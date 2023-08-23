Политолог: Единый день голосования поможет интеграции новых регионов в состав России

Политолог Журавлев рассказал о влиянии ЕДГ на интеграцию новых регионов в состав России

Tекст: Андрей Резчиков

«Без легитимации местных властей полноценная интеграция невозможна. То есть в ходе голосования жители новых регионов изберут тех руководителей, которые выступают за существование внутри России», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП).

Таким образом, проведение выборов легитимизирует власть в новых регионах, и на основании этого начнется ускоренная интеграция экономик и социальных процессов, что будет обеспечено федеральным центром.

«Интеграция будет систематизирована – ведомства будут напрямую подчинены федеральному центру, а региональные бюджеты будут сопряжены с федеральным. Выборы создают для этого юридическое основание», – пояснил политолог.

В перспективе новые регионы станут кластером экономического развития всего Юга России, но пока этим процессам мешают военные действия. Однако уже сейчас по поручению президента России Владимира Путина тысячи специалистов со всей страны помогают Донбассу и Новороссии восстанавливать промышленность и сельское хозяйство.

«Чтобы стать кластером опережающего развития, нужны федеральные вливания, а для этого надо быть привлекательным инвестиционным центром. Нужно развивать промышленность на новых территориях и создавать новые рабочие места», – добавляет собеседник.

Журавлев подчеркивает, что у новых регионов есть собственный экономический потенциал, потому что «они были одними из самых экономически развитых в составе Украины». «У этих регионов была своя промышленность, которая очень пострадала», – указал эксперт.

По словам эксперта, сейчас Россия возрождает свои исторические земли. Он напомнил о давнишнем споре в начале прошлого столетия о том, является ли Донбасс частью Украины. Советская власть считала распределение исконно российских территорий по республикам формальностью, потому что тогда все территории управлялись из Москвы союзным правительством.

«Многие были против передачи Украине исконно российских земель, в том числе руководители Донбасса. Знаменитый Артем Сергеев активно выступал за то, чтобы Донецко-Криворожская советская республика вошла в состав РСФСР. В целом Украина – это небольшая страна, всего несколько областей вокруг условной Винницы. Это ей кажется, что она государство, а на самом деле это советская власть в силу конкретных исторических целей привязала к Украине территории, которые не имели к ней никакого отношения», – напомнил Журавлев.

В ночь на среду президент Владимир Путин встретился в Кремле с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и врио главы Запорожской области Евгением Балицким.

Глава государства положительно оценил работу Балицкого и его команды. «Я вижу, что вся команда ваша мобилизована – в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется – в экономике, в социальной сфере», – сказал Путин.

В своем докладе Балицкий отметил готовность региона к новому учебному году, дети обеспечены учебниками, а в школах «в полном объеме работают все образовательные и развивающие мероприятия», учителям выплачены зарплаты. Также врио главы Запорожской области доложил о работе сухопутного маршрута вокруг Азовского моря в полном объеме. «Нацисты продолжают, конечно, бить по инфраструктуре, Крымский мост для них является целью, мы это понимаем, и то, что было сделано, сегодня дает свои плоды», – рассказал он.

Кроме того, Балицкий сообщил, что, согласно результатам социологических опросов, 87% жителей Запорожской области поддерживают политику российского лидера. Он отметил также, что «Единую Россию» поддерживают 71% избирателей, и выразил уверенность, что партия получит заслуженный результат на выборах.

Во время встречи с Пасечником глава государства отметил, что у врио главы ЛНР «неплохо получается» решать задачи, которые стоят перед регионом. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», – сказал президент.

Пасечник сообщил, что обстановка в республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. В ЛНР, по его словам, прорабатываются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов.

Путин отметил, что врио главы республики и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».