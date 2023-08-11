Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения
Минобороны: Четыре самолета ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения
В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить сообщил, что это произошло в пятницу с 02.13 до 02.20. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически, передает ТАСС.
Эти же самолеты, как сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.
Создавая такие инциденты, коалиция США создает предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики, подчеркнул Кулить.
Ранее на этой неделе сообщалось, что в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.