Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    27 комментариев
    Новости
    03:19Футболиста Ондуа с гражданством России не пустили в Шотландию на матч ЛЧ

    Из-за проблем с британской визой полузащитник швейцарского футбольного клуба «Серветт» Гаэль Ондуа не смог попасть на матч Лиги чемпионов в Глазго, сообщила пресс-служба команды.

    02:52Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    В районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    02:23Колумбия предложила создать «амазонское НАТО»

    Странам – участницам Амазонского пакта нужно создать военно-политический блок – «амазонское НАТО», заявил президент Колумбии Густаво Петро.

    01:55США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    01:25Женщина зарезала трехмесячного сына в Анапе

    Открыто уголовное дело против 20-летней жительницы Анапы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына, сообщило следственное управление СК по Краснодарскому краю.

    01:00Блокадникам собрались выплатить по 50 тыс. рублей

    Подготовлен проект указа о единовременной выплате в 50 тыс. рублей лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщил Минтруд России.

    00:48NYT сообщила о подготовке новых уголовных обвинений против Трампа в США

    На следующей неделе против бывшего президента США Дональда Трампа могут выдвинуть новые уголовные обвинения по делу о давлении на чиновников штата Джорджия, которое якобы оказывалось с целью пересмотра результатов выборов, пишут СМИ.

    00:20Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16

    Глава американского государства Джо Байден дал разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками Украины, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    23:53Хакеры атаковали сайт администрации Тулы

    Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке, проводятся работы по устранению последствий действий хакеров, сообщили в администрации.

    23:44Латвия решила усилить охрану границы с Белоруссией

    В уездах, граничащих с Белоруссией, с пятницы усилят режим работы системы пограничной охраны, сообщило латвийское правительство.

    23:26Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    22:50Взрывы прогремели в Харьковской области

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске в Харьковской области Украины.

    22:38ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    22:17Украина обстреляла Брянскую область

    Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    21:57В Донецке из-за обстрелов ВСУ погибли три человека

    В результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) районов Донецка погибли три человека, еще 11 получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    9 августа 2023, 02:52

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
    @ Brian Ferguson/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить уточнил, что «сближение составило менее 100 метров по высоте», при этом MQ-9 не был деконфликтован. По словам контр-адмирала, столкновения не произошло, так как российские летчики вовремя приняли необходимые меры, чтобы его избежать.

    Всего за сутки западная коалиция десять раз допустила нарушения протоколов деконфликтации. Кроме того, истребители F-16, F-35, Typhoon и Rafale, а также беспилотники MQ-1C и самолет-разведчик MC-12W допустили 16 нарушений в районе Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, это уже не первый подобный инцидент. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии указывал, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США коалиция, авиация которой нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

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    6 августа 2023, 23:41
    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    6 августа 2023, 22:59
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что ни одна армия стран НАТО не участвовала в боях, сравнимых с тем, которые происходят на Украине последние 18 месяцев. Стратегию альянса ни разу не испытывали в конфликте с сильным противником, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Эксперт Пол ван Хофт, слова которого приводятся в статье, отметил, что в ходе операции в Персидском заливе в 1990–1991 годах и войны в Ираке американцы быстро установили превосходство в небе, что и стало ключом к их победе.

    НАТО, по словам автора статьи, всегда полагалось на эту стратегию: превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным в ходе всех конфликтов в горячих точках в последние годы.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных

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    8 августа 2023, 13:52
    Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд

    Политолог Бордачев: Новые власти Нигера хотят конструктивного диалога, а не очередных печенек Нуланд

    Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    То, что власти США называют «сложными переговорами» с властями Нигера, является неудачной попыткой Вашингтона почитать нотации. В Ниамее ждали серьезного собеседника, а не очередные печеньки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Вашингтоне заявили о трудных переговорах с мятежниками в Нигере.

    «Думаю, Нуланд никто не просил налаживать отношения с Нигером, инициатором поездки она выступила сама – прибежала к Блинкену и напросилась», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Нуланд – обычная карьеристка, которая за все время работы не смогла сделать ничего выдающегося. Даже этот визит не связан ни с реальными переговорами с новыми властями Нигера, ни с возможным приглашением ЧВК «Вагнер» в африканскую страну. Поездка обусловлена в основном стремлением подсидеть на посту своего хлюпика-начальника Энтони Блинкена», – сыронизировал собеседник.

    «По сути, Нуланд прилетела в Нигер, почитала нотации и улетела назад, а в США это назвали «трудными переговорами». Новые власти в Ниамее хотят вести диалог с реальными собеседниками. Но в Вашингтоне, видимо, еще не поняли, что к африканским военным прийти, как на Евромайдан, не получится, печеньки их не интересуют», – резюмировал Бордачев.

    Ранее врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями новых властей Ниамея. Она сообщила, что беседа с военными «была очень откровенной и временами довольно трудной».

    При этом Нуланд было отказано во встрече с бывшим президентом Нигера Мохамедом Базумом. Также она не смогла встретиться с генералом Абдурахманом Тчиани, возглавившим Национальный совет спасения родины. В итоге Нуланд беседовала главным образом с новым министром обороны африканской страны.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что ясно дала понять военным, что «на кону находятся отношения с Нигером», однако призыв США «восстановить демократический порядок» был отвергнут. Также Нуланд подчеркнула, что «мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».

    Как сообщил позднее в письменном заявлении глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, Нуланд на встрече в Нигере предупредила военных, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. По его словам, Вашингтон, опасаясь относительно негативного развития событий, решил частично приостановить оказание поддержки Ниамею.

    Между тем в российском МИД с иронией прокомментировали итоги поездки американки. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (20)
    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 17:20
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Экономист Лизан: Несговорчивость ЕС – главная проблема в вопросе возвращения России в зерновую сделку

    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    @ Imagebroker/Roger Tidman/FLPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    «По сути, Блинкен в кои-то веки говорит правду – США по своей линии сделали все возможное для реализации зерновой инициативы. Так, они разрешили доступ к своим банкам, связывались с местными компаниями, объясняли им, что сотрудничество с Россией в рамках сделки не повлечет за собой негативных последствий», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако проблема в большей степени лежит в европейской плоскости. Чиновники ЕС, руководствуясь желанием нанести Москве максимальный экономический ущерб, не желали идти на уступки. В связи с этим возникает вопрос, почему США не пытались договориться с Брюсселем о выполнении условий России и не спешат заниматься этим», – подчеркивает собеседник.

    «И тут возникает некоторое противоречие. Пока Штаты говорят о приложенных усилиях, Москва выказывает недовольство относительно позиции ЕС. Не исключаю, что мы видим с их стороны игру в «доброго и злого полицейского», – отмечает эксперт.

    «Однако подобные схемы лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. В настоящее время между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем сформировалось тотальное недоверие друг к другу, поэтому просто договориться у сторон не получится», – резюмирует Лизан.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в зерновой сделке. Он уточнил, что возобновление инициативы не является «вопросом уступок» с американской стороны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экспорт РФ «достиг рекордных показателей».

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», Блинкен заметил, что США сделали все возможное для обеспечения «решения этих вопросов». Он подчеркнул, что лично писал письма в американские банки, объясняя, что власти страны «полностью поддерживают российский экспорт зерна».

    Госсекретарь заметил, что ООН предоставила РФ предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с инициативой, однако Россия не ответила на решения, сформированные организацией объединенных наций.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 05:36
    Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Госсекретарь США Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке
    @ Rod Lamkey/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение России поставить африканским странам зерно безвозмездно является «каплей в море», этого «недостаточно», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью французскому радио заявил, что проблемы, возникшие после прекращения действия зерновой сделки, это не решает, рост цен остановлен не будет. С мирового рынка изымаются миллионы тонн зерна, которые «теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах», передает РИА «Новости» слова руководителя американского внешнеполитического ведомства.

    При этом Блинкен заявил, что американцы потратили с начала российской СВО на продовольственную безопасность в мире, «особенно в Африке», 14 млрд долларов. Вашингтон делает, сколько может, добавил глава Госдепа.

    Глава Госдепа заявил, что в рамках зерновой сделки экспортировались 20 млн тонн зерна, а помощь России касается якобы только 50 тыс. тонн.

    Отметим, что цифры, которые приводит глава Госдепартамента США, не точны. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. По словам главы государства, Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Российский лидер говорил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе. Также президент отмечал, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%. Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, говорил глава государства.

    Москва сообщала, что вернется к выполнению зерновой сделки, если будут выполнены семь условий.

    Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи РФ Африке. Это, по его словам, не укладывается в логику Запада.

    Коментарии (12)
    7 августа 2023, 12:24
    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Германский политолог Рар: Встреча в Джидде по конфликту на Украине меняет соотношение сил в геополитике

    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Сам факт проведения подобных консультаций под эгидой государств Глобального Юга, а не Вашингтона, меняет соотношение сил в геополитике. Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии», – отмечает эксперт.

    «Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания «формуле мира» Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы», – резюмирует Рар.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

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    7 августа 2023, 22:13
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    Буш сообщил телеканалу CNN, что «они готовы». По словам помощника американского министра, сначала танки доставят в Европу, а затем – «вместе со всем, что к ним прилагается», – на Украину, передает ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что говорит о боеприпасах, топливном оборудовании и ремонтных средствах, запчастях.

    Какое количество танков войдет в первую партию, Буш не уточнил, однако сообщил, что поставка ожидается к осени.

    Ранее СМИ сообщали, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

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    8 августа 2023, 08:44
    Володин предсказал судьбу Зеленского

    Спикер Госдумы Володин провел параллель между судьбами Саакашвили и Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что политика Саакашвили была подчеркнуто русофобской – его поддерживали НАТО и ЕС, в основном финансированием, снабжением оружием, а также обучали военных – это же сейчас происходит с Украиной.

    Володин напомнил, что в 2008 году Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию, тогда российские силы защитили мирное население. Однако после того, как Западу стал не нужен, Саакашвили отправился отбывать наказание за совершенные на посту президента преступления.

    Также депутат подчеркнул, что похожая судьба ждет Зеленского, так как на Западе устали от него и всего киевского режима, больше всего от неблагодарности, о чем открыто заявляют официальные лица в Британии и в Польше.

    Володин заметил, что марионетки Брюсселя и Вашингтона подходят к одному – от них избавляются. Как Саакашвили стал изгоем, заключенным в тюрьме, то же самое ожидает Зеленского.

    Ранее сообщалось, что власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение конфликта грозит Зеленскому катастрофой.

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    6 августа 2023, 22:15
    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине

    В Нью-Йорке напротив здания ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходил акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    В акции принимают участие десятки людей. Они держат плакаты с призывами прекратить вооружать Украину и начать мирные переговоры, не выдвигая никаких предварительных условий, причем как можно скорее. Некоторые также требуют роспуска НАТО, передает РИА «Новости».

    Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр, которая принимает участие в акции, назвала политику Вашингтона на украинском направлении «преступно безумной». Так, поставки президентом США Джо Байденом кассетных боеприпасов ВСУ она считает преступлением против человечности. Лучшее, что США могли бы сейчас сделать, так это прекратить посылать деньги и оружие Украине, заявила она.

    В свою очередь кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт считает, что поддержка киевского режима, которая приводит к опосредованной войне США с Россией, не отвечает долгосрочным интересам Соединенных Штатов.

    Акция инициирована движением «Человечество за мир», на сайте которой отмечается, что опасность ядерной войны сегодня «возросла до такой степени, что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».

    Помимо прочего участники акции собрались почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», которые, как напомнили он, были осуществлены США.

    Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил о прокси-войне США с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    Коментарии (5)
    8 августа 2023, 03:17
    Москва предостерегла США от попыток сорвать налаживание связей России и Грузии

    Посол Антонов предостерег США от попыток сорвать налаживание связей между Россией и Грузией

    Москва предостерегла США от попыток сорвать налаживание связей России и Грузии
    @ Ministry of Foreign Affairs of R/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американским властям следует отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России и прекратить попытки сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, прокомментировал заявление Госдепартамента в связи с годовщиной событий августа 2008 года на Южном Кавказе.

    По словам дипломата, оно стало ярким примером того, как Соединенные Штаты преднамеренно переворачивают ситуацию «с ног на голову». Таким образом Вашингтон стремится извратить правду о той трагедии и взвалить вину на Россию, однако ответственность за те события несет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, по преступному приказу которого против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война, подчеркнул Антонов.

    Бесчеловечное решение Саакашвили стало следствием ошибочной политики, которую проводили сами США. «Ведь это Запад привел к власти, а затем рьяно поддерживал одиозный режим Саакашвили», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии, отметив, что интересы указанного деятеля продолжают лоббировать до сих пор.

    Если администрация США в самом деле привержена обеспечению мира в регионе, ей следует прекратить попытки сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией и сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, подчеркнул Антонов. Первоочередной задачей, по его словам, является заключение Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Антонов призвал США прекратить нагнетать обстановку.

    Ранее Москва заявила, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, хотя никакие части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией не нарушают санкционных режимов.

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    8 августа 2023, 02:30
    Захарова о словах спикера Госдепа по Украине: Дал или в штангу, или дрозда

    Захарова назвала враньем заявление Госдепа, что Россия якобы отказалась от диалога по Украине

    Захарова о словах спикера Госдепа по Украине: Дал или в штангу, или дрозда
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Россия якобы отказалась от мирных переговоров по Украине, недостоверно, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    «Вот же вруны!» – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление Госдепа. По ее словам, американской стороне прекрасно известно, что именно они сказали президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Кроме того, именно США инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го. Также Вашингтон на протяжении года публично и неоднократно заявлял, что время для переговоров с Россией не настало, напомнила Захарова, отметив, что теперь Вашингтон все равно предъявляет обвинения в адрес Москвы.

    Захарова не исключила варианта, что Миллер попросту не следит за выступлениями руководителя ведомства, в котором сам работает.

    «Если Мэтью Миллер ознакомится с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023, то он поймет, что дал или в штангу, или дрозда», – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, Миллер ранее заявил, что никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва, по версии американской стороны, якобы «не показала заинтересованности» в них.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Россия не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 03:54
    Политику США в отношении России назвали «самоубийственной»

    Экс-разведчик США Риттер назвал американскую политику в отношении России «самоубийственной»

    Tекст: Ольга Никитина

    Ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство, заявил бывший офицер американской разведки и экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

    Риттер, принимавший участие в митинге «Человечество за мир», который проходил напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, заявил, что считает американскую политику «самоубийственной». «Дамы и господа, это настоящее сумасшествие, безумие», – приводит его слова ТАСС.

    Бывший офицер разведки США подчеркнул, что украинский конфликт стал «войной» между Россией и коллективным Западом, к которому относятся и Штаты. При этом он напомнил, что США являются единственной страной в мире, военная доктрина которой предполагает нанесение превентивного ядерного удара.

    Стремление США нанести поражение России может привести к тому, что российскому государству для собственной защиты придется применить ядерное оружие, добавил Риттер.

    Напомним, напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

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