выстрелов в минуту. «Если прицел хорошо отъюстирован, то все снаряды ложатся в размер три на три метра. Любая броня на легком быстроходном катере пробивается на раз. Катер будет остановлен, либо даже потоплен, потому что снаряд может пробить его насквозь», – подчеркнул Попов.

    Во вторник Минобороны России показало видео работы российского истребителя против американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена из пушки истребителя. Катер находился восточнее острова Змеиный, активно маневрировал, пытаясь уйти от истребителя.

    11-метровый катер Willard Sea Force может перевозить до 26 десантников. Он предназначен для патрулирования, досмотра, поиска и захвата целей, проведения спасательных и разведывательных операций. Состоит на вооружении многих стран мира.

    Это уже второй уничтоженный украинский катер за последние сутки. Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на вторник российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море.

    Коментарии (36)
    23 августа 2023, 08:45
    Врио главкома ВКС России вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов

    РИА «Новости»: Врио главкома ВКС России вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов

    Врио главкома ВКС России вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Обязанности главкома ВКС России вместо Сергея Суровикина временно будет исполнять начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал Виктор Афзалов, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» подтвердил, что Суровикин освобожден от должности, обязанности главкома ВКС временно исполняет Афзалов.

    Ранее источники РБК сообщали, что Суровикин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, но сейчас он находится в отпуске.

    Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.

    Коментарии (48)
    23 августа 2023, 04:08
    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА

    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два БПЛА, которые атаковали российскую столицу, были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

    Третий беспилотник, как сообщает МО РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

    В результате попытки украинской стороны атаковать российскую столицу никто не пострадал, добавляет Минобороны.

    Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице. В экстренных службах сообщали, что здание получило незначительные повреждения.

    Между тем в экстренных службах сообщили ТАСС, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые ранее в среду приостанавливали прием самолетов на взлет и посадку, возобновили свою работу.

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    22 августа 2023, 19:40
    Названы цели визита замминистра обороны Евкурова в Ливию

    Африканист Есипов: Хафтар попросит России подготовить Ливийскую национальную армию к боевым действиям

    Названы цели визита замминистра обороны Евкурова в Ливию
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия, вероятно, будет участвовать в боевой подготовке Ливийской национальной армии. Также Москва и Триполи намерены развивать политическое сотрудничество, сказал газете ВЗГЛЯД африканист Андрей Есипов. Ранее замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров совершил визит в Ливию к командующему ЛНА Халифе Хафтару.

    «Евкуров – замминистра обороны РФ по боевой подготовке. Думаю, исходя из этого, можно сделать вывод, что мы видим не протокольный визит, а целевой. Вероятно, Хафтар хочет улучшить боевые навыки своей армии и намерен привлечь для этого российских специалистов. Думаю, какая-то часть его военачальников и бойцов будет направлена на обучение в Россию. В советские времена такое широко практиковалось», – напомнил Андрей Есипов, африканист, бывший военный переводчик.

    «На территории, которую контролирует Ливийская национальная армия, есть нефтяные месторождения, поэтому они смогут оплачивать военную подготовку своих бойцов. У Москвы здесь есть не только военно-политический, но и коммерческий интерес. Но я не думаю, что Хафтар может готовить какую-то боевую операцию. Скорее, он действует из расчета всегда держать порох сухим», – пояснил аналитик.

    «К тому же, этот визит Евкурова может означать шаги Москвы и Триполи навстречу углублению отношений и предварять какие-то высокие политические визиты российских руководителей в Ливию, или наоборот», – добавил собеседник.

    «Что касается Турции, то у нас непростые отношения в Ливии: наши «Панцири» сбивали их «Байрактары», а «Байрактары» атаковали «Панцири». Но экипажи во всех случаях были ливийские, поэтому конфликт далее не развился. Мы углубляем отношения с восточной частью Ливии, с Триполи, с Хафтаром, а Анкара – с западной. В принципе, тут «поляна» поделена, и претензий ни у какой из сторон возникнут не должно», – резюмировал эксперт.

    Во вторник делегация Минобороны РФ во главе с замглавы ведомства Юнус-Беком Евкуровым по приглашению командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара посетила Ливию.

    Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023», сообщает Минобороны.

    «В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», – говорится в комментарии ведомства.

    При этом ранее турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что в Ливии не наступит стабильность «без Турции, которая хочет создать единую ливийскую армию». «У нас уже размещено четыре военно-тренировочных центра», – сказал он. Также Турция хочет арендовать ливийский порт в городе Хомс, где может разместить военно-морскую базу и перевалочный пункт.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширение турецкой экспансии в регионе Средиземного моря может отразиться на интересах России.

    Коментарии (4)
    22 августа 2023, 23:52
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара, сообщают американские СМИ.

    По сведениям The New York Times, американцы советовали киевскому режиму сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю. Издание называет эту цель «главным приоритетом» Киева. Также, по мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники», передает РИА «Новости» сообщение издания.

    На протяжении трех месяцев украинская сторона, как пишет газета, игнорировала эти рекомендации, однако в последнее время отношение начало меняться. В публикации говорится, что 10 августа состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, его британского коллеги адмирала Тони Радакина и главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, которые убеждали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте. По словам двух источников издания, Залужный согласился.

    В статье говорится, что Украина, по сведениям американской стороны, начала перебрасывать часть своих самых опытных боевых частей с востока на юг.

    Теперь у украинцев, продолжает NYT, есть месяц – полтора до начала сезона дождей, который затормозит возможное наступление и «не даст возможность в достаточной степени развить успех, если он будет достигнут».

    При этом фактором более важным, чем погода, американское издание считает риск того, что основные ударные силы Украины «могут выдохнуться к середине или концу сентября». Газета пишет, что около месяца назад на Украине провели ротацию, в результате которой войска второго эшелона заменили первоначально выделенные силы, не сумевшие прорвать российскую оборону.

    Некоторые в США, по информации New York Times, полагают, будто контрнаступление ВСУ способно к зиме «преодолеть полпути к морскому побережью и получить возможность обстреливать линии снабжения российских войск». При этом часть экспертов, мнение которых привела газета, сомневаются в достижимости такой цели.

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

    Коментарии (17)
    22 августа 2023, 20:12
    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»

    Глава МИД ФРГ Бербок: Россия установила в зоне СВО гигантские минные поля «размером с Западную Германию»

    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной рассказала про «гигантские минные поля». Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти минные поля, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе с поставками вооружений.

    Коментарии (39)
    22 августа 2023, 22:44
    Москва выразила готовность ответить на предложения по урегулированию на Украине

    МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона открыта к дипломатическому решению кризиса на Украине и готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила бразильскому агентству Brasil de Fato, что Россия высоко ценит гуманитарные и посреднические инициативы, которые направлены на достижение мира, передает РИА «Новости».

    При этом спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что США и НАТО отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (67)
    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (23)
    22 августа 2023, 19:02
    Умер итальянский певец Тото Кутуньо
    Умер итальянский певец Тото Кутуньо
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Итальянский эстрадный певец и композитор Тото Кутуньо, который прославился песней L'Italiano, умер на 81-м году жизни в Милане, сообщил канал Rainews24.

    Менеджер исполнителя сообщил, что певец сконачлся в больнице после продолжительной болезни, которая в последние месяцы усугубилась, передает РИА «Новости».

    Кутуньо начинал как барабанщик, позднее создал группу Toto e Tati и сам начал писать музыку. Он, в частности, писал песни для Адриано Челентано, Мирей Матье, Далиды и многих других исполнителей.


    В 1983 году Кутуньо записал главный хит l'Italiano, известный по припеву Lasciatemi cantare.

    Коментарии (23)
    23 августа 2023, 11:45
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Алина Власенко

    Украинская 82-я бригада, недавно переброшенная Киевом на линию фронта для контрнаступления, уже начала терять технику, пишет журнал Forbes.

    Мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику, пишет Forbes. К настоящему времени бригада уже «списала» по меньшей мере две из 20 машин M1132 – инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.

    Издание предполагает, что машины были повреждены из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.

    Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям. После этого Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта.

    Коментарии (11)
    23 августа 2023, 12:40
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении «хорошими темпами», заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

    Купянское направление остается «острым участком», и российские силы движутся там «с хорошим темпом», заявил Гагин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные удерживают Клещеевку на Артемовском направлении, там ведутся серьезные бои.

    Украинская сторона собрала большие силы в районе Урожайного в ДНР, но ВСУ несут потери, подчеркнул Гагин.

    ВСУ не преуспели в закреплении в населенных пунктах, поскольку там много разрушенных построек, в них сложно долго находиться и организовывать тыловое обеспечение.

    Также в среду Гагин заявлял, что украинские военные пытаются прорваться под Угледаром.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 12:26
    В Грузии раскритиковали слова Медведева об Абхазии и Южной Осетии
    В Грузии раскритиковали слова Медведева об Абхазии и Южной Осетии
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к РФ являются неприемлемыми, так как противоречат принципам территориальной целостности Грузии, заявил зампредседателя правящей фракции «Грузинская мечта» парламента Грузии Рати Ионатамишвили.

    Он подчеркнул, что любое заявление, противоречащее территориальной целостности Грузии, является категорически неприемлемым, передает ТАСС.

    Ионатамишвили добавил, что Грузия «мирным путем вернем наших людей и территории».

    Кроме того, заявления Медведева также назвал нелегитимными глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

    Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, после этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Москва внесла свой вклад в урегулирование конфликта.

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    23 августа 2023, 15:50
    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну

    Индия первая в мире провела успешную посадку космического аппарата на Южном полюсе Луны

    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе естественного спутника Земли, трансляцию прилунения вела Индийская организация космических исследований.

    Аппарат вышел на орбиту Луны 5 августа, спускаемый модуль «Викрам» отделился от него 17 августа и провел две операции по снижению своей орбиты, передает РИА «Новости».

    Сама станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не сократится до 100 км.

    Полезная нагрузка лунохода этой миссии позволит получить информацию об элементном составе поверхности спутника. У него есть рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.

    У «Викрама» имеются модули для измерения тепловых свойств поверхности Луны в полярной области. Другое оборудование позволит измерить плазму вокруг места посадки в течение одного лунного дня и сейсмическую активность небесного тела.

    Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку на Луну.

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    22 августа 2023, 20:25
    Силуанов заявил о планах разблокировать зарубежные активы в обмен на российские

    Глава Минфина Силуанов: Россия планирует разблокировать зарубежные активы на 100 млрд рублей

    Силуанов заявил о планах разблокировать зарубежные активы в обмен на российские
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство и ЦБ России подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Силуанов заявил, что активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей заблокированы, но правительство планирует начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, передает ТАСС.

    По его словам, на первом этапе будут сняты санкции со 100 млрд рублей, подлежащих розничным инвесторам, уже подготовлен соответствующий указ.

    Ранее президент Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, попавших под российские санкции.

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