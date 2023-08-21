Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы

Блогер Тимофей Ви: Причиной гибели нескольких человек в подземельях Москвы стала «коллекторная волна»

Tекст: Антон Никитин

Блогер признался в своем Telegram-канале, что в юности много лазил по московским подземельям, однако всегда соблюдал простое правило: не ходить в подземные реки даже в небольшой дождь из-за опасности коллекторной волны. Он пояснил, что это такое цунами в закрытом пространстве, когда уровень воды очень резко вырастает по пояс и выше. По его словам, скорость течения и поток воды при этом такой, что любого человека сбивает с ног.

Тимофей отметил, что 20 августа в Москве выпала половина месячной нормы осадков, так что, скорее всего, труба подземной реки заполнилась целиком. Блогер подчеркнул, что шансов в таком случае у людей практически нет. По его словам, единственная точка, где люди в теории могли укрыться от коллекторной волны в Неглинке – это старая шиберная камера в районе «Метрополя». Он выразил надежду, что кому-то удалось спастись.

Накануне во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки.