Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    15 комментариев
    Новости
    23:16Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    У населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    22:43Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    22:20НАСА потеряло связь с «Вояджером-2»

    В результате случайного отклонения антенны космического зонда связь с «Вояджером-2» потеряна, сообщило НАСА.

    21:59Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    21:57В УЕФА решили снять «Ювентус» с матчей еврокубков следующего сезона

    Итальянский футбольный клуб «Ювентус» исключен из матчей еврокубков на следующий сезон 2023/2024, сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    21:53Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    21:46Песков оценил работу ПВО по отражению ракетной атаки по Ростовской области

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО) по отражению украинской ракетной атаки по Ростовской области.

    21:40На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    21:34ЦБ: Юдаева покидает пост первого зампреда Банка России

    Ксения Юдаева решила покинуть пост первого зампреда Банка России, с 1 августа 2023 года она займет должность советника председателя ЦБ России.

    21:29Легойда назвал главные проблемы современного образования

    Внутренней проблемой образовательной системы является ее узкая специализированная направленность, заявил председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда.

    21:23ВСУ обстреляли центр Донецка

    В многоквартирном жилом доме в центре Донецка произошел пожар после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в экстренных службах региона.

    21:15Лидер ЛДПР Слуцкий ответил на вопросы российской молодежи

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на вопросы блогеров, студентов и школьников в рамках проекта «Прямой эфир ЛДПР», ему поступили разнообразные вопросы, в том числе о домашних делах, о сельской местности и другом.

    21:07Цивилева рассказала об отдыхе детей участников СВО в лагере в Подмосковье

    В детском лагере «Литвиново» в Подмосковье отдыхают дети участников спецоперации. За лето 2023 года его должны посетить около 3 тыс. детей, сообщила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    20:59Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан

    Исполнительный комитет Международной федерации фехтования решил отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на ЧМ в Милане, сообщает газета La Repubblica.

    20:52В России на крупноформатных экранах стали чаще рекламировать недвижимость

    За последние 10 лет изменился список товаров, которые чаще показывают на крупноформатных экранах, к такому выводу пришли аналитики.

    28 июля 2023, 23:16

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    Контр-адмирал Гуринов сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 с российским Су-34 в Сирии

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
    @ Brian Ferguson/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    У населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Гуринов сообщил, что столкновения удалось избежать благодаря мерам, предпринятым российскими летчиками, которые продемонстрировали высокий профессионализм, передает ТАСС.

    Также Гуринов рассказал, что накануне у населенного пункта Эль-Анкави в провинции Хама российский БПЛА «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления, «была осуществлена попытка подмены его навигационного поля». Операторы смогли успешно вернуть его на базу. Гуринов подчеркнул «особую обеспокоенность» в связи с провокационными и агрессивными действиями в отношении российских беспилотников.

    Кроме того, он сообщил, что в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, истребители коалиции F-16 и Typhoon, а также самолеты-разведчики MC-12W нарушили воздушное пространство Сирии. Беспилотники коалиции за день нарушили безопасность полетов 12 раз.

    Напомним, Гуринов указывал, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

    26 июля 2023, 07:29
    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

    CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
    @ кадр RT

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.

    Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

    Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (19)
    26 июля 2023, 07:55
    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США

    CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром

    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
    @ UK Ministry of Defence/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.

    Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.

    Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».

    Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.

    20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (12)
    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (6)
    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (3)
    28 июля 2023, 06:27
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче россиянина Черкасова

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару, передает ТАСС.

    Напомним, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.


    Коментарии (9)
    26 июля 2023, 23:01
    В Госдепе признали отсутствие перспектив коллапса российской экономики

    Координатор санкционной политики Госдепа О’Брайен: США не предвидят коллапса экономики России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона не видит предпосылок для коллапса российской экономики, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

    О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в десятку крупнейших в мире.

    «Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что по итогам года рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Также российский лидер подчеркивал, что нелегитимные санкции, игнорирование принципа равенства стран и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе.

    Коментарии (3)
    26 июля 2023, 17:23
    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Генконсульство России заявило об отсутствии у Казахстана оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское генконсульство в Алма-Ате ожидает, что сотрудник F.A.C.C.T. российский гражданин Никита Кислицин вернется в ближайшее время на родину.

    С момента задержания Кислицина в Казахстане прошло 36 дней, на все процедуры по УПК республики дается около 40-45 дней, сообщили в консульстве, передает «Sputnik Казахстан».

    Если другого решения не будет, то консульство надеется на положительный исход по возвращению россиянина домой. Отмечается, что конфиденциальной беседы у российских дипломатов с Кислициным не вышло, «на встрече присутствовали, как положено, сотрудники оперотдела ДУИС Алматы». Задержанный сообщил, что к нему в СИЗО относятся «лояльно».

    Также в генконсульстве указали, что США вменяет Кислицину в вину эпизод 2011 года. Согласно законам Казахстана, срок давности этого дела прошел. Согласно нормам УПК, выдача разыскиваемого США может произойти только в том случае, если по преступлению не истек срок давности.

    Ранее замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявлял, что экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед американским в деле Кислицина.

    В Тверском суде Москвы указывали, что работник компании F.A.C.C.T. (преемник Group-IB) Никита Кислицин обвиняется по двум статьям, включая вымогательство.

    Коментарии (4)
    27 июля 2023, 14:39
    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост

    Журналист Херш: Вашингтон играл решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

    Журналист в статье на платформе Substack сообщи, что в обеих атаках применялись американские технологии. По его словам, беспилотник был наполовину погружен в воду, как торпеда, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 05:53
    В Британии посоветовали не ждать от наступления ВСУ «победы к сентябрю»

    Минобороны Британии: Лондон и Вашингтон участвовали в разработке плана наступления ВСУ

    В Британии посоветовали не ждать от наступления ВСУ «победы к сентябрю»
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания и США принимали участие в разработке плана украинского контрнаступления, которое, по оценке британской стороны, «оправдывает ожидания», заявил замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи.

    Хиппи в интервью британской газете Telegraph заявил, что «в целом» украинские военные выполняют план, разработанный американцами «и остальными» прошлой зимой, передает РИА «Новости».

    Киев, по оценке замминистра британского военного ведомства, проявляет «надлежащую осторожность» и не отправляет на поле боя большое число людей и поставляемое Западом вооружение.

    Хиппи подчеркнул, что ситуация на Украине – это «не голливудский фильм». «Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем – в конце всего этого – победа к сентябрю», – сказал замглавы Минобороны Британии.

    Несмотря ни на что, подчеркнул он, Россия никогда не будет слабым противником.

    Между тем Белый дом фактически признал недовольство темпами украинского контрнаступления.

    Коментарии (4)
    26 июля 2023, 21:57
    В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Федеральная резервная система США после июльского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, сообщил регулятор.

    Сообщается, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, для этого и было принято решение повысить целевой диапазон ставки до рекордных 5,25–5,50%, передает ТАСС.

    Не исключено повышения ставки и в дальнейшем, отметил регулятор. Тогда будет приниматься во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, экономические и финансовые условия.

    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 11:54
    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

    Сенатор Долгов: США сами должны оказаться на скамье МУС после совершенных по всему миру преступлений

    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    @ Mike Corder/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое двуличие, сотрудничая с МУС, юрисдикцию которого он не признает. Но США сами должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершили по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден поручил передать в МУС информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    «Сотрудничество США с Международным уголовным судом (МУС) против России демонстрирует все двуличие политики Вашингтона. Штаты не ратифицировали устав МУС и не признают его юрисдикции в отношении своих граждан, но пытаются с помощью этого органа влиять на другие страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Я думаю, что все это – пиар-акция, которая нацелена на оказание давления на другие страны. В первую очередь речь идет об африканских государствах. Кроме того, Вашингтон хочет психологически воздействовать на Россию», – отмечает собеседник.

    «Однако именно США должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершали по всему земному шару, начиная от Кореи и Вьетнама и заканчивая Афганистаном. Мы наблюдаем эрозию всей системы мирового правосудия», – акцентирует политик.

    «МУС – это максимально предвзятый орган, что и показало решение об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Этот суд – инструмент в руках американцев, послушно выполняющий их команды», – подчеркивает он.

    «Объявление Россией в розыск судьи МУС Томоко Аканэ, которая выдала этот ордер, является абсолютно правильной ответной мерой с нашей стороны. Нам необходимо и дальше защищать права собственных граждан, а также раскрывать глаза другим странам на пристрастный характер данного международного органа», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден поручил своей администрации передавать Международному уголовному суду информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    Сами США не признают решений МУС в отношении собственных граждан. Кроме того, в стране с 2002 года действует «Акт о защите американских военнослужащих», который обязывает Вашингтон «защищать» свои должностные лица от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда любыми необходимыми средствами.

    Как сообщает The New York Times, приказ президента США носит непубличный характер. Также в Белом доме пока не объявляли, какие именно данные намерены предоставить суду.

    Данное решение было принято несмотря на противодействие со стороны Пентагона, который месяцами настаивал на том, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат. Однако усилия военного ведомства оказались тщетными.

    В свою очередь МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По какой статье УК РФ было возбуждено дело, в ведомстве не уточняют.

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    28 июля 2023, 12:38
    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину

    Премьер Венгрии Орбан: Европейские страны больше не могут поддерживать Украину

    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейские страны больше неспособные поддерживать Украину и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

    Комментируя звучащие в Вашингтоне предложения к ЕС выделить Украине 100 млрд евро, Орбан заявил, что США могут делать большие деньги при помощи различных «финансовых манипуляций», в то время как европейские страны к этому не приспособлены. По его словам, европейская экономика уже «находится в беде», при этом конфликт на Украине пока не приближается к концу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан выразил мнение, что украинцы уже устали от конфликта с Россией, но не могут завершить его, поскольку эти боевые действия нужны странам Запада. Венгерский премьер считает, что только западное финансирование поддерживает киевский режим наплаву, в то время как суверенитет Украины практически потерян.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной.

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    26 июля 2023, 07:42
    FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху

    Foreign Policy: Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху

    FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Санкционная политика, которую так любят в Вашингтоне, приведет к разрушению Соединенных Штатов, пишут американские СМИ, предлагая ввести в стране механизм контроля и отчетности со стороны политиков за вводимые рестрикции.

    «Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», – пишет Кристофер Сабатини в статье для Foreign Policy.

    Санкционные меры с американской стороны нередко приводят к обратному эффекту или не работают вообще, способствуя сближению государств, в отношении которых вводились рестрикции, подчеркивает автор статьи. По его словам, санкции, кроме того, не соответствуют долгосрочным целям США, передает РИА «Новости».

    Автор публикации призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми рестрикциями. Он потребовал, чтобы цели санкций объяснялись американскими политиками четко и честно.

    Сабатини считает, что выполнение этих мер потребует от политиков из Республиканской и Демократической партий «трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде»: порой санкции не работают, а зачастую они подрывают американские интересы.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления.

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    26 июля 2023, 22:13
    Белый дом признал недовольство темпами контрнаступления ВСУ

    Белый дом фактически признал, что США не удовлетворены темпами контрнаступления ВСУ

    Белый дом признал недовольство темпами контрнаступления ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби фактически подтвердил неудовлетворенность американской стороны темпами украинского контрнаступления.

    Кирби на брифинге спросили, считает ли правительство США, что контрнаступление ВСУ идет «слишком медленно». В ответ спикер Белого дома напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сам говорил, что контрнаступление «движется не так быстро, как хотелось бы», передает ТАСС.

    При этом Кирби сказал, что занимать какую-то позицию по данному вопросу власти США не намерены. По его словам, администрация США не будет брать на себя роль «диванного генерала», который направляет украинскую военную операцию. Прогресс контрнаступления должны измерять сами власти Украины, сказал он.

    «Но опять-таки они уже признали, что оно движется не так быстро, как им бы хотелось», – добавил сотрудник СНБ.

    Ранее американские СМИ писали, что медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта.

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