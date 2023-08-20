Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Истребитель западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителя F-35 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии
В районе Эт-Танф истребитель F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Инцидент произошел на высоте около 9 км. Российские летчики предприняли меры для предотвращения столкновения. Кулить указал, что коалиция создает угрозу авиационных происшествий и обостряет обстановку в небе над Сирией, передает ТАСС.
Он сообщил, что истребители коалиции F-35, F-16 и Rafale, а также беспилотники MQ-1C допустили 16 нарушений в районе Эт-Танф. Кроме того, западными странами было допущено 16 нарушений протоколов деконфликтации – речь идет о полетах БПЛА без согласования с российской стороной, передает РИА «Новости».
Накануне два истребителя F-35 возглавляемой Соединенными Штатами коалиции также опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России. ЦПВС уже неоднократно указывал на опасные ситуации в сирийском небе, которые провоцирует возглавляемая США коалиция.