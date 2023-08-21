В Роструде рассказали о гарантиях для работников с инвалидностью

Tекст: Алина Власенко

Как уточнили в ведомстве, распределение 35 часов в неделю зависит от индивидуальной программы реабилитации и медицинского заключения. При этом зарплата, а также все социальные права и льготы за лицами такой категории сохраняется в полном объеме.



Кроме того, работникам с инвалидностью предоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а оплата труда за сокращенный рабочий день выплачивается как за полную продолжительность рабочего дня.

Одновременно соблюдается порядок привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни. Работники направляются в командировки только по собственному желанию, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья к выполнению работы и при наличии письменного подтверждения об ознакомлении работника со своим правом отказаться от выполнения такой работы.

Также работникам с инвалидностью предоставляется отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 60 календарных дней в году.

В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».